Πέθανε η Ιταλίδα τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι

Σε ηλικία 91 ετών, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, πέθανε- χθες Παρασκευή στο σπίτι της στο Μιλάνο- η γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι.

Ο θάνατός της πιστεύεται πως οφειλόταν σε ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Corriere della Sera.

Από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, ήταν επίσης, ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια.

Ποια ήταν η τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι

Σπούδασε στο Piccolo Teatro του Μιλάνου, του σκηνοθέτη Τζόρτζιο Στρέλερ. Συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και βραβευμένο με Νόμπελ λογοτεχνίας θεατρικό συγγραφέα Ντάριο Φο.

Η μουσική της σταδιοδρομία άρχισε το 1956 και συνεχιζόταν ακόμη, μέχρι πριν από λίγες ημέρες.

Η φωνή της, ξεχωριστή, ήταν άμεσα αναγνωρίσιμη. Είχε συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους μουσικούς, όπως ο Τζίνο Πάολι, ο Πάολο Κόντε, ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ ή ο Λούτσιο Ντάλα.

Στα πιο γνωστά τραγούδια της συγκαταλέγονται το «L' appuntamento», «Senza Fine», «La musica è finita», «Tristezza» και «Io ti darò di più».

Είχε πάρει μέρος σε οκτώ φεστιβάλ ιταλικού τραγουδιού του Σανρέμο και ως την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε σε εκπομπή του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La Nove.

Η Ορνέλα Βανόνι έπασχε από κατάθλιψη και κατά διαστήματα αποσυρόταν, αλλά κατάφερνε πάντα να επιστρέψει στην σκηνή και στην ιδιαίτερη σχέση με το κοινό της, με την ειρωνεία, τον αυτοσαρκασμό και την ειλικρίνεια που τη χαρακτήριζαν.

Η Ορνέλα Βανόνι στην ακμή της, το 1974

Μια από τις τελευταίες φωτογραφίες της

Μια επιλογή από τη δισκογραφία της

Kαι τώρα ας ακούσουμε μια «ναπολιτάνικη σάμπα», όπως λέει χαριτολογώντας η Ορνέλα Βανόνι, το συγκλονιστικό Anema e cuore