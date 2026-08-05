ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

Πολιτισμός

Παραγωγός κατέθεσε αγωγή κατά του Κάνιε Γουέστ: Λέει ότι έφτιαξε 400 φωνητικά με AI και δεν πληρώθηκε

Ανώνυμος παραγωγός υποστηρίζει ότι δημιούργησε 13 μοντέλα φωνής και περισσότερα από 400 φωνητικά με AI για τα Vultures 2 και Bully. Τώρα ζητά τα χρήματα και την αναγνώριση που, όπως λέει, δεν πήρε.

The LiFO team
The LiFO team
Παραγωγός κατέθεσε αγωγή κατά του Κάνιε Γουέστ: Λέει ότι έφτιαξε 400 φωνητικά με AI και δεν πληρώθηκε Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός πλέον ως Ye, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα αγωγή, αυτή τη φορά από παραγωγό που υποστηρίζει ότι εργάστηκε για τα «Vultures 2» και «Bully», δημιουργώντας εκατοντάδες φωνητικά με τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς, όπως λέει, να πληρωθεί ή να αναγραφεί το όνομά του στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο παραγωγός, που εμφανίζεται στην υπόθεση ως John Doe, κλήθηκε επειγόντως από τον Ye και τη Yeezy την 1η Αυγούστου 2024, μόλις δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του «Vultures 2». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ανέλαβε να βοηθήσει στην ολοκλήρωση του άλμπουμ υπό μεγάλη πίεση χρόνου, κάνοντας εκτεταμένη δουλειά στη φωνητική παραγωγή.

Ο παραγωγός ισχυρίζεται ότι δημιούργησε τουλάχιστον 13 εξατομικευμένα μοντέλα τεχνητής φωνής, περισσότερα από 400 επιμέρους φωνητικά αποσπάσματα και πρωτογενές υλικό χρησιμοποιώντας και τη δική του φωνή. Σύμφωνα με την αγωγή, οι συνεισφορές του ακούγονται σε πέντε τραγούδια του «Vultures 2».

Η συνεργασία, όπως υποστηρίζει, δεν σταμάτησε εκεί. Ο ίδιος λέει ότι άρχισε να δουλεύει και για το «Bully» τον Οκτώβριο του 2024, δημιουργώντας επιπλέον φωνητικά με AI, ενώ υποστηρίζει ότι έγραψε μαζί με άλλους καλλιτέχνες υλικό για δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν εμπορικά.

Πέρα από τη νέα διαμάχη γύρω από τον Κάνιε Γουέστ, η αγωγή περιγράφει μια κρυφή γραμμή παραγωγής στη σημερινή μουσική: ένας άνθρωπος προσφέρει εργασία, τεχνική γνώση και ακόμη και τη φωνή του, ώστε να κατασκευαστούν τεχνητές φωνές που ενσωματώνονται σε τραγούδια μεγάλου καλλιτέχνη.

Ο παραγωγός υποστηρίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες διεκδικήσεις του, δεν έλαβε ούτε την αμοιβή ούτε την αναγνώριση που του αναλογούσε στις ψηφιακές πλατφόρμες. Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι η πλευρά του Ye και της Yeezy είχε αναγνωρίσει τη δουλειά του και είχε πει πως θα ενημέρωνε τις πλατφόρμες, ώστε να προστεθούν οι σχετικές αναφορές.

Ο παραγωγός ζητά τουλάχιστον 110.000 δολάρια για τη δουλειά του σε επτά τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει εμπορικά. 

Η υπόθεση ανοίγει ξανά ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής της AI στη μουσική: όταν μια φωνή γίνεται εργαλείο παραγωγής, ποιος πληρώνεται, ποιος αναγνωρίζεται και σε ποιον ανήκει τελικά το αποτέλεσμα;

Με στοιχεία από Rolling Stone

Πολιτισμός

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Κάνιε Γουέστ θα πληρώσει για μουσικό απόσπασμα που ακούστηκε μόνο πριν κυκλοφορήσει το Donda

Πολιτισμός / Ο Κάνιε Γουέστ έχασε δίκη για ένα sample που ακούστηκε πριν γίνει τραγούδι

Ο Ye κρίθηκε υπεύθυνος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επειδή έπαιξε σε μεγάλη εκδήλωση ακρόασης του Donda μια πρώιμη εκδοχή του Hurricane με sample που δεν είχε αδειοδοτηθεί. Το επίμαχο απόσπασμα δεν μπήκε στην τελική κυκλοφορία, αλλά οι ένορκοι έκριναν ότι η δημόσια και εμπορική χρήση του είχε συνέπειες.
THE LIFO TEAM
Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Τech & Science / Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέθεσε αιτήσεις για την κατοχύρωση δύο ηχητικών αποσπασμάτων της φωνής της και μίας φωτογραφίας της από τη σκηνή, σε μια κίνηση που συνδέεται με την ανησυχία για AI deepfakes, ψεύτικες διαφημίσεις και μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της εικόνας της.
THE LIFO TEAM
Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Τech & Science / Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Η τεχνητή νοημοσύνη υπογράφει πλέον το 44% των νέων uploads στο Deezer, όμως πίσω από τα 75.000 καθημερινά tracks κρύβεται ένα παράδοξο: η πραγματική ακροαματικότητα παραμένει οριακή, ενώ τα περισσότερα streams αποδεικνύονται πλασματικά, αφήνοντας τους δημιουργούς χωρίς έσοδα.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παραγωγός κατέθεσε αγωγή κατά του Κάνιε Γουέστ: Λέει ότι έφτιαξε 400 φωνητικά με AI και δεν πληρώθηκε

