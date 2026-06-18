ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πολιτισμός

Παρθενώνας: Η δυτική όψη του μνημείου στην πληρέστερη μορφή της, έπειτα από 220 χρόνια

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, απομακρύνθηκαν τα εξωτερικά ικριώματα - Όσα δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη

The LiFO team
The LiFO team
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΥΠΠΟ
0

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου.

Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθηματικού τοίχου αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Πριν από λίγους μήνες μιλούσαμε για την πρώτη, έπειτα από δεκαετίες, απρόσκοπτη θέα του Παρθενώνα χωρίς τα εξωτερικά ικριώματα που κάλυπταν τη δυτική του πλευρά. Σήμερα, μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το αέτωμα, το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είχαν συνηθίσει να βλέπουν ελλιπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα. Οι δύο νέοι ορθοστάτες, που τοποθετήθηκαν στις κενές θέσεις του, δεν αποκαθιστούν μόνο ένα μορφολογικό κενό. Επιτρέπουν να αναδειχθούν εκ νέου οι μοναδικές αναλογίες και η γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης του Παρθενώνα. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής δυσκολίας, το οποίο υλοποιήθηκε από τους επιστήμονες, τους μηχανικούς, τους τεχνίτες και το προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως με υποδειγματική ακρίβεια και αφοσίωση. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η Ελλάδα, το υπουργείο Πολιτισμού, τα στελέχη του έχουν πετύχει η ελληνική Αναστηλωτική Σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς. Σήμερα, αντικρίζουμε το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα όπως δεν το είχαμε δει εδώ και δύο αιώνες. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του Δυτικού Πολιτισμού».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η αποκατάσταση των ορθοστατών του τυμπάνου αποτέλεσε μία από τις πλέον σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών για την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ). Το έργο απαίτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και απόλυτη ακρίβεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την επεξεργασία των νέων μαρμάρων έως την ανύψωση και τοποθέτησή τους στο μνημείο.

Ο μεγάλος ορθοστάτης του δυτικού αετώματος αποκαταστάθηκε στην αρχική γεωμετρία του μέσω συγκόλλησης των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων και συμπλήρωσης με νέο μάρμαρο, ενώ ο δεύτερος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Για τις ανάγκες της τελικής τοποθέτησης των λίθων εγκαταστάθηκε νέο λειτουργικό σύστημα ικριώματος, το οποίο πληροί τις αυστηρότερες σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και είναι αισθητικά προσαρμοσμένο στο μνημείο.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης της δυτικής όψης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της ΥΣΜΑ υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της ελληνικής αναστηλωτικής σχολής.

 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Αφροδίτη του Μποτιτσέλι είχε πρόσωπο, σώμα και έναν ανεξήγητο θάνατο στα 23

Πολιτισμός / Η Αφροδίτη του Μποτιτσέλι είχε πρόσωπο, σώμα και έναν ανεξήγητο θάνατο στα 23

Πέθανε στα 23 της, αλλά το πρόσωπό της έμεινε για αιώνες πάνω στο κοχύλι της Αναγέννησης. Τώρα, μια νέα μελέτη προτείνει ιατρική εξήγηση για τον πρόωρο θάνατο της Σιμονέτα Βεσπούτσι.
THE LIFO TEAM
Πίνακας του Μοντιλιάνι που είχαν αρπάξει οι Ναζί πρέπει να επιστραφεί μέσα σε 30 ημέρες

Πολιτισμός / Πίνακας του Μοντιλιάνι που είχαν αρπάξει οι Ναζί πρέπει να επιστραφεί μέσα σε 30 ημέρες

Ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες του Μοντιλιάνι, λεηλατημένος την περίοδο των Ναζί, βρίσκεται ξανά στο κέντρο μιας υπόθεσης που ενώνει αγορά τέχνης, Panama Papers και μια οικογένεια που τον διεκδικεί εδώ και δεκαετίες.
THE LIFO TEAM
Η Ταϊλάνδη ετοιμάζει τα πρώτα της καλλιστεία για λεσβίες και τρανς άνδρες

Πολιτισμός / Η Ταϊλάνδη ετοιμάζει τα πρώτα της καλλιστεία για λεσβίες και τρανς άνδρες

Με το Tom Thailand 2026, οι toms της Ταϊλάνδης αποκτούν για πρώτη φορά πανεθνική προβολή, σε έναν διαγωνισμό που απευθύνεται σε γυναίκες με αρρενωπή ή ανδρόγυνη έκφραση, αλλά και σε τρανς άνδρες.
THE LIFO TEAM
Ο Λιλ Νας Χ μίλησε για τη διπολική διαταραχή: «Υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου»

