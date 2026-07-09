Πάολα Ρεβενιώτη: Η βασίλισσα του βρώμικου μεγαλείου της καύλας

Τις νύχτες έστηνα οδοφράγματα στον εαυτό μου, πάλευα με την υπερηφάνειά μου, το μαχαίρι λαμποκοπούσε στο σκοτάδι, με καλούσε, φοβόμουν αλλά πήγα, κι από τα μάτια των παιδιών, τα όμορφα κορμιά —κορμιά φασιστικά— παγιδεύτηκα, νικήθηκα από το μοναδικό τους όπλο που το προσκυνάς την ώρα της μάχης με την ηδονή, τη στιγμή που το σπέρμα του ξερνάει την αδιαφορία του για την κραυγή σου.

*Από την πρώτη (και τελευταία) ποιητική συλλογή Σαλτάρισμα της Πάολας Ρεβενιώτη από τις Εκδόσεις Οδός Πανός

Κάθε φορά που σκέφτομαι την Πάολα Ρεβενιώτη ,όχι ως «πρωτοπόρα τρανς ακτιβίστρια», όχι ως ιστορική φιγούρα που θα τακτοποιήσουμε τώρα που πέθανε, αλλά ως εκείνη τη γυναίκα που μπορούσε να μιλήσει για την καύλα σαν να μιλούσε για ψωμί, για τη Συγγρού σαν να μιλούσε για πανεπιστήμιο, για το σώμα σαν να ήταν το μόνο σοβαρό πολιτικό εργαλείο που μας απέμεινε, δεν βλέπω πρώτα ένα σύμβολο.

Βλέπω ένα σώμα που πλήρωσε το τίμημα πολύ ακριβά. Και μετά βλέπω μια πόρτα σπιτιού. Του δικού της σπιτιού.Ανοίγει, μπαίνει ένας πελάτης, βγαίνει ένας πελάτης, ανεβαίνει από την ταράτσα ένα παιδί που περίμενε να δει αν όλα πήγαν καλά, και η Πάολα, ακόμη βαμμένη, με τα ίχνη της νύχτας στο πρόσωπο, ρωτάει: «Τι θα μαγειρέψω στο Κοστελάκι να φάει;».

Αν δεν ξεκινήσεις και από εκεί, θα τη χάσεις. Γιατί η Πάολα δεν ήταν μόνο πυρκαγιά. Ήταν και η κουζίνα μετά την πυρκαγιά. Δεν ήταν μόνο το σώμα που βγήκε στη Συγγρού, το στόμα που έβρισε την αστυνομία, το χέρι που έκοβε και κολλούσε κείμενα σε ροζ χαρτιά για το «Κράξιμο». Ήταν και η γυναίκα που ήξερε ότι σπίτι χωρίς κατσαρόλα που αχνίζει είναι σπίτι νεκρό. Η γυναίκα που φοβόταν τη μοναξιά. Που αγαπούσε τη σκυλίτσα της τη Λούση. Που μπορούσε να γίνει αγρίμι για να σωθεί και μάνα για να σώσει κάποιον άλλον.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα 9 Ιουλίου. Τα σάιτ γράφουν αυτό που πρέπει να γράψουν τα σάιτ: ότι έφυγε από τη ζωή μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος. Σωστό. Αναγκαίο. Ελλιπές μέχρι αδικίας.

Γιατί η Πάολα δεν ήταν «μια από τις σημαντικότερες μορφές», σαν να μιλάμε για ένα οποιοδήποτε πρόσωπο. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που, πριν τους χωρέσει η Ιστορία, την αναγκάζουν οι ίδιοι να αλλάξει στόμα. Να μάθει να λέει λέξεις που δεν ήθελε. Τρανς. Σεξεργασία. Κράξιμο. Καύλα. Καλιαρντά. Συγγρού. Τεκνό. AIDS. Πεζοδρόμιο. Μάνα. Αρχείο. Αγάπη.

Η Πάολα δεν μπήκε στην ελληνική queer ιστορία ευγενικά. Μπούκαρε. Με τη γόβα της, με τις βρισιές της, με φωτογραφίες νεαρών ανδρών, με ροζ χαρτιά, με κείμενα που μύριζαν κόλλα, ιδρώτα και μελάνι, με εκείνη την άγρια ομορφιά των ανθρώπων που δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν να τους καταλάβουν.

