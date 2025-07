Πέθανε η Connie Francis, σταρ των 50s με hits όπως το «Pretty Little Baby»

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών, η Connie Francis.

Η τραγουδίστρια του "Who's Sorry Now?" και του "Pretty Little Baby" ήταν η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να φτάσει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 ως σόλο καλλιτέχνις.

Ο στενός της φίλος της και πρόεδρος της δισκογραφικής της εταιρείας, Concetta Records Ron Roberts, επιβεβαίωσε την είδηση, το πρωί της Πέμπτης 17 Ιουλίου.

Όπως έγραψε: «Με βαριά καρδιά και απέραντη θλίψη σας ενημερώνω για τον θάνατο της αγαπημένης μου φίλης Connie Francis, χθες το βράδυ» και το μήνυμά του καταλήγει: «Ξέρω ότι η Connie θα ενέκρινε, το να μάθουν οι θαυμαστές από τους πρώτους, τα θλιβερά νέα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν αργότερα».

Η είδηση του θανάτου της Connie Francis έρχεται λίγο καιρό αφότου η ίδια είχε δηλώσει μέσα από ανάρτηση της 4ης Ιουλίου στο Facebook, ότι ένιωθε «πολύ καλύτερα μετά από ένα ωραίο βράδυ», δύο ημέρες αφότου έγινε γνωστί, ότι νοσηλευόταν.

Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει ότι βρισκόταν «ξανά στο νοσοκομείο» στις 2 Ιουλίου, λέγοντας στους θαυμαστές της πως «υποβαλλόταν σε εξετάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τα αίτια του έντονου πόνου που βιώνω».

Η Francis είχε βρεθεί ξανά στην επικαιρότητα πρόσφατα, όταν το τραγούδι της από το 1962, “Pretty Little Baby”, έγινε τεράστιο viral στο TikTok, 63 χρόνια μετά την ηχογράφησή του ως B-side.

Connie Francis: Η καριέρα και διακρίσεις της

Γεννημένη ως Concetta Rosa Maria Franconero, τον Δεκέμβριο του 1937, η Connie Francis ήταν Αμερικανίδα ποπ τραγουδίστρια, ηθοποιός και κορυφαία τραγουδίστρια στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Υπολογίζεται ότι έχει πουλήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Το 1960, αναγνωρίστηκε ως η πιο επιτυχημένη γυναίκα καλλιτέχνιδα στη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ κατέχει τη διάκριση της πρώτης γυναίκας στην ιστορία που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 όταν το «Everybody's Somebody's Fool» έφτασε στην κορυφή του chart το 1960.

Μερικά από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της είναι τα: "Who's Sorry Now?,” “My Heart Has A Mind Of Its Own," "Where the Boys Are" και “Don't Break The Heart That Loves You".

Υπέγραψε συμβόλαιο με την MGM Records το 1955, αλλά τα περισσότερα από τα πρώτα της singles δεν είχαν επιτυχία. Η δισκογραφική εταιρεία επρόκειτο να την απολύσει, αλλά ο πατέρας της την έπεισε να ηχογραφήσει μια διασκευή του «Who's Sorry Now?» ως τελευταία προσπάθεια για να πετύχει ένα hit το 1957.



«Είχα 18 αποτυχημένα τραγούδια», είπε η Francis στην UPI το 1996. «Ήθελε να ηχογραφήσω ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1923. Εγώ του είπα: «Ξέχνα το, τα παιδιά στο American Bandstand θα με κοροϊδέψουν και θα με διώξουν από την εκπομπή». Εκείνος μου απάντησε: «Αν δεν ηχογραφήσεις αυτό το τραγούδι, χαζούλα, ο μόνος τρόπος να εμφανιστείς στο American Bandstand είναι να καθίσεις στην τηλεόραση».





Το τραγούδι δεν είχε μεγάλη επιτυχία, μέχρι που έκανε το ντεμπούτο του στο American Bandstand του Ντικ Κλαρκ το 1958. Στη συνέχεια, έγινε επιτυχία τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η καριέρα της εξελίχθηκε με επιτυχίες όπως «My Happiness», «Lipstick on Your Collar» και «Among My Souvenirs». Το άλμπουμ της του 1959, Connie Francis Sings Italian Favorites, έγινε το πιο επιτυχημένο της, ενώ το «Everybody's Somebody's Fool» του 1960 έγινε το πρώτο της Νο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το πρώτο ποτέ από μια σόλο γυναίκα καλλιτέχνιδα στο Billboard Hot 100.





Γνώρισε ακόμη, διεθνή επιτυχία, εν μέρει χάρη στην επανηχογράφηση των τραγουδιών της σε διαφορετικές γλώσσες. Είχε δύο ακόμη Νο 1 επιτυχίες, με τα «My Heart Has A Mind Of Its Own» (που έφτασε στην κορυφή μόλις τρεις μήνες μετά το «Everybody's Somebody's Fool») και «Don't Break The Heart That Loves You».



«Ήμουν στην κορυφή του κόσμου και δεν ήξερα ακόμα τι είναι τα προβλήματα», είπε στο PEOPLE το 1992 για την αρχή της καριέρας της. Η Φράνσις εμφανίστηκε επίσης σε μερικές ταινίες τη δεκαετία του 1960, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας του 1960 Where the Boys Are, μιας ρομαντικής κωμωδίας για εφήβους με συμπρωταγωνιστή τον νεαρό Τζορτζ Χάμιλτον.