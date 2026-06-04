ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Βιμ Βέντερς, πενήντα χρόνια μετά, αποσύρει ταινία του για σκηνή γυμνού της Ναστάζια Κίνσκι στα 13 της

Ο Βιμ Βέντερς απέσυρε τη «Λάθος Κίνηση», μετά τις αντιδράσεις της Ναστάζια Κίνσκι για σκηνή γυμνού στα 13 της, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από την ηθοποιό.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Βιμ Βέντερς αποσύρει ταινία του 1975: «Η Ναστάζια Κίνσκι έπρεπε να είχε προστατευτεί» Facebook Twitter
φωτογραφία Getty images
0

Ο Βιμ Βέντερς ανακοίνωσε ότι αποσύρει από την κυκλοφορία την ταινία του «Λάθος Κίνηση» του 1975, μετά τις αντιδράσεις της Ναστάζια Κίνσκι για σεξουαλικοποιημένη σκηνή γυμνού στην οποία εμφανίστηκε όταν ήταν 13 ετών.

Το Ίδρυμα Βιμ Βέντερς, που διαχειρίζεται τα δικαιώματα της ταινίας, ανακοίνωσε ότι το φιλμ αποσύρεται από όλες τις τρέχουσες μορφές διανομής και προβολής. Streaming πλατφόρμες, τηλεοπτικοί σταθμοί και διανομείς θα κληθούν να σταματήσουν τη δημόσια πρόσβαση στην ταινία.

Σε δήλωσή του, ο 80χρονος σήμερα σκηνοθέτης ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την Κίνσκι. «Ως ο μόνος από τους τότε υπεύθυνους για τη “Λάθος Κίνηση” που βρίσκεται ακόμη εδώ, αναγνωρίζω ότι η Ναστάζια Κίνσκι έπρεπε να είχε προστατευτεί καλύτερα τότε. Γι’ αυτό σου ζητώ συγγνώμη, Ναστάζια, ανεπιφύλακτα, χωρίς “αν” και “αλλά”», ανέφερε.


Η Κίνσκι ζητούσε εδώ και χρόνια από τον Βέντερς να κυκλοφορήσει νέα εκδοχή της ταινίας χωρίς τη συγκεκριμένη σκηνή. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη γερμανική Süddeutsche Zeitung, είχε πει: «Αν και στα 13 μου δεν ήξερα πολλά, μπορούσα ήδη να καταλάβω ότι αυτό δεν ήταν σωστό». Είχε επίσης δηλώσει: «Ήταν η πρώτη μου ταινία, ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης και δεν με προστάτευσε».

Σύμφωνα με τους Times, η ηθοποιός είχε προσπαθήσει επί περίπου 15 χρόνια να πείσει τον Βέντερς να αφαιρέσει τη σκηνή. Ο ίδιος είχε υπερασπιστεί για χρόνια την παρουσία της στην ταινία, λέγοντας ότι τότε του φαινόταν «καλλιτεχνικά απαραίτητη», αν και είχε παραδεχθεί πως σήμερα δεν θα τη γύριζε με τον ίδιο τρόπο.

Ο Βιμ Βέντερς αποσύρει ταινία του 1975: «Η Ναστάζια Κίνσκι έπρεπε να είχε προστατευτεί» Facebook Twitter
Η Ναστάζια Κίνσκι με τον Ρίντιγκερ Φόγκλερ σε καρέ από τη «Λάθος Κίνηση»

Λίγες ημέρες πριν από την απόσυρση της ταινίας, ο Βέντερς είχε αναφερθεί στο θέμα κατά την παραλαβή τιμητικού βραβείου για το σύνολο της καριέρας του στα Γερμανικά Βραβεία Κινηματογράφου. Εκεί είχε θέσει το ερώτημα αν ένας δημιουργός έχει το δικαίωμα να αλλάζει εκ των υστέρων ένα έργο που ανήκει στην ιστορία του κινηματογράφου. «Δεν μπορώ να καταλογίσω κάτι στον 29χρονο νέο που ήμουν πριν από 50 χρόνια», είχε πει, ζητώντας από τη Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου να ανοίξει ευρύτερη συζήτηση.

