Ο Βιμ Βέντερς, πενήντα χρόνια μετά, αποσύρει ταινία του για σκηνή γυμνού της Ναστάζια Κίνσκι στα 13 της

Ο Βιμ Βέντερς ανακοίνωσε ότι αποσύρει από την κυκλοφορία την ταινία του «Λάθος Κίνηση» του 1975, μετά τις αντιδράσεις της Ναστάζια Κίνσκι για σεξουαλικοποιημένη σκηνή γυμνού στην οποία εμφανίστηκε όταν ήταν 13 ετών.

Το Ίδρυμα Βιμ Βέντερς, που διαχειρίζεται τα δικαιώματα της ταινίας, ανακοίνωσε ότι το φιλμ αποσύρεται από όλες τις τρέχουσες μορφές διανομής και προβολής. Streaming πλατφόρμες, τηλεοπτικοί σταθμοί και διανομείς θα κληθούν να σταματήσουν τη δημόσια πρόσβαση στην ταινία.

Σε δήλωσή του, ο 80χρονος σήμερα σκηνοθέτης ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την Κίνσκι. «Ως ο μόνος από τους τότε υπεύθυνους για τη “Λάθος Κίνηση” που βρίσκεται ακόμη εδώ, αναγνωρίζω ότι η Ναστάζια Κίνσκι έπρεπε να είχε προστατευτεί καλύτερα τότε. Γι’ αυτό σου ζητώ συγγνώμη, Ναστάζια, ανεπιφύλακτα, χωρίς “αν” και “αλλά”», ανέφερε.

Η Κίνσκι ζητούσε εδώ και χρόνια από τον Βέντερς να κυκλοφορήσει νέα εκδοχή της ταινίας χωρίς τη συγκεκριμένη σκηνή. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη γερμανική Süddeutsche Zeitung, είχε πει: «Αν και στα 13 μου δεν ήξερα πολλά, μπορούσα ήδη να καταλάβω ότι αυτό δεν ήταν σωστό». Είχε επίσης δηλώσει: «Ήταν η πρώτη μου ταινία, ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης και δεν με προστάτευσε».

Σύμφωνα με τους Times, η ηθοποιός είχε προσπαθήσει επί περίπου 15 χρόνια να πείσει τον Βέντερς να αφαιρέσει τη σκηνή. Ο ίδιος είχε υπερασπιστεί για χρόνια την παρουσία της στην ταινία, λέγοντας ότι τότε του φαινόταν «καλλιτεχνικά απαραίτητη», αν και είχε παραδεχθεί πως σήμερα δεν θα τη γύριζε με τον ίδιο τρόπο.

Facebook Twitter Η Ναστάζια Κίνσκι με τον Ρίντιγκερ Φόγκλερ σε καρέ από τη «Λάθος Κίνηση»

Λίγες ημέρες πριν από την απόσυρση της ταινίας, ο Βέντερς είχε αναφερθεί στο θέμα κατά την παραλαβή τιμητικού βραβείου για το σύνολο της καριέρας του στα Γερμανικά Βραβεία Κινηματογράφου. Εκεί είχε θέσει το ερώτημα αν ένας δημιουργός έχει το δικαίωμα να αλλάζει εκ των υστέρων ένα έργο που ανήκει στην ιστορία του κινηματογράφου. «Δεν μπορώ να καταλογίσω κάτι στον 29χρονο νέο που ήμουν πριν από 50 χρόνια», είχε πει, ζητώντας από τη Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου να ανοίξει ευρύτερη συζήτηση.

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Η στάση του προκάλεσε έντονη κριτική. Ο δικηγόρος της Κίνσκι, Κρίστιαν Σερτς, κατηγόρησε τον Βέντερς ότι επιχειρούσε να αποφύγει την προσωπική ευθύνη και είχε προειδοποιήσει ότι θα κινηθεί νομικά αν ο σκηνοθέτης δεν αντιδρούσε. Γερμανικά μέσα και αρθρογράφοι υποστήριξαν επίσης ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως συζήτηση περί ελευθερίας της τέχνης ή αλλοίωσης της κινηματογραφικής ιστορίας.

Η «Λάθος Κίνηση» ήταν η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Κίνσκι. Η ταινία, χαλαρά βασισμένη στα «Χρόνια μαθητείας του Βίλχελμ Μάιστερ» του Γκαίτε, αποτελεί το δεύτερο μέρος της λεγόμενης road movie τριλογίας του Βέντερς, ανάμεσα στο «Η Αλίκη στις Πόλεις» και το «Στο Πέρασμα του Χρόνου». Ο Βέντερς και η Κίνσκι συνεργάστηκαν ξανά αργότερα στο «Παρίσι, Τέξας», που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1984, και στο «Τόσο Μακριά, Τόσο Κοντά!» το 1993.

Στη νέα του δήλωση, ο Βέντερς ανέφερε ότι οι αντιδράσεις των τελευταίων ημερών «συνέβαλαν σημαντικά» στο να ξαναδεί τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Πρόσθεσε ότι η κοινωνία χρειάζεται να βρει κατάλληλους τρόπους για να αντιμετωπίζει αμφιλεγόμενα κινηματογραφικά έργα του 20ού αιώνα, με νέες μορφές κατανόησης και πιο συμπεριληπτικές οπτικές γύρω από το σινεμά.

Η ταινία θα παραμείνει εκτός κυκλοφορίας μέχρι να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση με την Κίνσκι και τους κινηματογραφικούς φορείς. Στο κέντρο της υπόθεσης, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο το ερώτημα αν ένα παλιό έργο μπορεί να αλλάξει πενήντα χρόνια μετά, αλλά το αίτημα μιας ηθοποιού που ήταν ανήλικη όταν γυρίστηκε η σκηνή και ζητούσε επί χρόνια να πάψουν να κυκλοφορούν αυτές οι εικόνες.

με στοιχεία από The Times , El Pais