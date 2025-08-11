Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Ηθοποιός με θαυμαστή ευαισθησία και μεγάλη γκάμα κατάφερε να μεταμορφώνεται και να μεταδίδει τις αποχρώσεις κάθε ρόλου με δυναμισμό και φινέτσα.

Γλυκός, ήσυχος καλλιεργημένος άνθρωπος που αγαπούσε πολύ το θέατρο και την οικογένεια που έκανε εκεί, όσο αγαπούσε τα σπουδαία κείμενα, τα ποιήματα και τις λέξεις που σε μια καριέρα που διήρκεσε μισό αιώνα,

Ο φίλος της ηθοποιός και σκηνοθέτης Νίκος Χατζόπουλος, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Αντίο, Σοφάκι... Σε πήρε το κύμα... Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ' αγαπούσε...

Ηθοποιός και δασκάλα, έπαιξε στο θέατρο τον κινηματογράφος και την τηλεόραση και συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή, το Θεσσαλικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με την Εταιρεία Θεάτρου Διπλούς Έρως και τον Θεατρικό Οργανισμό Εποχή, με το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο, με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Από Μηχανής Θέατρο.

Έχει παίξει σε παραστάσεις κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, με σκηνοθέτες όπως οι Π. Βούλγαρης, Β. Παπαβασιλείου, Ν. Χαραλάμπους, Μ. Μαρμαρινός, Ν. Μαστοράκης, Ν. Κοντούρη, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Ρήγας, Ν. Χατζόπουλος, Ε. Θεοδώρου, Γ. Κακλέας, Α. Μπρούσκου, Μ. Κάλμπαρη. Έχει ερμηνεύσει σε μονολόγους τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως Αξιώτη, την «Ομορφάσχημη» του Νίκου Καχτίτση, και την «Τζάκυ Ο» της Ελφρίντε Γέλινεκ (σκην. Α. Μπρούσκου). Εμφανίστηκε στους «Αγγέλους στην Αμερική» του Τ. Κούσνερ (Ελληνικό Φεστιβάλ) και στην «Ανώνυμη Αγία» του Γ. Ρίτσου (Θέατρο Τέχνης). Στον κινηματογράφο έπαιξε στις ταινίες :Το Κελί Μηδέν (1975), Οι Κυνηγοί (1977), Ρεπό (1982), Ξαφνικός Ερωτας (1984), Τα Χρόνια της Μεγάλης Ζέστης (1991), Λόγοι και Αμαρτήματα (2004), Χάρισμα (2010), Αδικος Κόσμος (2011), Με Χωρίς Γυναίκες (2014), Μια Ιστορία της Πόλης (2016) [Κα Μπαλή], ενώ έκανε την τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση στις «Άγριες Μέλισσες».

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και με την οικογένειά της ήρθα στην Αθήνα όταν ήταν τεσσάρων ετών. Της άρεσε να απαγγέλει ποιήματα και όταν ήταν δώδεκα ετών είδε την Λαμπέτη και τον Χορν και αποφάσισε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Η οικογένειά της επέμενε και πήγε για σπουδές στο Λονδίνο και όταν επέστρεψε και ενώ άρχισε να εργάζεται πήρε την αμετάκλητη απόφαση να δώσει εξετάσεις για να φοιτήσει σε δραματική σχολή. Πέρασε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου από την οποία αποφοίτησε και συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους Έλληνες σκηνοθέτες.

Ηθοποιός που την ενδιέφερε η διαρκής μελέτη και αγάπησε τη διαδικασία να εμβαθύνει διαρκώς στην τέχνης της, επέλεγε τις δουλειές της που προσέγγιζε με μεγάλη πίστη και προσήλωση. Από τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως Αξιώτη που αγάπησε πολύ και ερμήνευσε υπέροχα μέχρι έναν από τους τελευταίους ρόλους της στη «Βασίλισσα της Ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, δεν έπαψε να υπηρετεί το θέατρο με συνέπεια και αφοσίωση.