Πολιτισμός / Ο Λιλ Νας Χ μίλησε για τη διπολική διαταραχή: «Υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου»

Ύστερα από μήνες μακριά από τη δημοσιότητα, ο 27χρονος καλλιτέχνης μίλησε για τη θεραπεία του, το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία και τη νέα μουσική που ετοιμάζει.
THE LIFO TEAM
Μήπως οι «αιωνόβιοι» της Ικαρίας ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχεία;

Πολιτισμός / Μήπως οι «αιωνόβιοι» της Ικαρίας ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχεία;

Το Morbid του Saul Justin Newman αμφισβητεί τους μύθους της μακροζωίας, υποστηρίζοντας ότι πίσω από πολλούς «αιωνόβιους» μπορεί να βρίσκονται λάθος ηλικίες, λάθος μητρώα και άνθρωποι που έμεναν ζωντανοί μόνο στα χαρτιά.
THE LIFO TEAM
ΟΥΜΑ ΘΕΡΜΑΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΕΘΑΝΕ

Πολιτισμός / Πέθανε ο Ρόμπερτ Θέρμαν: Μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές φωνές του θιβετιανού βουδισμού και πατέρας της Ούμα Θέρμαν

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη του θιβετιανού βουδισμού και θεωρήθηκε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς μελετητές στο αντικείμενο
THE LIFO TEAM
Η Celine μετά τη λατρεία και το σκοτάδι ψάχνει ξανά τη χαρά

Πολιτισμός / Ο Μάικλ Ράιντερ φέρνει στη Celine μια χαρά χωρίς αφέλεια

Ο Μάικλ Ράιντερ επιστρέφει στη Celine σαν κάποιος που δεν θέλει να νικήσει τα φαντάσματά της, αλλά να ανοίξει τα παράθυρα. Με χρώμα, μνήμη και ρούχα φτιαγμένα για πραγματικές ζωές, επιχειρεί να ξαναδώσει στον παρισινό οίκο τη χαρά του ντυσίματος.
THE LIFO TEAM
Η Αφροδίτη κοιτάζει πια την Άνοιξη: Το Ουφίτσι ξαναστήνει τον Μποτιτσέλι

Πολιτισμός / Πώς ξαναβλέπεις την Αφροδίτη του Μποτιτσέλι;

Το Ουφίτσι ξαναέστησε τις αίθουσες Μποτιτσέλι: η «Γέννηση της Αφροδίτης» και η «Άνοιξη» παρουσιάζονται πλέον σε νέα διάταξη, σε άμεσο οπτικό διάλογο, με στόχο λιγότερο θόρυβο, καλύτερη ροή και πιο καθαρό βλέμμα πάνω σε δύο από τις πιο διάσημες εικόνες της Αναγέννησης.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Το μήνυμα της Ελίζαμπεθ Μος στην Αν Ντάουντ τη νύχτα που εξελέγη ο Τραμπ

Πολιτισμός / «Μην αφήνεις τους μπάσταρδους να σε συνθλίψουν»: Το μήνυμα της Ελίζαμπεθ Μος μετά τη νίκη Τραμπ

Η Αν Ντάουντ θυμήθηκε το μήνυμα που της έστειλε η Ελίζαμπεθ Μος μετά την εκλογή Τραμπ: μια λατινική φράση της Μάργκαρετ Άτγουντ που, μέσα από το The Handmaid’s Tale, έγινε σύνθημα πολιτικής αντίστασης.
THE LIFO TEAM
Η Τζούντι Ντεντς γίνεται η πρώτη ηθοποιός που δίνει το όνομά της σε θέατρο του West End

Πολιτισμός / Η Τζούντι Ντεντς γίνεται η πρώτη ηθοποιός που δίνει το όνομά της σε θέατρο του West End

Η Τζούντι Ντεντς θα δει το όνομά της στη μαρκίζα του West End: το Shaftesbury Theatre του Λονδίνου μετονομάζεται σε Judi Dench Theatre, τιμώντας μια από τις μεγάλες κυρίες της βρετανικής σκηνής.
THE LIFO TEAM
Τα χωριστά δωμάτια του queer έρωτα επιστρέφουν μέσα από τον Λούκα Γκουαντανίνο

Πολιτισμός / Χωριστά δωμάτια: Το queer μυθιστόρημα για όσα χρειάστηκε να εφεύρουμε για να αγαπηθούμε

Τα Χωριστά δωμάτια που ετοιμάζονται να μεταφερθούν στο σινεμά από τον Λούκα Γκουαντανίνο, επιστρέφουν ως ένα cult ιταλικό queer μυθιστόρημα για έναν έρωτα που δεν είχε έτοιμο σπίτι.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
 