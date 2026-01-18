Πασχάλης Τερζής: Ο Αντώνης Γούναρης αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το νέο του τραγούδι

Για το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, ο οποίος επιστρέφει στη μουσική μετά από πολλά χρόνια απουσίας, μίλησε ο ενορχηστρωτής, Αντώνης Γούναρης.

Ο ίδιος έδωσε μερικές λεπτομέρειες για το τραγούδι και για τον Πασχάλη Τερζή, απαντώντας σε ερωτήσεις, όπως την πιθανή μόνιμη επιστροφή του στο τραγούδι, αλλά και τις φήμες, ότι ή απουσία του ήλθε εξαιτίας προβλημάτων υγείας.

«Απ' ό,τι ξέρω, ετοιμάζουμε το βίντεο κλιπ και θα έχει στοιχεία AI και μόλις το ετοιμάσουν θα είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει», είπε στο Open ο Αντώνης Γούναρης.

Σε ερώτηση σχετικά με την επιστροφή του Πασχάλη Τερζή στο τραγούδι, τόνισε πως:

«Δεν τον ενδιαφέρει πια να τραγουδάει, ούτε μπροστά σε κόσμο, αλλά επειδή ήταν ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε αμέσως το ναι. Είναι σε πολύ καλή φάση και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ακούμε τον Πασχάλη όπως τον ξέρουμε. Πριν από τέσσερα χρόνια έγιναν τα ντέμο. Εγώ συγκινήθηκα γιατί έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με τον Πασχάλη. Όταν ακούς μια φωνή μόνη της, σόλο που λέμε, και το να ακούς την τεχνική του και τη χροιά του και είσαι δικός του άνθρωπος, συγκίνησε.

Στη συνέχεια, ο ενορχηστρωτής του κομματιού, ανέφερε πως «είναι έτοιμο το τραγούδι, είναι πολύ καλό, πολεμικό, από αυτά που λείπουν από τη δισκογραφία. Θα ακούσουν οι τραγουδιστές πως πρέπει να είναι κανονικά ένα λαϊκό τραγούδι».

Όσο για τον τίτλο, σχολίασε: «Δεν έχουμε ακόμα, θα μας τον πει ο Χρήστος Νικολόπουλος γιατί έχει πολλά σημεία μέσα που μπορούν να γίνουν τίτλος».

Τέλος, αναφορικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε προβλήματα υγείας, ο Αντώνης Γούναρης διαβεβαίωσε, πως ο Πασχάλης Τερζής «είναι μια χαρά, είναι στο κτήμα του, φτιάχνει τα λαχανικά του και είναι μια χαρά».

Πασχάλης Τερζής: Η αποκάλυψη του Χρήστου Νικολόπουλου

Τον Δεκέμβριο, ο Χρήστος Νικολόπουλος αποκάλυψε στην εκπομπή «Η Ζωή σου όλη», ότι θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι με τον Πασχάλη Τερζή.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στις φιλίες του εντός της μουσικής βιομηχανίας, ο συνθέτης ανέτρεξε στη σχέση του με τον Γιώργο Νταλάρα αλλά και τον Πασχάλη Τερζή, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια, το μεγάλο «come back» του αγαπημένου λαϊκού καλλιτέχνη.

«Αγαπημένος μου φίλος πολύ καλός άνθρωπος, μας λείπει. Είναι υπέροχος, πολύ καλός άνθρωπος, μου ταιριάζει πολύ», είπε για τον Πασχάλη Τερζή και στη συνέχεια, έκανε μια αναδρομή στα πρώτα δισκογραφικά βήματα του τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας το παράπονό του.

«Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη, ήμουν ο πρώτος που του έδωσα το πρώτο δίσκο. Και του είπα "θα πας πολύ καλά" και η απάντησή του ήταν "όλοι τα ίδια μου λένε αλλά κανείς δε με βοηθάει". Και του λέω "εγώ θα σε βοηθήσω" και κάναμε τον πρώτο δίσκο και πραγματικά το άξιζε», είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος στη συνέντευξή του, για να αποκαλύψει στη συνέχεια, τη μουσική και πολυαναμενόμενη για το κοινό του Πασχάλη Τερζή, επιστροφή.

«Σε λίγο καιρό κατόρθωσα και μπόρεσα και μου τραγούδησε ένα τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό», αποκάλυψε ο Χρήστος Νικολόπουλος.