Τι να περιμένεις; Από ποιον; Από την οικογένεια που μπορεί να σε αγαπά αλλά δεν ξέρει πώς να σε βάλει στην κληρονομιά της; Από την Αριστερά που αγοράζει το τεύχος σου αλλά σε αφήνει μια ζωή στην είσοδο; Από τους γκέι που θέλουν αποδοχή, αρκεί οι τρανς να μη χαλάνε το ντεκόρ; Από την αστυνομία που σε γράφει, σε σέρνει, σε φτύνει, σε δικάζει; Από την Ελλάδα, που πάντα αργεί να αγαπήσει τους ανθρώπους που της έμαθαν πρώτοι τι είναι ελευθερία;

Η Ελλάδα, αγάπη μου, άργησε πολύ. Η Πάολα είχε ήδη αρχίσει.Γεννήθηκε στα Μανιάτικα του Πειραιά, μεγάλωσε μετά στο Κερατσίνι, κράτησε τη μαγκιά του Πειραιά σαν μικρό όπλο στο στόμα. Δεν είχε την παιδική ηλικία που σε κάνει να νιώσεις αποδεκτός. Είχε την παιδική ηλικία που σε μαθαίνει να κόβεις σχοινιά. Η ίδια το είχε πει καλύτερα απ’ όλους: όταν παίρνεις ένα σπαθί και κόβεις αυτό το σχοινί που σε συνδέει με τα καθωσπρέπει της κοινωνίας και βουτάς στα βαθιά, ξέρεις ότι θα υπάρχει και το τίμημα.

Αυτό είναι το πρώτο μάθημα της Πάολας: η ελευθερία δεν είναι αφίσα. Είναι τίμημα.

Και ίσως γι’ αυτό, κάτω από κάθε της μεγάλη ατάκα, κάτω από κάθε «μη με ενοχλήσουν, καήκανε», κάτω από κάθε γέλιο, κάθε καύλα, κάθε βρισιά, ακούγεται κάτι άλλο: η γνώση ότι το τίμημα δεν πληρώνεται μία φορά. Πληρώνεται κάθε μέρα. Με το σώμα, με την οικογένεια, με τα λεφτά, με τα δικαστήρια, με τα γηρατειά, με τη μοναξιά, με τους ανθρώπους που πεθαίνουν γύρω σου πριν η κοινωνία αποφασίσει ότι άξιζαν να τους θυμόμαστε.

Έφυγε μικρή από το σπίτι γιατί δεν γίνεται, έλεγε, να μένεις στη γειτονιά και να κάνεις αυτή τη ζωή. Αυτή τη ζωή. Τι σημαίνει «αυτή τη ζωή»; Σημαίνει να βγαίνεις από την πρόταση που έχουν γράψει οι άλλοι για σένα. Να αφήνεις πίσω τη μάνα που μπορεί να σε αγαπάει αλλά δεν ξέρει πώς να σε υπερασπιστεί χωρίς να τα βάλει με ολόκληρο τον κόσμο της. Να αφήνεις πίσω την κληρονομιά που δεν σου αξίζει επειδή δεν θα κάνεις παιδιά και οικογένεια με τον τρόπο που πρέπει. Να αφήνεις πίσω το Κερατσίνι, όχι επειδή το μισείς, αλλά επειδή το σώμα σου δεν χωράει πια εκεί χωρίς να γίνει καθημερινό δικαστήριο.

Και να κατεβαίνεις στην Αθήνα. Όχι στην τουριστική Αθήνα, όχι στην Αθήνα των νεοκλασικών που μετά θα γίνουν Airbnb, όχι στην Αθήνα των επίσημων ιστοριών. Στην άλλη. Στην Αθήνα όπου τεκνά σε γαμούσαν στα παγκάκια, φαντάροι στις εξόδους τους, τα καλιαρντά βομβάρδιζαν ηδονικά την Ομόνοια, οι γόβες σου έκαναν κρότο στην Πλάκα, οι μπάφοι πηγαινοέρχονταν στα Εξάρχεια, κι εσύ μπαινόβγαινες στις πικροδάφνες της Συγγρού

Φωτογραφία της Πάολας Ρεβενιώτη από το προσωπικό της αρχείο.

