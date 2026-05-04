Πέθανε η ηθοποιός Κλερ Μοριέ σε ηλικία 97 ετών

Η Γαλλίδα ηθοποιός Κλερ Μοριέ, με μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών, όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά της.

Γεννημένη το 1929 στο Σερέ της νότιας Γαλλίας, κοντά στα ισπανικά σύνορα, με το πραγματικό όνομα Οντέτ Αγκραμόν, η Μοριέ ξεκίνησε την καλλιτεχνική της διαδρομή από το θέατρο, όπου διακρίθηκε για την εκφραστικότητα και την παρουσία της στη σκηνή. Σταδιακά, από τη δεκαετία του 1950, πέρασε και στην τηλεόραση, ενώ σύντομα άνοιξε τον δρόμο της και στον κινηματογράφο.

Η καθιέρωσή της ήρθε το 1959, όταν συμμετείχε στην εμβληματική ταινία «Τα 400 χτυπήματα» του Φρανσουά Τριφό, μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες της Νουβέλ Βαγκ. Στην ταινία υποδύθηκε τη μητέρα του νεαρού ήρωα που ενσάρκωσε ο Ζαν-Πιερ Λεό, σε έναν ρόλο που τη συνέδεσε με τη νέα κινηματογραφική γλώσσα της εποχής.

Κλερ Μοριέ: Η παρουσία της στην ταινία «Το κλουβί με τις τρελές»

Τη δεκαετία του 1960 συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του γαλλικού σινεμά, όπως οι Φερναντέλ και Μπουρβίλ, στην ταινία «Ο σύζυγος της γυναίκας μου», ενισχύοντας τη θέση της στο εμπορικό και λαϊκό σινεμά της περιόδου.

Η καριέρα της γνώρισε νέα άνθηση στα τέλη της δεκαετίας του 1970, με τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη ταινία Το κλουβί με τις τρελές, που σημείωσε διεθνή απήχηση. Εκεί υποδύθηκε τη Σιμόν, πρώην σύντροφο του ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ στο Σεν-Τροπέ, σε έναν ρόλο που συνδύαζε χιούμορ και δραματικότητα.

Δεκαετίες αργότερα, το 2001, η Μοριέ συμμετείχε σε μία ακόμη εμβληματική παραγωγή του γαλλικού κινηματογράφου, την «Αμελί» του Ζαν-Πιερ Ζενέ. Στην ταινία ενσάρκωσε την ιδιοκτήτρια του καφέ στη Μονμάρτη, έναν δευτερεύοντα αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ρόλο που συνέβαλε στη γοητεία της ταινίας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, η Κλερ Μοριέ τιμήθηκε με υποψηφιότητα για βραβείο Σεζάρ β΄ γυναικείου ρόλου, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση που απολάμβανε στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου.

Στην προσωπική της ζωή, υπήρξε παντρεμένη με τον ηθοποιό Ζαν-Ρενό Γκαρσιά.

Με πληροφορίες από Le Parisien