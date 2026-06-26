Πας μουσείο για να δροσιστείς; Στην Ευρώπη του καύσωνα, μόνο αν το μουσείο αντέχει

Ο καύσωνας στην Ευρώπη δεν αλλάζει μόνο την καθημερινότητα των πόλεων. Αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μουσεία, τα μνημεία και οι πολιτιστικοί χώροι.

Μπροστά στις ακραίες θερμοκρασίες, ορισμένα μουσεία μετατρέπονται σε καταφύγια δροσιάς, προσφέροντας δωρεάν είσοδο στο κοινό ή προβάλλοντας τους κλιματιζόμενους χώρους τους ως σημεία ανάπαυσης μέσα στην πόλη. Άλλα, αντίθετα, αναγκάζονται να μειώσουν το ωράριό τους ή να κλείσουν προσωρινά αίθουσες, καθώς τα ίδια τα κτίρια δεν μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς ούτε τους επισκέπτες ούτε το προσωπικό.

Στο Παρίσι, το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Μετανάστευσης ανακοίνωσε δωρεάν είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς του χώρους έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου, με εξαίρεση το ενυδρείο του Palais de la Porte Dorée. Η κίνηση αντιμετωπίζει το μουσείο όχι μόνο ως χώρο πολιτισμού, αλλά και ως χώρο φιλοξενίας μέσα στην πόλη. Σε περιόδους ακραίας ζέστης, το μουσείο μπορεί να γίνει κάτι πιο πρακτικό και πιο επείγον: ένα μέρος όπου κάποιος μπορεί να σταθεί, να δροσιστεί, να ανασάνει.

Facebook Twitter φωτογραφία: Getty images

Η ίδια λογική εφαρμόζεται και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Στη Λιόν, δημοτικά μουσεία όπως το Musée des Beaux-Arts, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Musée Gadagne άνοιξαν δωρεάν ως καταφύγια δροσιάς. Στη Νάντη, δημοτικά και μητροπολιτικά μουσεία προσφέρουν ελεύθερη είσοδο όσο διαρκεί ο καύσωνας, ενώ πόλεις όπως η Τουρ και το Στρασβούργο προχώρησαν σε μειωμένες τιμές ή προσαρμογές ωραρίων.

Η εικόνα δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Στο Λονδίνο, το Imperial War Museum προέβαλε τον εαυτό του ως χώρο δροσιάς για όσους αναζητούν καταφύγιο από τη ζέστη, συνδυάζοντας κλιματισμό, καφέ και εκθέσεις. Σε μια Ευρώπη όπου πολλά σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό, τα μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα αρχίζουν να λειτουργούν και ως δημόσιες υποδομές προστασίας.

Όμως η ίδια κρίση δείχνει και τα όρια αυτών των υποδομών. Δεν μπορούν όλα τα μουσεία και τα μνημεία να λειτουργήσουν ως ασφαλείς χώροι δροσιάς. Κτίρια χωρίς επαρκή κλιματισμό, μόνωση ή δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας γίνονται τα ίδια αφόρητα σε συνθήκες καύσωνα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το Παρίσι ψήνεται κάτω από τις ωραίες του στέγες

Στο Παρίσι, το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα κλείνει στις 16:00 από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με τις τελευταίες εισόδους να πραγματοποιούνται νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Η απόφαση συνδέεται με την ανάγκη προστασίας επισκεπτών και εργαζομένων, καθώς οι εσωτερικοί χώροι επιβαρύνονται από τον συνδυασμό εξωτερικής ζέστης και μεγάλης προσέλευσης. Ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε επίσης νωρίτερα λόγω καύσωνα.

Το Palais de Tokyo ανέστειλε τη λειτουργία των εκθεσιακών του χώρων έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου, καθώς εφαρμόζει πρωτόκολλο κλεισίματος όταν οι θερμοκρασίες στους χώρους φτάνουν σε επικίνδυνα επίπεδα. Η περίπτωση είναι χαρακτηριστική: ένας χώρος σύγχρονης τέχνης, συνηθισμένος να διαχειρίζεται εικόνες, εγκαταστάσεις και κοινό, καλείται πλέον να διαχειριστεί και τη θερμική αντοχή του ίδιου του κτιρίου.

Στο Λονδίνο, το British Museum μείωσε επίσης το ωράριό του και έκλεισε ορισμένες αίθουσες, καθώς δεν διαθέτει κλιματισμό σε όλο το κτίριο. Ανάμεσα στους χώρους που επηρεάστηκαν ήταν και αίθουσες με αρχαιότητες από την Ελλάδα και τη Ρώμη. Τα αντικείμενα μπορεί συχνά να προστατεύονται σε ελεγχόμενες προθήκες, αλλά οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι κινούνται σε ένα κτίριο που δεν έχει σχεδιαστεί για τη νέα θερμική πραγματικότητα.

Η πίεση δεν αφορά μόνο τα μουσεία. Στο λονδρέζικο West End, η παράσταση “Avenue Q” εισήγαγε σύντομα διαλείμματα ενυδάτωσης για τους ηθοποιούς, ενώ το Globe ακύρωσε παραστάσεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ο καύσωνας δεν δοκιμάζει απλώς τους επισκέπτες. Δοκιμάζει ολόκληρη την πολιτιστική εργασία: φύλακες, ηθοποιούς, τεχνικούς, ξεναγούς, εργαζόμενους σε κτίρια που δεν σχεδιάστηκαν για τέτοια θερμική πίεση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Στο MoMA η τέχνη μετατρέπεται σε πλατφόρμα για την κλιματική αλλαγή

Η κλιματική κρίση αναγκάζει τους πολιτιστικούς θεσμούς να ξανασκεφτούν τον ρόλο τους. Ένα μουσείο δεν είναι πια μόνο χώρος έκθεσης και συμβολικού κύρους. Είναι δημόσια υποδομή. Μπορεί να λειτουργήσει ως καταφύγιο, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να προστατεύει ανθρώπους, έργα, προσωπικό και συλλογές.

Αυτό δημιουργεί μια νέα, δύσκολη ισορροπία. Από τη μία, οι πόλεις χρειάζονται δροσερούς δημόσιους χώρους όπου κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να καταφύγουν στη διάρκεια ακραίων θερμοκρασιών. Από την άλλη, πολλά ιστορικά κτίρια δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοιες συνθήκες. Η διατήρηση των συλλογών απαιτεί σταθερή θερμοκρασία και υγρασία, ενώ η προστασία των εργαζομένων απαιτεί νέους κανόνες, νέες βάρδιες και συχνά νέες επενδύσεις.

Facebook Twitter φωτογραφία: Getty images

Στην Ευρώπη, ο καύσωνας ξανασχεδιάζει έτσι τον πολιτιστικό χάρτη των ημερών. Κάποια μουσεία γίνονται δωρεάν οάσεις. Κάποια μνημεία κλείνουν νωρίτερα. Κάποιοι εκθεσιακοί χώροι σφραγίζονται προσωρινά. Και πίσω από όλα αυτά φαίνεται ένα ερώτημα που θα γίνεται όλο και πιο πιεστικό: πώς θα λειτουργεί ο πολιτισμός σε πόλεις που θερμαίνονται;

Το μουσείο του μέλλοντος δεν θα κριθεί μόνο από τις εκθέσεις του. Θα κριθεί και από το αν μπορεί να παραμείνει ανοιχτό, ασφαλές και χρήσιμο όταν η πόλη έξω καίγεται.

Με στοιχεία από Le Monde, New York Times