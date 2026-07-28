Πέθανε η Αμερικανίδα καλλιτέχνις, Betye Saar

Η Betye Saar, η πρωτοπόρος καλλιτέχνις που ανέδειξε την τέχνη του ασαμπλάζ και αμφισβήτησε τα στερεότυπα για τις μαύρες γυναίκες, πέθανε την Κυριακή (26/7) στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Ήταν 99 ετών.

Η Hannah Gottlieb-Graham, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της γκαλερί Roberts Projects στο Λος Άντζελες, η οποία εκπροσωπούσε την Saar, επιβεβαίωσε τον θάνατό της.

Ο όρος ασαμπλάζ (assemblage) αναφέρεται στη γλυπτική που δημιουργείται από αντικείμενα τα οποία έχουν βρεθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί. Η Saar υπήρξε μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους αυτού του καλλιτεχνικού ρεύματος στην Καλιφόρνια από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, μαζί με τους George Herms, Edward και Nancy Kienholz, John Outterbridge και Noah Purifoy.

Η Saar έγινε γνωστή για την ενσωμάτωση στα έργα της λεπτών υφασμάτων που παραπέμπουν στην οικιακή ζωή, δυνατών εικόνων του μαύρου γυναικείου σώματος και έντονων στοιχείων πνευματικότητας.

«Ήθελα να της δώσω δύναμη. Ήθελα να την κάνω πολεμίστρια»

Στο εμβληματικό ασαμπλάζ της «Η Απελευθέρωση της Θείας Τζεμάιμα» (The Liberation of Aunt Jemima), που δημιούργησε το 1972 και εμπνεύστηκε εν μέρει από την οργή της μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, τοποθέτησε στη γνωστή πλαστική φιγούρα της Θείας Τζεμάιμα —της μορφής που έγινε διάσημη από τις συσκευασίες μειγμάτων για τηγανίτες— μια σκούπα, ένα τουφέκι και μια χειροβομβίδα.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης σύμβολα του κινήματος Black Power, από ένα κομμάτι υφάσματος kente έως την εικόνα μιας υψωμένης γροθιάς.

Facebook Twitter «Η Απελευθέρωση της Θείας Τζεμάιμα» (1972)/ Φωτογραφία: Betye Saar / Συλλογή του Μουσείου Τέχνης του Μπέρκλεϊ και του Pacific Film Archive, Μπέρκλεϊ, Καλιφόρνια, μέσω της Roberts Projects, Λος Άντζελες.

Στο βιβλίο της «South of Pico» (2017), που είναι αφιερωμένο στους μαύρους καλλιτέχνες του Λος Άντζελες τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, η ιστορικός τέχνης Κέλι Τζόουνς χαρακτήρισε τη Θεία Τζεμάιμα της Saar «απίστευτα μαχητική, προβάλλοντας την απειλή της βίας».

Η ακτιβίστρια Άντζελα Ντέιβις είχε περιγράψει το έργο ως τη σπίθα που άναψε την επανάσταση των μαύρων γυναικών.

«Είχα αυτή τη Θεία Τζεμάιμα και ήθελα να βάλω κάτω από τις φούστες της ένα τουφέκι και μια χειροβομβίδα», είχε δηλώσει η Saar στους Los Angeles Times το 2016. «Ήθελα να της δώσω δύναμη. Ήθελα να την κάνω πολεμίστρια».

Η Betye Irene Brown γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1926 στην Καλιφόρνια, λίγο μετά την προσάρτηση της πόλης στο Λος Άντζελες. Ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του Jefferson Maze Brown και της Beatrice Lillian Parson.

Ο πατέρας της πέθανε όταν εκείνη ήταν μόλις πέντε ετών και η Betye μεγάλωσε στην Πασαντίνα μαζί με τη μητέρα της.

Σε προφορική συνέντευξη που παραχώρησε το 2011 στο Getty Research Institute, η Saar περιέγραψε τα παιδικά της χρόνια ως μεσοαστικά και όχι πλήρως διαχωρισμένα φυλετικά.

