Πέθανε η ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα σε ηλικία 71 ετών

Η Κάθριν Ο’ Χάρα, ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στις ταινίες Home Alone, Schitt’s Creek και Best in Show, πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Η Ο’ Χάρα έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έπειτα από σύντομη ασθένεια, όπως μεταδίδει το Variety.

Η καριέρα της στο Χόλιγουντ διήρκεσε πέντε δεκαετίες και ξεκίνησε με την καναδική σατιρική τηλεοπτική σειρά Second City Television, για την οποία κέρδισε το πρώτο της βραβείο Emmy.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως After Hours, Beetlejuice και στις δύο πρώτες ταινίες Home Alone, όπου υποδύθηκε τη μητέρα του μικρού Κέβιν τον οποίο υποδύθηκε ο Μακόλεϊ Κάλκιν. Η Ο’ Χάρα διατηρούσε στενή φιλία με τον Κάλκιν και τον τίμησε στην τελετή απονομής του αστεριού του στη Λεωφόρο της Δόξας το 2023.

Υπήρξε συχνή συνεργάτιδα του Κρίστοφερ Γκεστ, συμμετέχοντας στα mockumentary φιλμ του Best in Show, For Your Consideration, Waiting for Guffman και A Mighty Wind.

Παράλληλα, δάνεισε τη φωνή της σε αγαπημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως The Nightmare Before Christmas και Chicken Little.

Η Ο' Χάρα γνώρισε μια εντυπωσιακή αναγέννηση της καριέρας της στα 60 της, ξεκινώντας με τον ρόλο της Μόιρα Ρόουζ, μιας πρώην πλούσιας νοικοκυράς που χάνει τα πάντα, στη σειρά του CBC Schitt’s Creek, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στους Γιουτζίν και Νταν Λέβι και την Άνι Μέρφι.

Κέρδισε το δεύτερο Emmy της για τη σειρά, η οποία της άνοιξε τον δρόμο για σημαντικούς τηλεοπτικούς ρόλους, όπως στο The Last of Us του HBO και στο The Studio της Apple TV.

Στο τελευταίο, η Ο' Χάρα υποδύθηκε μια ιστορική μορφή του Χόλιγουντ που παραγκωνίζεται από το ίδιο της το στούντιο. Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της κωμωδίας του Σεθ Ρόγκεν ξεκίνησαν πρόσφατα.

Οι πρόσφατοι ρόλοι της Ο' Χάρα περιλαμβάνουν επίσης τη συνέχεια της κλασικής ταινίας «Beetlejuice Beetlejuice», στην οποία επανέλαβε τον ρόλο της Delia Deetz, και την ταινία δράσης της Apple «Argylle».

Σε συνέντευξή της στο Variety το 2025 με αφορμή τη σειρά The Studio, η Ο' Χάρα αναλογίστηκε το πώς έχει αλλάξει το Χόλιγουντ στη διάρκεια της καριέρας της. «Πρέπει να είναι πλέον ένας πολύ πιο αγχώδης χώρος απ’ ό,τι παλαιότερα», είπε. «Το διαδίκτυο και το streaming θα έχουν ανοίξει έναν κόσμο γεμάτο τόσο σπουδαίες όσο και τρομακτικές δυνατότητες για τους ανθρώπους».

Η Ο' Χάρα γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά, όμως έγινε ιδιαίτερα αγαπητή φιγούρα στο Λος Άντζελες. Το 2021 ανακηρύχθηκε επίτιμη δήμαρχος της περιοχής Μπρέντγουντ.

Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Μπο Γουέλτς και τα παιδιά τους Μάθιου και Λουκ.