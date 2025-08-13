«Πειρατές της Καραϊβικής»: Επιστρέφει ο Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του Τζακ Σπάροου;

Ο Τζόνι Ντεπ φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στον εμβληματικό ρόλο του Τζακ Σπάροου, καθώς, σύμφωνα με τον παραγωγό Τζέρι Μπρουκχάιμερ, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις για την πιθανή συμμετοχή του στην έκτη ταινία της σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής».

Ο Μπρουκχάιμερ, μιλώντας στο Entertainment Weekly, τόνισε ότι η επιστροφή του ηθοποιού εξαρτάται από το αν θα του αρέσει ο τρόπος που θα είναι γραμμένος ο ρόλος: «Αν του αρέσει το σενάριο, νομίζω πως θα το κάνει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα κρίνονται από το τι υπάρχει στη σελίδα».

Όπως πρόσθεσε, το σενάριο βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και στόχος είναι να βρεθεί η σωστή εκδοχή: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαστε κοντά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παραγωγός είχε εκφράσει και στο παρελθόν την επιθυμία να δει τον Ντεπ να επιστρέφει στον ρόλο, παρά τη ρήξη της συνεργασίας του με τη Disney μετά το άρθρο γνώμης της Άμπερ Χερντ το 2018 στην Washington Post, όπου η ηθοποιός υπαινισσόταν ότι υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στον Ντεπ, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Μπρουκχάιμερ είχε αποκαλύψει ότι ο σεναριογράφος Τζεφ Νάθανσον εργάζεται για την έκτη ταινία, έχοντας ήδη ολοκληρώσει ένα «καταπληκτικό τρίτο μέρος» της ιστορίας. «Πρέπει απλώς να φτιάξουμε το πρώτο και το δεύτερο, και μετά θα είμαστε έτοιμοι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.