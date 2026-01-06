Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη σε ηλικία 81 ετών

Η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας, επικαλούμενος ενημέρωση από τον ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη. Την αποχαιρέτισε με ανάρτηση στο Facebook, κάνοντας λόγο για την ευγένεια που τη χαρακτήριζε και την επαγγελματική της συνέπεια.

Η Τόνια Καζιάνη είχε σταθερή παρουσία στο θέατρο και έγινε ιδιαίτερα γνωστή από συμμετοχές σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές κυρίως τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Γεννήθηκε το 1945 στην Άνδρο και η πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο καταγράφεται το 1966.

Τη δεκαετία του ’70 συμμετείχε σε ταινίες με μεγάλη απήχηση, όπως τα «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά», «Επαναστάτης ποπολάρος», «Ο μάγκας με το τρίκυκλο» και «Ο κυρ-Γιώργης εκπαιδεύεται». Παράλληλα, είχε συνεχή παρουσία στο θέατρο και αργότερα εμφανίστηκε και σε τηλεοπτικές σειρές.

Στην προσωπική της ζωή υπήρξε παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2019. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» και στη συνέχεια εμφανίστηκαν μαζί και στην τηλεοπτική σειρά «Άγνωστος Πόλεμος», ενώ αργότερα δημιούργησαν και δικό τους θίασο. Απέκτησαν μία κόρη, την Ευγενία, η οποία δεν ακολούθησε την υποκριτική.

Τα τελευταία χρόνια η ηθοποιός είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση ήταν το 2007, στη σειρά «Τυφλόμυγα», ενώ είχε προηγηθεί παρουσία της και σε σειρές όπως «Καλημέρα Ζωή», «Φόνος χωρίς ταυτότητα» και «Θανάσιμο δίλημμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.