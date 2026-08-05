Παραγωγός κατέθεσε αγωγή κατά του Κάνιε Γουέστ: Λέει ότι έφτιαξε 400 φωνητικά με AI και δεν πληρώθηκε

Ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός πλέον ως Ye, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα αγωγή, αυτή τη φορά από παραγωγό που υποστηρίζει ότι εργάστηκε για τα «Vultures 2» και «Bully», δημιουργώντας εκατοντάδες φωνητικά με τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς, όπως λέει, να πληρωθεί ή να αναγραφεί το όνομά του στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο παραγωγός, που εμφανίζεται στην υπόθεση ως John Doe, κλήθηκε επειγόντως από τον Ye και τη Yeezy την 1η Αυγούστου 2024, μόλις δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του «Vultures 2». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ανέλαβε να βοηθήσει στην ολοκλήρωση του άλμπουμ υπό μεγάλη πίεση χρόνου, κάνοντας εκτεταμένη δουλειά στη φωνητική παραγωγή.

Ο παραγωγός ισχυρίζεται ότι δημιούργησε τουλάχιστον 13 εξατομικευμένα μοντέλα τεχνητής φωνής, περισσότερα από 400 επιμέρους φωνητικά αποσπάσματα και πρωτογενές υλικό χρησιμοποιώντας και τη δική του φωνή. Σύμφωνα με την αγωγή, οι συνεισφορές του ακούγονται σε πέντε τραγούδια του «Vultures 2».

Η συνεργασία, όπως υποστηρίζει, δεν σταμάτησε εκεί. Ο ίδιος λέει ότι άρχισε να δουλεύει και για το «Bully» τον Οκτώβριο του 2024, δημιουργώντας επιπλέον φωνητικά με AI, ενώ υποστηρίζει ότι έγραψε μαζί με άλλους καλλιτέχνες υλικό για δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν εμπορικά.

Πέρα από τη νέα διαμάχη γύρω από τον Κάνιε Γουέστ, η αγωγή περιγράφει μια κρυφή γραμμή παραγωγής στη σημερινή μουσική: ένας άνθρωπος προσφέρει εργασία, τεχνική γνώση και ακόμη και τη φωνή του, ώστε να κατασκευαστούν τεχνητές φωνές που ενσωματώνονται σε τραγούδια μεγάλου καλλιτέχνη.

Ο παραγωγός υποστηρίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες διεκδικήσεις του, δεν έλαβε ούτε την αμοιβή ούτε την αναγνώριση που του αναλογούσε στις ψηφιακές πλατφόρμες. Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι η πλευρά του Ye και της Yeezy είχε αναγνωρίσει τη δουλειά του και είχε πει πως θα ενημέρωνε τις πλατφόρμες, ώστε να προστεθούν οι σχετικές αναφορές.

Ο παραγωγός ζητά τουλάχιστον 110.000 δολάρια για τη δουλειά του σε επτά τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει εμπορικά.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής της AI στη μουσική: όταν μια φωνή γίνεται εργαλείο παραγωγής, ποιος πληρώνεται, ποιος αναγνωρίζεται και σε ποιον ανήκει τελικά το αποτέλεσμα;

Με στοιχεία από Rolling Stone