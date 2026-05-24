Παρουσιάστηκε η αναπαράσταση νεολιθικής αίθουσας ηλικίας 4.500 ετών κοντά στο Στόουνχεντζ

Ο οργανισμός English Heritage παρουσίασε μια ανακατασκευή ύψους 7 μέτρων που απεικονίζει πώς μπορεί να έμοιαζε μια νεολιθική αίθουσα 4.500 ετών στο Στόουνχεντζ, προσφέροντας στους επισκέπτες μια γεύση από τη ζωή των προϊστορικών κατασκευαστών που έχτισαν τον πιο διάσημο λίθινο κύκλο στον κόσμο.

Το έργο, προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου λιρών, βρίσκεται στα τελικά στάδια κατασκευής κοντά στο κέντρο επισκεπτών του Στόουνχεντζ στην πεδιάδα του Σάλσμπερι.

Χτισμένη εξ ολοκλήρου με το χέρι σε διάστημα εννέα μηνών από μια ομάδα περισσότερων από 100 εθελοντών, η Νεολιθική Αίθουσα Kusuma θα ανοίξει για το κοινό αυτό το καλοκαίρι πριν μετατραπεί σε έναν βιωματικό, ιστορικό χώρο μάθησης για σχολεία.

Ένα προϊστορικό κτίριο κοντά στο Στόουνχεντζ

Η κατασκευή βασίζεται στο αρχαιολογικό αποτύπωμα μιας «ανωμαλίας» γνωστής ως Durrington 68, ενός μοναδικού κτιρίου «τετράγωνο μέσα στον κύκλο» που ανακαλύφθηκε δύο μίλια μακριά κοντά στο Γούντχεντζ, έναν άλλο νεολιθικό χώρο. Ανασκαμμένη για πρώτη φορά το 1928 από τη Μοντ Κάνινγκτον και επανεξετασμένη το 2007 από το Stonehenge Riverside Project, η αρχική τοποθεσία διαθέτει έναν δακτύλιο σε σχήμα πέταλου από οπές πασσάλων που περιβάλλουν τέσσερις τεράστιους εσωτερικούς πυλώνες στήριξης της οροφής.

Επειδή αιώνες οργώματος κατέστρεψαν το αρχικό δάπεδο και τις εστίες, ο πραγματικός σκοπός του παραμένει μυστήριο. Ωστόσο, ανακαλύψεις οστών ζώων και κεραμικών με αυλακώσεις στην περιοχή υποδηλώνουν χειμερινές γιορτές, τελετουργικές συγκεντρώσεις ή ακόμη και κοινοτική αποθήκευση.

Ο Λουκ Γουίντερ, πειραματικός αρχαιολόγος, ο οποίος ανέλυσε στοιχεία σχετικά με την ευρωπαϊκή νεολιθική ξυλουργική και την προϊστορική γύρη για να σχεδιάσει την αίθουσα, εξήγησε την αυστηρή επιστημονική βάση της κατασκευής.

«Όλα όσα βρίσκονται σε αυτό το κτίριο φύονταν σε αυτό το τοπίο πριν από 5.000 χρόνια», είπε. «Χρησιμοποιήσαμε αντίγραφα λίθινων εργαλείων για να δημιουργήσουμε κάθε πτυχή αυτού του κτιρίου… μετρήσαμε κυριολεκτικά κάθε χτύπημα που έκανε κάθε τσεκούρι».

Ο Γουίντερ είπε ότι ενώ αρχικά ήταν σκεπτικός ως προς το αν το αρχαιολογικό αποτύπωμα αντιπροσώπευε ένα πραγματικό κτίριο με στέγη, η διαδικασία κατασκευής τον έκανε να αλλάξει γνώμη. «Ήμουν 50/50 ότι μπορεί να ήταν μια κατασκευή. Καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση… είμαι τώρα 75% σίγουρος ότι ήταν μια κατασκευή με στέγη».

Όπως και ο κοντινός κύκλος από πέτρες, το κτίριο ευθυγραμμίζεται τέλεια με το χειμερινό ηλιοστάσιο. «Όταν τοποθετήσαμε τον «σκελετό» το πρωί του ηλιοστασίου, ήμουν εδώ και στεκόμουν εκεί, με τη σκιά μου να πέφτει πάνω στον μεσαίο στύλο στο πίσω μέρος», είπε ο Γουίντερ.

Μία κοινωνία που αναζητούσε τη «σύνδεση»

Το έργο αποτελεί την πρώτη φάση μιας εκπαιδευτικής επέκτασης από το English Heritage. Παράλληλα με την αίθουσα, προβλέπεται να ανοίξει μέχρι τα τέλη του 2026 ένα νέο εκπαιδευτικό κέντρο που θα στεγάζει το Clore Discovery Lab και το Weston Learning Studio.

Η Αϊόνα Κιν, υπεύθυνη εκπαίδευσης και ερμηνείας του English Heritage, δήλωσε ότι στόχος του οργανισμού είναι να διπλασιάσει την εκπαιδευτική του ικανότητα σε σχεδόν 100.000 μαθητές ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια. Η Κιν ανέφερε ότι ο χώρος και οι νέοι πόροι του θα είναι εντελώς δωρεάν για οποιαδήποτε εκπαιδευτική ομάδα ή ομάδα νέων.

«Η Νεολιθική περίοδος έχει σταθερή θέση στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών», είπε η Κιν, προσθέτοντας ότι η διαδραστική αίθουσα θα επιτρέπει στα παιδιά να «γυρίσουν πίσω στο χρόνο», γύρω από μια ανοιχτή φωτιά για να φτιάξουν προϊστορικό τυρί και πήλινα αγγεία. «Μαθαίνεις κάνοντας, και καταλαβαίνεις δοκιμάζοντας και προσπαθώντας να το κατανοήσεις μόνος σου».

Το έργο στοχεύει στην κατανόηση του ευρύτερου τοπίου του Στόουνχεντζ. Ο επιμελητής του Στόουνχεντζ, Γουίν Σκατ, δήλωσε ότι το Στόουνχεντζ, καθώς και οι τύμβοι και οι κατοικίες που περιβάλλουν το νεολιθικό μνημείο, ήταν αποτέλεσμα μιας «κοινωνίας που επιζητούσε τη σύνδεση».

Ο Σκατ ανέφερε: «Όλο αυτό αφορά την κοινωνική ζωή, όχι την επιστήμη», καθώς η συναδελφικότητα και το «αίσθημα του ανήκειν» αποτελούσαν την κινητήρια δύναμη για την κατασκευή. Αντί να είναι «εμμονικοί με τον ατομικισμό» όπως η σύγχρονη κοινωνία, αυτές οι ομάδες χρησιμοποίησαν τεράστια συνεργατικά έργα ως μέσο συλλογικής εκπροσώπησης, είπε.

Είπε ότι τα μνημεία και οι άλλες κατασκευές θα ήταν μια «καθαρή έκφραση της κοινωνίας», αποκαλύπτοντας τα ένστικτα των νεολιθικών λαών: «Τώρα που είμαστε όλοι μαζί, ας δημιουργήσουμε κάτι που μας εκπροσωπεί».

Με πληροφορίες από Guardian