Θυμόταν ότι οι δημόσιες πισίνες και τα πάρκα ήταν διαχωρισμένα, όχι όμως οι κινηματογράφοι και τα τραμ.

Η μητέρα της εργαζόταν ως μοδίστρα και η ίδια μεγάλωσε δημιουργώντας συνεχώς αντικείμενα: στα μαθήματα καλλιτεχνικών στο σχολείο, αλλά και μόνη της στο σπίτι, φτιάχνοντας συχνά δώρα για φίλους και συγγενείς.

Τα δύο τελευταία χρόνια του λυκείου παρακολούθησε μαθήματα κεραμικής, εικονογράφησης, υδατογραφίας και ιστορίας της τέχνης στο Pasadena Junior College (σημερινό Pasadena City College).

Το 1949 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), όπου σπούδασε σχέδιο (design). Αρχικά εργάστηκε σχεδιάζοντας κοσμήματα, είδη οικιακής χρήσης και ευχετήριες κάρτες, προτού ξεκινήσει την καριέρα της ως χαράκτρια.

Η Saar απέδιδε το ενδιαφέρον της για την τέχνη του ασαμπλάζ σε δύο βασικές επιρροές.

Η πρώτη ήταν οι περίφημοι Πύργοι του Γουότς (Watts Towers), τους οποίους επισκεπτόταν συχνά ως παιδί μαζί με τη γιαγιά της. Ο Ιταλός μετανάστης Σάιμον Ρόντια (Simon Rodia) αφιέρωσε δεκαετίες χτίζοντας με τα χέρια του αυτές τις εντυπωσιακές κατασκευές, ενσωματώνοντας στο σκυρόδεμα σπασμένα γυαλιά, πλακάκια, κεραμικά και πλήθος άλλων υλικών.

«Με γοήτευε ο τρόπος που χρησιμοποιούσε καπάκια από μπουκάλια, κοτσάνια καλαμποκιού και σπασμένα πιάτα — ουσιαστικά σκουπίδια — για να δημιουργήσει τέχνη, για να φτιάξει κάτι όμορφο», είχε δηλώσει στους New York Times το 2024.

Η δεύτερη καθοριστική επιρροή, όπως έλεγε, ήταν μια μεγάλη έκθεση του 1967 στο Μουσείο Τέχνης της Πασαντίνα, αφιερωμένη στο έργο του Τζόζεφ Κορνέλ (Joseph Cornell).

«Δεν έχουν όλοι έναν λόγο να σηκώνονται από το κρεβάτι»

Από το 1952 έως το 1970, η Saar ήταν παντρεμένη με τον κεραμίστα Richard Saar, ο οποίος πέθανε το 2004. Απέκτησαν τρεις κόρες. Η μικρότερη, η Τρέισι, έγινε συγγραφέας, ενώ η Άλισον και η Λέζλεϊ διακρίθηκαν ως εικαστικοί στο Λος Άντζελες, παρουσιάζοντας κατά καιρούς έργα τους μαζί με τη μητέρα τους.

Από το 2016, η γκαλερίστα της, η Ρόμπερτς, συνεργαζόταν στενά με τη Saar για την έκδοση του οριστικού τόμου του έργου της, γνωστού στον χώρο της τέχνης ως catalogue raisonné (πλήρης επιστημονικός κατάλογος του συνόλου του έργου ενός καλλιτέχνη).

«Εξακολουθώ να θέλω να δημιουργώ τέχνη», είχε δηλώσει η Saar στους New York Times το 2024. «Μερικές φορές, όταν ξυπνάω το πρωί, είναι δύσκολο να σηκωθώ από το κρεβάτι, δύσκολο να ξαναβρώ το σώμα μου και να το κάνω να κινηθεί. Όμως το κάνω. Δεν έχουν όλοι έναν λόγο να σηκώνονται από το κρεβάτι, κάτι που αγαπούν να κάνουν και που δίνει νόημα στη ζωή τους. Νιώθω πραγματικά τυχερή που αυτό αποτελεί μέρος της δικής μου ζωής».

Με πληροφορίες από The New York Times