Η στάση του προκάλεσε έντονη κριτική. Ο δικηγόρος της Κίνσκι, Κρίστιαν Σερτς, κατηγόρησε τον Βέντερς ότι επιχειρούσε να αποφύγει την προσωπική ευθύνη και είχε προειδοποιήσει ότι θα κινηθεί νομικά αν ο σκηνοθέτης δεν αντιδρούσε. Γερμανικά μέσα και αρθρογράφοι υποστήριξαν επίσης ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως συζήτηση περί ελευθερίας της τέχνης ή αλλοίωσης της κινηματογραφικής ιστορίας.

Η «Λάθος Κίνηση» ήταν η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Κίνσκι. Η ταινία, χαλαρά βασισμένη στα «Χρόνια μαθητείας του Βίλχελμ Μάιστερ» του Γκαίτε, αποτελεί το δεύτερο μέρος της λεγόμενης road movie τριλογίας του Βέντερς, ανάμεσα στο «Η Αλίκη στις Πόλεις» και το «Στο Πέρασμα του Χρόνου». Ο Βέντερς και η Κίνσκι συνεργάστηκαν ξανά αργότερα στο «Παρίσι, Τέξας», που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1984, και στο «Τόσο Μακριά, Τόσο Κοντά!» το 1993.

Στη νέα του δήλωση, ο Βέντερς ανέφερε ότι οι αντιδράσεις των τελευταίων ημερών «συνέβαλαν σημαντικά» στο να ξαναδεί τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Πρόσθεσε ότι η κοινωνία χρειάζεται να βρει κατάλληλους τρόπους για να αντιμετωπίζει αμφιλεγόμενα κινηματογραφικά έργα του 20ού αιώνα, με νέες μορφές κατανόησης και πιο συμπεριληπτικές οπτικές γύρω από το σινεμά.

Η ταινία θα παραμείνει εκτός κυκλοφορίας μέχρι να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση με την Κίνσκι και τους κινηματογραφικούς φορείς. Στο κέντρο της υπόθεσης, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο το ερώτημα αν ένα παλιό έργο μπορεί να αλλάξει πενήντα χρόνια μετά, αλλά το αίτημα μιας ηθοποιού που ήταν ανήλικη όταν γυρίστηκε η σκηνή και ζητούσε επί χρόνια να πάψουν να κυκλοφορούν αυτές οι εικόνες.

με στοιχεία από The Times , El Pais

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

76η BERLINALE: Οι γυναίκες στην Berlinale και η αδόκιμη πολιτική υπεκφυγή του Βιμ Βέντερς

76η Berlinale / Οι γυναίκες στην Berlinale και η αδόκιμη πολιτική υπεκφυγή του Βιμ Βέντερς

Οι αντιδράσεις για την απουσία δέσμευσης του 76oυ Φεστιβάλ Βερολίνου όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα επισκίασαν τη γυναικεία παρουσία, ιδίως την αξιοπρόσεκτη ερμηνεία της Σάντρα Χιούλερ στην ταινία «Rose».
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υπέροχες μέρες: Η αναπάντεχη ολική επαναφορά του Βιμ Βέντερς

Οθόνες / Υπέροχες μέρες: Η αναπάντεχη ολική επαναφορά του Βιμ Βέντερς

Η ταινία που ξεκίνησε ως μικρού μήκους για την προώθηση του πρότυπου οργανισμού δημόσιων τουαλετών του Τόκιο κατέληξε να είναι ένα κομψοτέχνημα αισθητικής και αφήγησης από τον άλλοτε πανίσχυρο του νέου γερμανικού κινηματογράφου, που τελευταία έδειχνε ανέμπνευστος, σαν να είχε χάσει το κίνητρο του.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Αλέξα Ντέμι αποχωρίζεται τη Maddy του Euphoria και γίνεται pop αγία στα χέρια της Πέτρα Κόλινς

