Περιπατητής σκύλων εντόπισε κεφαλή τσεκουριού 3.000 ετών στο δάσος

Ένας παρατηρητικός περιπατητής σκύλων έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη όταν εντόπισε αυτό που πιστεύεται ότι είναι μια κεφαλή τσεκουριού της Εποχής του Χαλκού, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο δάσος, στη Βρετανία.

Ο Τζον Σμιθ περπατούσε με το κουτάβι του στο Δάσος του Ντιν, κοντά στο Μπράιερλι, όταν παρατήρησε το αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι ηλικίας άνω των 3.000 ετών, να προεξέχει ανάμεσα στις ρίζες ενός πεσμένου δέντρου.

Είπε ότι η κεφαλή του τσεκουριού από κράμα χαλκού «λάμπει με το πιο όμορφο πράσινο χρώμα» λόγω ενός στρώματος οξειδίου του χαλκού που είχε συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια χιλιετιών, καθώς το μέταλλο εκτέθηκε στο οξυγόνο και σε άλλα στοιχεία του εδάφους.

Η Cotswold Archaeology πιστεύει ότι χρονολογείται μεταξύ 1400-1275 π.Χ., καθιστώντας το περίπου 3.400 ετών.

Η ανακάλυψη της κεφαλής του τσεκουριού

Ο Σμιθ παρέδωσε το κομμάτι από το τσεκούρι στη Forestry England, που διαχειρίζεται το δάσος, για καταγραφή και διερεύνηση.

Είπε: «Ήξερα ότι ήταν παλιό λόγω της έντασης του πράσινου χρώματος, οπότε σκέφτηκα ότι έπρεπε να το βγάλω από εκεί, να το παραδώσω και να αφήσω και τους άλλους να το απολαύσουν».

Ο Σμιθ, που ζει στην περιοχή, είπε: «Απλώς αποφάσισα να πάω τον σκύλο για έναν ωραίο περίπατο σε ένα μέρος όπου δεν είχα πάει εδώ και πολύ καιρό.

«Ο σκύλος μου έτρεξε μακριά, ψάχνοντας εδώ και εκεί, οπότε πήγα να τον πιάσω και, καθώς κοίταξα κάτω στις ρίζες, είδα την κεφαλή του τσεκουριού – λάμπει με το πιο όμορφο πράσινο χρώμα».

«Ήταν απλώς σφηνωμένο σε μια από τις τρύπες, οπότε το έβγαλα και ιδού».

Η δημιουργία του εργαλείου

Η Λεόνι Ντόσον, δασοφύλακας της Forestry England, δήλωσε: «Είναι απίστευτο να σκέφτεται κανείς ότι εργαλεία όπως αυτό έχουν επιβιώσει για χιλιάδες χρόνια, κρυμμένα κάτω από τα πόδια μας».

«Ευρήματα όπως αυτά μας βοηθούν να συνδεθούμε με τους ανθρώπους που ζούσαν και εργάζονταν σε αυτά τα τοπία πολύ πριν από εμάς».

Το τσεκούρι θα φροντιστεί πλέον από το Dean Heritage Centre.

Η συντηρήτρια αντικειμένων Κέιλι Σπρινγκ εξήγησε: «Γνωστό ως τσεκούρι Palstave, είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού, πιθανότατα μπρούντζο, ένα μείγμα χαλκού και κασσίτερου».

«Αυτό το εργαλείο αρχικά χυτεύτηκε σε καλούπια. Τα καλούπια της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ήταν απλές κοίλες πέτρες, αλλά μέχρι τη Μέση Εποχή του Χαλκού, τα καλούπια δύο μερών επέτρεπαν πιο εξελιγμένα σχέδια όπως αυτό».

Με πληροφορίες από BBC