Η Πάολα είπε κάποτε πως δεν σκέφτηκε ποτέ ότι κατέγραφε την πόλη της. Τη ζούσε. Άγρια. Να το κρατήσουμε αυτό. Γιατί εκεί είναι το μυστικό της. Δεν έγινε αρχειοθέτρια επειδή στάθηκε απέναντι από το περιθώριο και το κοίταξε με ενδιαφέρον. Σιγά. Αυτά τα κάνουν οι πολιτισμένοι όταν θέλουν να νιώσουν λίγο ανοιχτόμυαλοι. Η Πάολα δεν κοίταξε το περιθώριο. Ήταν μέσα του. Το έβριζε, το γαμούσε, το τάιζε, το φωτογράφιζε, το τύπωνε, το μαγείρευε, το έσερνε στα δικαστήρια, το ανέβαζε στο Facebook, το έπαιρνε βόλτα με το αυτοκίνητο, το γύριζε ντοκιμαντέρ πριν προλάβει να πεθάνει.

Η Πλάκα της δεν είναι καρτ ποστάλ. Είναι ένα υπόγειο στη Λέκκα, δίπλα σε στρατιωτικές υπηρεσίες και στο σπίτι του Προέδρου της Δημοκρατίας, από όπου έβγαινε με γόβες, ντυμένη, στολισμένη, να βρει τα τσολάκια, και οι γραμματείς τη χαιρετούσαν. Το Ζάππειό της δεν είναι πάρκο. Είναι «πουστοσύναξη» με αθωότητα, Εθνικός Κήπος, Αίγλη, Σπεράντζα Βρανά στα μεγάφωνα, ζευγαράκια χέρι χέρι, στρέιτ τεκνά που χαιρετούσαν χωρίς ντροπή. Η Συγγρού της δεν είναι «πιάτσα» με την, μίζερη έννοια. Είναι σκηνή, ταμείο, κίνδυνος, πανεπιστήμιο επιθυμίας, λεωφόρος όπου η μέρα έβριζε αυτό που η νύχτα παρακαλούσε να αγοράσει.

Κι εκείνη, μέσα σε όλα αυτά, δεν κρυβόταν. Το είχε πει: «Προσωπικά, δεν έζησα ποτέ τίποτα κρυφά στη ζωή μου».Τι απίστευτη φράση. Σαν να την λες και να σπας τζάμια. Όχι επειδή ήταν εύκολο. Όχι επειδή η κοινωνία ήταν καλύτερη τότε. Αλλά επειδή η Πάολα είχε αποφασίσει από νωρίς ότι η ντροπή θα μείνει πίσω απ’ την πόρτα των άλλων, όχι τη δική της. Αυτό ακριβώς ένιωθες όταν την άκουγες: πως η ντροπή δεν της πήγαινε. Της πήγαινε η βωμολοχία, η μοναξιά, το ταγέρ, η μάσκα, η κατσαρόλα, το τσιγάρο, το χασίσι, τα αγόρια, οι πικροδάφνες. Η ντροπή όχι.

Κι όμως, γύρω της υπήρχε μόνο ντροπή. Οικογενειακή, εθνική, μικροαστική, καθωσπρέπει γκέι, αριστερή, αστυνομική, τηλεοπτική. Η ντροπή μιας χώρας που θέλει να πηδάει αλλά όχι να λέει τι πηδάει, να πληρώνει αλλά όχι να αναγνωρίζει, να καυλώνει αλλά όχι να ευθύνεται. Η Πάολα αυτή τη ντροπή την ξεβράκωσε.Και το έκανε πρώτα με το σώμα της.