Πολιτισμός / Η Αλέξα Ντέμι αποχωρίζεται τη Maddy του Euphoria και γίνεται pop αγία στα χέρια της Πέτρα Κόλινς

Στο νέο συλλεκτικό zine του i-D, η Αλέξα Ντέμι μιλά στην Οτέσα Μόσφεγκ για το Euphoria, τη Maddy Perez ως μάσκα και την ανάγκη της να απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ, ενώ η Πέτρα Κόλινς τη φωτογραφίζει σαν ονειρική pop αγιογραφία.
THE LIFO TEAM
Ο συγγραφέας του L.A. Confidential μισεί τους υπολογιστές και θάβει την ταινία που τον έκανε διάσημο

Πολιτισμός / Ο συγγραφέας του L.A. Confidential μισεί τους υπολογιστές και θάβει την ταινία που τον έκανε διάσημο

Με αφορμή το νέο του μυθιστόρημα Red Sheet, ο James Ellroy μιλά στον Guardian για την απέχθειά του στην ψηφιακή εποχή, το αντικομμουνιστικό noir του, τη δολοφονία της μητέρας του και γιατί θεωρεί την ταινία L.A. Confidential κινηματογραφική φόλα.
THE LIFO TEAM
Ο T. Venkanna ζωγραφίζει το σεξ σαν ιερή βλασφημία

Πολιτισμός / Σεξ, θεοί και βλασφημία στους εκρηκτικούς κήπους του T. Venkanna

Στην πρώτη του ατομική έκθεση στο Studio Voltaire του Λονδίνου, ο Ινδός ζωγράφος T. Venkanna φτιάχνει έναν εκρηκτικό κήπο από σεξ, θρησκεία, πολιτική βία και ιερές εικόνες και εξηγεί γιατί το σώμα ήταν πάντα το πιο επικίνδυνο πεδίο της εξουσίας.
THE LIFO TEAM
Ο Όμηρος ανήκει σε όλους — αλλά γιατί λείπουν οι Έλληνες από την Οδύσσεια του Νόλαν;

Πολιτισμός / Ο Όμηρος ανήκει σε όλους αλλά γιατί λείπουν οι Έλληνες από την Οδύσσεια του Νόλαν;

Η νέα Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν άνοιξε μια παράξενη συζήτηση: ενώ το καστ παρουσιάζεται ως παγκόσμιο και πολυπολιτισμικό, αρκετοί Έλληνες αναρωτιούνται γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός σε μια ταινία βασισμένη στο πιο διάσημο ελληνικό έπος.
THE LIFO TEAM
Η Οδύσσεια του Νόλαν δεν έχει βγει ακόμη, αλλά η Άλεξ Πρέιγκερ της έδωσε την πρώτη της εικόνα

Πολιτισμός / Η Οδύσσεια του Νόλαν ως παραισθητικό όνειρο του σύγχρονου Χόλιγουντ

Στο μεγάλο αφιέρωμα του GQ για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, η Άλεξ Πρέιγκερ δεν φωτογραφίζει απλώς τον Ματ Ντέιμον, τον Τομ Χόλαντ και τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Στήνει μια τεχνητή, ηδονική, ομηρική φαντασίωση που κάνει την ταινία εικόνα πριν ακόμη τη δούμε.
THE LIFO TEAM
Ο Ρούπερτ Έβερετ για το σεξ, το AIDS και τον ρόλο του «γκέι φίλου» της Τζούλια Ρόμπερτς

Πολιτισμός / Ο Ρούπερτ Έβερετ για το σεξ, το AIDS και τον ρόλο του «γκέι φίλου» της Τζούλια Ρόμπερτς

Με αφορμή το Madfabulous, μια νέα ταινία για τον εκκεντρικό αριστοκράτη Χένρι Πέιτζετ, ο Ρούπερτ Έβερετ μιλά για τον νεαρό, αδίστακτο εαυτό του, το σεξ ως απόδραση, την εποχή του AIDS και το Χόλιγουντ που τον παγίδευσε στον ρόλο του «γκέι φίλου».
THE LIFO TEAM
Στίβεν Σπίλμπεργκ: Γιατί πιστεύει ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν

