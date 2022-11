Πέθανε η Christine McVie, τραγουδίστρια των Fleetwood Mac

Πέθανε στα 79 της χρόνια η Christine McVie, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και πιανίστρια των Fleetwood Mac.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της μέσω Facebook. Η δήλωση ανέφερε ότι πέθανε σε νοσοκομείο, αλλά δεν διευκρίνισε πού ενώ δεν δόθηκε η αιτία του θανάτου της.

Τον Ιούνιο, η McVie είχε πει στο Rolling Stone ότι η υγεία της ήταν σε κακή κατάσταση και ότι υπέφερε από εξουθενωτικά προβλήματα με την πλάτη της.

Η εμπορική ισχύς της ήταν θεαματική με τη δόξα της να φτάνει στο απόγειό της τις δεκαετίες του 1970 και του '80.

Το 1988 κυκλοφόρησε και το «Greatest Hits» των Fleetwood Mac, που πούλησε οκτώ εκατομμύρια αντίτυπα. Η ίδια είχε γράψει ή συμμετάσχει σε 16 από τα κομμάτια.

Τα πιο δημοφιλή τραγούδια που δημιούργησε είχαν δυνατούς ρυθμούς και ζωηρές μελωδίες, όπως το "Say You Love Me" (το οποίο βρήκε το Top 10 του Billboard), το "You Make Lovin' Fun", το "Hold Me" και "Don't Stop", το κορυφαίο της κομμάτι, που έφτασε στο Νο. 3.

Στο ενεργητικό της ήταν και αγαπημένες μπαλάντες, όπως το "Over My Head" και το "Little Lies".

«Δεν παλεύω για τα τραγούδια μου», είχε πει η ίδια στο Rolling Stone το 1977. «Τα γράφω γρήγορα».