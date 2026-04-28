Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας το μεσημέρι της Τρίτης (28/4), μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια της συναδέλφου του.

«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας, ηθοποιός, η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από τη ζωή. Από το 72 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές, εκπομπές με πολύ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας.

Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού. Πριν ένα μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της ..Σ ευχαριστούμε αγαπημένη μας Ελπίδα. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12μμ από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Ελπίδα Μαζαράκη έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στις σειρές: Στραβά και Ανάποδα (1993) και Αραχτοί και Λάιτ (1994) καθώς και από την ταινία Τα Χρόνια της Οργής (1973).