Πολιτισμός / Στίβεν Σπίλμπεργκ: «Πάντα πίστευα ότι υπάρχει νοήμων ζωή εκεί έξω»

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του Disclosure Day, της νέας του ταινίας για εξωγήινη ζωή, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εξηγεί πώς ο πατέρας του τον έκανε να πιστέψει από παιδί ότι υπάρχει νοήμων ζωή εκεί έξω.
THE LIFO TEAM
Θανάσης Νεοφώτιστος: «Η γιαγιά μου μού έλεγε να μη φέρω γυναίκα με γαλάζια μάτια αλλά εγώ είμαι gay»

Πολιτισμός / Θανάσης Νεοφώτιστος: Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια που ένα ελληνικό χωριό έμαθε να φοβάται

Με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα του The Boy With the Light-Blue Eyes στο SXSW London, ο Έλληνας σκηνοθέτης μιλά στο Hollywood Reporter για την ταινία του, την Ήπειρο, το κακό μάτι και την κουίρ αλληγορία πίσω από ένα αγόρι που γεννήθηκε διαφορετικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πώς η Οδύσσεια του Νόλαν «έσωσε» το νέο Spider-Man, σύμφωνα με τον Τομ Χόλαντ

Πολιτισμός / Τομ Χόλαντ: Πώς η Οδύσσεια του Νόλαν «έσωσε» το νέο Spider-Man

Ο Τομ Χόλαντ αποκάλυψε ότι ζήτησε από τη Sony να καθυστερήσει τα γυρίσματα του Spider-Man: Brand New Day για να μπορέσει να παίξει στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, μια απόφαση που, όπως λέει, τελικά βοήθησε την ταινία της Marvel
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον βρήκε τον Αντίνοο της Οδύσσειας κάπου ανάμεσα στο Casino και τον Batman

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Πάτινσον παίζει τον Αντίνοο της Οδύσσειας σαν ήρωα του Casino

Στη μεγάλη συνέντευξη του GQ για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ρόμπερτ Πάτινσον μίλησε για τον «λίγο γλοιώδη» Αντίνοό του, τα λεοπάρ εσώρουχα που φαντάστηκε για τον ρόλο, αλλά και για την κριτική που είχε δεχθεί για το σώμα του στο Batman.
THE LIFO TEAM
ΒΑΛ ΚΙΛΜΕΡ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Πολιτισμός / «Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»: Σκηνοθέτης επιτίθεται στον Βαλ Κίλμερ μετά τον θάνατό του

Ο Βαλ Κίλμερ πέθανε τον Απρίλιου του 2025 από πνευμονία, έπειτα από πολυετή προβλήματα υγείας που συνδέονταν με καρκίνο στον λαιμό και τις θεραπείες που είχε ακολουθήσει
THE LIFO TEAM
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας

Πολιτισμός / Σώματα χωρίς ντροπή: ο queer κόσμος του Fe Avila

Το έργο του Fe Avila παρουσιάζεται στη φετινή Carnegie International, την 59η διοργάνωση της ιστορικής έκθεσης στο Πίτσμπεργκ, με εικόνες όπου queer σώματα, φύση, διαμαρτυρία και επιθυμία συναντιούνται έξω από τους κανόνες της αρρενωπότητας
THE LIFO TEAM
Η κουλτούρα των influencers στην Ινδία μέσα από τα υπνοδωμάτια των κοριτσιών που τη ζουν

Πολιτισμός / Η κουλτούρα των influencers στην Ινδία μέσα από τα υπνοδωμάτια των κοριτσιών που τη ζουν

Η φωτογράφος Megha Singha καταγράφει νεαρές γυναίκες στην Ινδία που κινούνται ανάμεσα στην online ορατότητα, την παγκόσμια κουλτούρα της ομορφιάς και τις οικογενειακές προσδοκίες γύρω από τη θηλυκότητα.
THE LIFO TEAM
 
 