Δεν υπάρχει τρόπος να γράψεις για την Πάολα χωρίς τη σεξεργασία. Όποιος την αφαιρεί για να την κάνει πιο αποδεκτή, την προδίδει. Όποιος τη βάζει σαν σκοτεινό αξιοπερίεργο, την προδίδει επίσης. Η ίδια αρνήθηκε και τα δύο. Δεν έπαιξε την τραγική. Δεν είπε «κοιτάξτε πού με οδήγησε η κοινωνία» με εκείνο το θεατρινίστικο ύφος που ζητάει οίκτο. Ούτε είπε ότι όλα ήταν ρομαντικά. Ήξερε τη βία. Ήξερε τον αποκλεισμό. Ήξερε ότι για τις περισσότερες τρανς της γενιάς της το πεζοδρόμιο δεν ήταν lifestyle. Ήταν ο μόνος τρόπος να μη λιμοκτονήσεις σε μια χώρα που δεν σου έδινε δουλειά γιατί το σώμα σου χαλούσε την κανονικότητά της.

Φωτογραφία της Πάολας Ρεβενιώτη από το προσωπικό της αρχείο.

Αλλά ήξερε και κάτι άλλο, πιο δύσκολο να το παραδεχτούμε: πως εκεί, στη νύχτα, υπήρχε και απόλαυση. Υπήρχε γνώση. Υπήρχαν άντρες που σε είχαν θεά. Υπήρχε η εξουσία να βλέπεις τον Έλληνα άντρα γυμνό από το ψέμα του. Υπήρχε το μυστικό του, η ανάγκη του, η τρυφερότητά του, η βία του, το γελοίο του, το όμορφό του. Υπήρχε μια παιδεία που δεν διδάσκεται σε κανένα πανεπιστήμιο, γιατί κανένα πανεπιστήμιο δεν αντέχει τόσο πολύ σώμα.

«Έχω δει τα μυστικά του Έλληνα άντρα», είχε πει. Και την πιστεύεις. Γιατί η Πάολα δεν μιλούσε σαν αναλύτρια. Μιλούσε σαν κάποια που είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου, είχε μπει μέσα, είχε δει το πρόσωπο πριν και μετά, είχε καταλάβει τι κρύβεται κάτω από τη φαντασίωση της αντρίλας. Γι’ αυτό και όταν έλεγε πως όποιος τα έχει καλά με τον πούτσο του δεν ασχολείται, δεν ήταν απλώς ατάκα. Ήταν κοινωνιολογία της πιάτσας. Καλύτερη από εκατοντάδες τόμους queer θεωρίας.

Κάπου εκεί αρχίζει η μεγάλη της πράξη: το «Κράξιμο». Το «Κράξιμο» δεν ήταν περιοδικό. Ήταν πουτσοσκάμπιλο τυπωμένο σε ροζ χαρτί. Ήταν μια γλώσσα που έλεγε στην Ελλάδα: δεν θα με πεις εσύ απόβρασμα, θα σε πω εγώ υποκριτή. Δεν θα με πεις εσύ πόρνη, θα σου πετάξω πίσω τη δική μου αντιστροφή: ότι κάθε εργασία με σκοπό το κέρδος είναι, με τον τρόπο της, πορνεία. Δεν θα με πετάξεις στο περιθώριο, θα το κάνω editorial. Δεν θα με κάνεις κράξιμο, θα το εκδώσω.

Η λέξη εδώ είναι τα πάντα όλα: εκδίδομαι. Εκδίδω. Η Πάολα εκδιδόταν στη Συγγρού και εξέδιδε το «Κράξιμο». Δεν είναι λογοπαίγνιο. Είναι ο πυρήνας της αλήθειας της. Η ίδια λέξη που σημαίνει έκθεση, πτώση, πώληση, έγινε στα χέρια της παραγωγή λόγου. Το σώμα που πληρωνόταν τη νύχτα τύπωνε το χαρτί που θα έσκιζε το πρωί. Το πεζοδρόμιο χρηματοδοτούσε το αρχείο που θα αποδείκνυε ότι το πεζοδρόμιο είχε ιστορία, αισθητική, πολιτική, ποίηση, πλάκα, νεύρο, διανόηση.

Το «Κράξιμο», το περιοδικό της Πάολας Ρεβενιώτη που ένωσε καύλα, πολιτική, ποίηση, φωτογραφία και queer δημόσιο λόγο.

