Περιστερώνες ή πειρατές; Το μυστήριο πίσω από απομονωμένη σπηλιά σε παραλία της Ουαλίας

Κρυμμένο στους βράχους, σε ένα γραφικό τμήμα της ακτογραμμής της Ουαλίας, το Culver Hole έχει από καιρό μπερδέψει τους ιστορικούς και έχει εμπνεύσει ιστορίες για πειρατές και λαθρεμπόριο.

Η Έλεν Νίκολας ήταν μόλις έξι ετών όταν ο πατέρας της την πήρε μαζί του σε μια περιπέτεια «πέρα από τον βράχο» για να εξερευνήσουν το σπήλαιο.

Μόλις σκαρφάλωσαν, ο ψηλός πέτρινος τοίχος με τα αταίριαστα παράθυρα εμφανίστηκε μπροστά τους και το κορίτσι «γοητεύτηκε πλήρως» από αυτό που είδε ως «ένα κάστρο μέσα στον βράχο».

Η μυστηριώδης κατασκευή στην Ουαλία

«Νιώθεις εκτεθειμένος πριν καν μπεις μέσα, η θάλασσα κυματίζει από κάτω, ο αέρας είναι υγρός και αντηχεί και, παρά την πέτρινη κατασκευή, δεν παύει ποτέ να μοιάζει με σπήλαιο», είπε η Έλεν, 50 ετών, η οποία είναι διευθύντρια του Gower Unearthed.

Ανέφερε ότι ήταν εύκολο να φανταστεί κανείς έναν άνδρα να στέκεται πάνω σε έναν γκρεμό, βιαστικά να δίνει εντολές στους άνδρες του να μεταφέρουν λαθραία εμπορεύματα.

«Οι ιστορίες μας λένε ότι υπάρχουν τούνελ, αλλά υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν», πρόσθεσε.

Όταν εκείνη και ο πατέρας της σκαρφάλωσαν για να προσεγγίσουν το σημείο εκείνη την πρώτη φορά, είπε ότι θυμάται τα «γλιστερά σκούρα πράσινα φύκια πάνω στα βράχια και μετά τα πουλιά που ξαφνικά πετούσαν έξω».

Τώρα, όταν το επισκέπτεται, είπε ότι είναι προφανές ότι είναι ένα μέρος για περιστέρια, ακόμα και το όνομά του – culver – είναι παλιά αγγλική λέξη για το περιστέρι.

Φωτ.: Nicole Barley/BBC

«Αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ότι ίσως να το είχε χρησιμοποιήσει ο Τζον Λούκας, ένας διαβόητος λαθρέμπορος», είπε.

«Έχει περιγραφεί ως πειρατής, ανεξέλεγκτος, αλλά προφανώς πολύ όμορφος».

Είπε ότι η ιδέα της λαθρεμπορίας ήταν πιθανή, καθώς ήταν συνηθισμένη στην περιοχή, και ο Τζον Λούκας οχύρωσε το οικογενειακό σπίτι Salthouse, «δίνοντας την αίσθηση στην ιστορία ότι προστατεύει τον εαυτό του επειδή εμπλέκεται στη λαθρεμπορία».

Η σπηλιά μοιάζει με έναν τόπο εμποτισμένο με «γοτθικό ρομαντισμό».

«Γιατί χτίστηκε το Culver Hole, αυτό παραμένει ένα μυστήριο», ανέφερε. «Ναι, χρησιμοποιείται από τα πουλιά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα».

«Είναι ένα πολύ παράξενο μέρος, όποιος το δει δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει», πρόσθεσε η Ρουθ Ριτζ.

Είπε ότι η κατασκευή πιστεύεται ότι χρονολογείται από τον 13ο ή τον 14ο αιώνα και υπάρχουν ιστορίες για ένα κάστρο που φέρεται να υπήρχε στο ακρωτήρι, αν και δεν έχουν βρεθεί ποτέ αποδεικτικά στοιχεία.

«Γιατί να χτίσει κανείς ένα περιστερώνα σε ένα τόσο δυσπρόσιτο σημείο;»

Αφού εγκαταστάθηκαν στην περιοχή το 1970, η Ρουθ, ο σύζυγός της Μάλκολμ και τα τρία παιδιά τους μετακόμισαν στο Gower. Όταν έγιναν μέλη της Gower Society, τους μίλησαν για το Culver Hole και πήγαν να το εξερευνήσουν.

Αφού διέσχισαν ένα ελικοειδές παραθαλάσσιο μονοπάτι και σκαρφάλωσαν πάνω στα βράχια, στράφηκαν στη γωνία και αντίκρισαν το «αίνιγμα».

«Κάποιος μπήκε σε τεράστιο κόπο για να το χτίσει, γιατί, ας το παραδεχτούμε, δεν είναι εύκολο να φτάσει κανείς εκεί. «Έχει ένα μεγάλο άνοιγμα, σχεδόν σαν πόρτα, κοντά στη βάση. Έχει και άλλα επιμήκη ανοίγματα, καθώς και κυκλικά ανοίγματα.

«Ο τοπικός μύθος εδώ και αιώνες λέει ότι «είναι κρησφύγετο λαθρεμπόρων». Είναι πολύ ωραίο για την τοπική λαϊκή παράδοση, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό.»

Η Ρουθ είπε ότι πολλά από τα κάστρα του Gower διαθέτουν δικούς τους περιστερώνες, καθώς έτσι εξασφάλιζαν φρέσκα αυγά το χειμώνα και την άνοιξη.

«Νομίζω ότι πιθανότατα ασχολούνταν και λίγο με το λαθρεμπόριο. Εννοώ, ήταν πολύ διαδεδομένο εκείνη την εποχή. Στην ακτή του Gower εισάγονταν κονιάκ και δαντέλες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ιστορίες για μεγάλο αριθμό λαθρεμπόρων, καθώς και για ανθρώπους που ασχολούνταν με τη λεηλασία ναυαγίων.

Η ίδια αναρωτήθηκε: «Γιατί να χτίσει κανείς ένα περιστερώνα σε ένα τόσο δυσπρόσιτο σημείο και να τον κρύψει από οπουδήποτε αλλού στην ξηρά;».

Η κατασκευή του θα πρέπει να ήταν μια «σοβαρή επιχείρηση, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν είχαν σκαλωσιές». Τόνισε, επίσης, ότι μυστήριο αποτελεί και το γεγονός ότι ο τοίχος από τούβλα κατάφερε να διατηρηθεί σε αυτή την κατάσταση σε μια τόσο εκτεθειμένη τοποθεσία.

«Θα δείτε ότι έχει δοθεί προσοχή στη λεπτομέρεια κατά την κατασκευή του», ανέφερε.

Με πληροφορίες από BBC