Πολιτισμός / Παραγωγός κατέθεσε αγωγή κατά του Κάνιε Γουέστ: Λέει ότι έφτιαξε 400 φωνητικά με AI και δεν πληρώθηκε

Ανώνυμος παραγωγός υποστηρίζει ότι δημιούργησε 13 μοντέλα φωνής και περισσότερα από 400 φωνητικά με AI για τα Vultures 2 και Bully. Τώρα ζητά τα χρήματα και την αναγνώριση που, όπως λέει, δεν πήρε.
THE LIFO TEAM
Η πιο αργή συναυλία του κόσμου αλλάζει σήμερα συγχορδία και θα τελειώσει το 2640!

Πολιτισμός / Η πιο αργή συναυλία του κόσμου αλλάζει σήμερα συγχορδία και θα τελειώσει το 2640!

Το έργο του Τζον Κέιτζ παίζεται αδιάκοπα σε μια εκκλησία στο Χάλμπερστατ από το 2001. Σήμερα προστίθεται ένας νέος αυλός στο όργανο, στην 17η αλλαγή συγχορδίας μιας συναυλίας που θα κρατήσει 639 χρόνια.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Πίτερ Γκιλ, ο θεατρικός συγγραφέας που έβαλε την εργατική τάξη και τη γκέι επιθυμία στη σκηνή

Πολιτισμός / Πέθανε ο Πίτερ Γκιλ, ο θεατρικός συγγραφέας που έβαλε την εργατική τάξη και τη γκέι επιθυμία στη σκηνή

Ο Ουαλός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Από το Royal Court και τα Riverside Studios έως το National Theatre Studio, ο Πίτερ Γκιλ υπήρξε μια καθοριστική κουίρ μορφή του βρετανικού θεάτρου.
THE LIFO TEAM
Η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ κυκλοφορούν την πρώτη τους επίσημη συνεργασία μετά το WorldPride

Πολιτισμός / Η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ κυκλοφορούν την πρώτη τους επίσημη συνεργασία μετά το WorldPride

Λίγες ημέρες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο WorldPride του Άμστερνταμ, η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ κυκλοφορούν το Love Sensation (Afterhours Mix). Είναι η πρώτη επίσημη συνεργασία των δύο ποπ ειδώλων.
THE LIFO TEAM
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral

Πολιτισμός / Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε viral και πουλήθηκε για 4.097 δολάρια

Το βερολινέζικο queer δίδυμο Greif Lazic έκλεισε μέσα σε ρητίνη κάλτσες, cock rings, άδεια μπουκαλάκιι poppers και γυάλινες πρωκτικές χάντρες. Το KafFEETisch έγινε viral, ξεπέρασε τα 2,8 εκατ. views και τελικά πουλήθηκε για 4.097 δολάρια.
THE LIFO TEAM
Στην Ακτή Ελεφαντοστού, τα biama battles μετατρέπουν τον χορό σε ακροβατική μάχη

Πολιτισμός / Στην Ακτή Ελεφαντοστού, τα biama battles μετατρέπουν τον χορό σε ακροβατική μάχη

Στις γειτονιές του Αμπιτζάν, το biama συνδυάζει coupé-décalé, ακροβατικά και TikTok. Μια νέα νεανική χορευτική κουλτούρα γεννιέται στον δρόμο και εξαπλώνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.
THE LIFO TEAM
Η Γιαγιόι Κουσάμα έσπασε το ρεκόρ επισκεπτών στο Museum Ludwig

Πολιτισμός / Η Γιαγιόι Κουσάμα έσπασε το ρεκόρ επισκεπτών στο Museum Ludwig

Πάνω από 450.000 επισκέπτες είδαν τη Γιαγιόι Κουσάμα στο Museum Ludwig της Κολωνίας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του μουσείου. Η αναδρομική, με περισσότερα από 300 έργα και νέο Infinity Room, επιβεβαίωσε ξανά τη δύναμη της 97χρονης καλλιτέχνιδας.
THE LIFO TEAM
Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο

Πολιτισμός / Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο

Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ανησυχίας. Το ICOMOS ζητά άμεση αυτοψία μετά τις εκρήξεις κοντά στο μνημείο, καθώς δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί αν έχει υποστεί ζημιές.
THE LIFO TEAM
Η Σαμάνθα Μόρτον γύρισε την “Οδύσσεια” του Νόλαν και μετά το Χόλιγουντ σταμάτησε να της τηλεφωνεί

Πολιτισμός / Η Σαμάνθα Μόρτον γύρισε την “Οδύσσεια” του Νόλαν και μετά το Χόλιγουντ σταμάτησε να της τηλεφωνεί

Στο Happy Sad Confused, η Σαμάνθα Μόρτον είπε ότι μετά την «Οδύσσεια» έμεινε έναν χρόνο χωρίς δουλειά. Ο ρόλος της Κίρκης της έδωσε ελπίδα, αλλά και της θύμισε πόσο γρήγορα στενεύει το Χόλιγουντ για τις γυναίκες μετά τα 40.
THE LIFO TEAM
 
 