Στο «Κράξιμο» χωρούσαν όλοι όσοι δεν θα κάθονταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι αν το τραπέζι δεν ήταν της Πάολας: Ταχτσής, Πετρόπουλος, Χριστιανόπουλος, Γώγου, Μαλβίνα, Παπαϊωάννου, Μπίστικας, Γκουαταρί, Μίσσιος, Πουίγκ, Χρονοπούλου, ποιητές, φρικιά, τεκνά, αναρχικοί, αδελφές, άντρες της πιάτσας. Υψηλό και χαμηλό; Όχι. Αυτά είναι κατηγορίες για ανθρώπους που δεν ξέρουν τη ζωή. Στην Πάολα όλα ήταν σάρκα. Ο Γκουαταρί δίπλα στο τεκνό, το γυμνό σώμα δίπλα στο μανιφέστο, η αστυνομική βία δίπλα στο κουτσομπολιό, το AIDS δίπλα στην καύλα, η ποίηση δίπλα στο «τόσο πάει, μ’ όλα τα παιχνιδάκια στ’ αυτοκίνητο».

Αυτό ήταν το σκάνδαλο. Όχι η βωμολοχία. Η σύνθεση. Η Πάολα δεν ζητούσε από τη ζωή να γίνει καθαρή. Την ήθελε όπως ήταν: τσαλακωμένη, διεγερμένη, ταξική, βρώμικη, τρυφερή, αστεία, άδικη, ρομαντική, γελοία, σπαρακτική. Και επειδή δεν είχε ίσως τη συστηματική εκπαίδευση των άλλων, μορφώθηκε από τους ανθρώπους. Αυτό είναι πιο σοβαρό από πτυχίο. Έζησε δίπλα στον Ταχτσή, γνώρισε τον Πετρόπουλο, έστειλε το «Κράξιμο» στον Χατζιδάκι, δέχτηκε βοήθεια από τη Μπέλλου, έβλεπε διανοούμενους και πρεζόνια, ποιητές και στρατιώτες, τρανς και στρέιτ, και από όλους έπαιρνε υλικό. Όχι για να γίνει καλύτερη. Για να γίνει πιο πολύ Πάολα.

Στην Ελλάδα βέβαια αυτό δεν συγχωρείται. Να γίνεσαι πιο πολύ αυτό που θεωρούν πως είσαι. Γι’ αυτό και η Πάολα σύρθηκε στα δικαστήρια. Μηνύσεις, καταδίκες, πρόστιμα, νόμοι περί ασέμνου, συλλήψεις. Η κοινωνία δεν την τιμωρούσε επειδή ήταν «χυδαία». Την τιμωρούσε επειδή δεν δεχόταν να είναι χυδαία με τον τρόπο που εκείνη όριζε. Η χυδαιότητα πουλάει μια χαρά όταν είναι πατριαρχική, όταν είναι μπουζούκι, όταν είναι επιθεώρηση, όταν είναι βιντεοκασέτα, όταν είναι «αντρίλα». Γίνεται πρόβλημα όταν την παίρνει μια τρανς γυναίκα, τη στήνει σε τεύχος, τη δείχνει στον καθρέφτη και λέει: να, αυτό είστε.

Η Πάολα έπαιζε σκληρά με την αστυνομία, γιατί η αστυνομία έπαιζε σκληρά με το σώμα της. Την έπιαναν, την έσερναν, την κορόιδευαν, την κρατούσαν. Κι εκείνη δεν έλεγε «τι να κάνουμε, έτσι είναι». Ξάπλωνε στο πάτωμα. Στο αστυνομικό τμήμα, στην «Ελευθεροτυπία», όπου χρειαζόταν. Έκανε το σώμα της εμπόδιο. Δεν είχε τίτλους, δεν είχε ασυλία, δεν είχε θεσμική προστασία. Είχε το σώμα της. Το έριχνε εκεί που έπρεπε. Σαν να έλεγε: αφού αυτό φοβάστε, αυτό θα σας δώσω.

Μη με ενοχλήσουν, καήκανε. Δεν είναι απλά μιαατάκα. Είναι survival manual. Αν δεν γίνεις αγρίμι, δεν μπορείς να επιβιώσεις, έλεγε. Ξέρεις κάτι; Η αγριότητα δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται. Μερικές φορές είναι το τελευταίο καθαρό πράγμα που σου μένει όταν η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι δεν δικαιούσαι τρυφερότητα. Η Πάολα έγινε αγρίμι για να μη γίνει τρόπαιο των άλλων. Και μέσα στην αγριότητα κράτησε μια τρυφερότητα σχεδόν αδιανόητη.

