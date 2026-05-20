Πέδρο Πασκάλ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Όστιν Μπάτλερ στο νέο γουέστερν του Παρκ Τσαν-γουκ

Ο Πέδρο Πασκάλ, ο Μάθιου ΜακΚόναχι και ο Όστιν Μπάτλερ ετοιμάζονται να μπουν στην Άγρια Δύση του Παρκ Τσαν-γουκ.

Το The Brigands of Rattlecreek, το νέο γουέστερν που θα σκηνοθετήσει ο δημιουργός του Oldboy, του The Handmaiden και του Decision to Leave, βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για να περάσει στη Warner Bros. Clockwork, το νέο specialty τμήμα της Warner Bros. Στην ταινία θα πρωταγωνιστούν ο ΜακΚόναχι, ο Μπάτλερ, ο Πασκάλ και η Τανγκ Γουέι, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Παρκ και στο πρόσφατο No Other Choice.

Η υπόθεση ακούγεται σαν κλασικό γουέστερν εκδίκησης, αλλά στα χέρια του Παρκ Τσαν-γουκ δύσκολα θα μείνει απλώς κλασική. Ένας σερίφης και ένας γιατρός κυνηγούν μια συμμορία ληστών που τρομοκρατεί μια μικρή πόλη μέσα σε καταρρακτώδη καταιγίδα. Η ιστορία κινείται γύρω από θέματα που ο Παρκ γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους: εκδίκηση, βία, μνήμη, ενοχή και το τίμημα που αφήνει πίσω της η ανταπόδοση.

Το σενάριο υπογράφει αρχικά ο S. Craig Zahler, γνωστός από το άγριο γουέστερν τρόμου Bone Tomahawk, ενώ ο Παρκ έχει κάνει τη δική του αναθεώρηση. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, με τον Παρκ να συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της Moho Film, μαζί με τον Μπράντλεϊ Φίσερ.

Η συμφωνία έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: το The Brigands of Rattlecreek φαίνεται πως γίνεται ένα από τα πρώτα μεγάλα αποκτήματα της Warner Bros. Clockwork, του νέου label με το οποίο η Warner κινείται πιο αποφασιστικά προς το πεδίο του auteur και specialty cinema. Το label έχει ήδη συνδεθεί με το Ti Amo!, το επόμενο σχέδιο του Σον Μπέικερ μετά το Anora, αλλά και με την επαναμονταρισμένη εκδοχή του The Devils του Κεν Ράσελ, που προβάλλεται φέτος στις Κάννες.

Για τον Παρκ, η ταινία έρχεται σε μια στιγμή ιδιαίτερης διεθνούς ορατότητας. Φέτος προεδρεύει της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών, ενώ το No Other Choice, η πρόσφατη μαύρη σάτιρά του για την εργασιακή ανασφάλεια, είχε κάνει πρεμιέρα στη Βενετία.

Το πέρασμα του Παρκ στο γουέστερν μοιάζει σχεδόν αυτονόητα ερεθιστικό. Ένας σκηνοθέτης που έχει χτίσει μεγάλο μέρος του έργου του πάνω στην εκδίκηση, την ενοχή και την αισθητική της βίας μπαίνει τώρα στο πιο μυθολογικό αμερικανικό είδος. Αν το γουέστερν υπήρξε πάντα ο τόπος όπου το σινεμά δοκίμαζε τη σχέση του με τον νόμο, την ανταπόδοση και την ηθική αγριότητα, ο Παρκ Τσαν-γουκ μοιάζει παράξενα ιδανικός για να το ξανανοίξει.

Και μόνο η ιδέα ενός γουέστερν όπου συναντιούνται ο Πέδρο Πασκάλ, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο Όστιν Μπάτλερ, η Τανγκ Γουέι και ο Παρκ Τσαν-γουκ αρκεί για να κάνει το The Brigands of Rattlecreek ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σχέδια της αγοράς των Καννών.