Φωτογραφία της Πάολας Ρεβενιώτη από το προσωπικό της αρχείο.

Και κάπου εδώ πρέπει να ακουστεί αυτό που σημάδεψε τη γενιά της. Το AIDS. Οι άνθρωποι που χάθηκαν πριν προλάβουν να γίνουν μνήμη. Η καύλα που είχε κάποτε την ανεμελιά βίαιου λουλουδιού και ύστερα γνώρισε νοσοκομεία, στίγμα, ψιθύρους, κηδείες χωρίς δημόσιο πένθος. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει Πάολα, πρέπει να κρατήσουμε και αυτή τη διαγενεακή σκοτεινή λάμψη: τη λάμψη των νεκρών αγαπημένων που δεν έγιναν ποτέ εθνικό μνημείο, αλλά έμειναν μέσα στο αίμα της κοινότητας σαν μυστική εκπαίδευση. Το τραύμα που οι νεότεροι μπορεί να μη βίωσαν, αλλά το κουβαλούν σε θραύσματα. Κάθε φορά που λένε «είμαι εδώ», κάποιος πριν από αυτούς δεν πρόλαβε να το πει. Κάθε φορά που φιλιούνται πιο ελεύθερα, κάποιος πριν από αυτούς φίλησε με φόβο. Κάθε φορά που μιλούν για σώμα χωρίς ντροπή, κάποιος πριν από αυτούς πέθανε ντροπιασμένος από τους άλλους και αθώος μέσα του.

Η Πάολα το ήξερε. Γι’ αυτό όταν επέστρεψε, επέστρεψε με κάμερα. Τα «Καλιαρντά» της δεν είναι γλωσσολογία. Είναι ανάσταση queer νεκρών μέσω ήχου. Μια κρυφή γλώσσα που γεννήθηκε για να προστατεύει, να κοροϊδεύει, να αναγνωρίζει, να στήνει κοινότητα μέσα σε εχθρικό δημόσιο χώρο. Μια γλώσσα που γέλαγε ενώ κινδύνευε. Μια γλώσσα που ήξερε ότι η εξουσία γίνεται λιγότερο τρομακτική όταν της αλλάζεις όνομα. Η Πάολα κατάλαβε πως, αν δεν την καταγράψει, θα χαθεί. Και αν χαθεί μια γλώσσα, δεν χάνονται μόνο λέξεις. Χάνονται οι άνθρωποι που επιβίωσαν μιλώντας τες.

Τα διάβασε πρώτη φορά στο Πολεμικό Ναυτικό, όταν κάποιος αξιωματικός της έδωσε το βιβλίο του Πετρόπουλου. Μετά τα άκουσε από τον ίδιο τον Πετρόπουλο, σε εκείνο το σχεδόν μυθικό οτοστόπ από το Ζάππειο στην Ομόνοια, όταν εκείνη μιλούσε καλιαρντά με τη Μπουμπού και ο οδηγός τη διόρθωσε: δεν το λένε έτσι, το λένε αλλιώς. Σαν να περνάει η γλώσσα από στόμα σε στόμα, από σώμα σε σώμα, από παγκάκι σε αυτοκίνητο, πριν γίνει βιβλίο, πριν γίνει ντοκιμαντέρ, πριν γίνει «πολιτιστική κληρονομιά».

Το ίδιο έκανε και στις «Πικροδάφνες». Εκεί πια δεν έχουμε μόνο γλώσσα. Έχουμε γήρας. Σώμα που επιστρέφει εκεί όπου κάποτε ήταν εμπόρευμα, κίνδυνος, φαντασίωση, στόχος. Η Πάολα, η Μπέττυ Βακαλίδου και η Εύα Κουμαριανού σε μια νυχτερινή βόλτα στους δρόμους όπου δούλεψαν, γέλασαν, κινδύνευσαν, αγαπήθηκαν και γαμήθηκαν. Τρεις γυναίκες που γνωρίζονται πάνω από σαράντα χρόνια και κουβαλούν στο σώμα τους μια Αθήνα που δεν υπάρχει πια ή, καλύτερα, υπάρχει μόνο αν ξέρεις πού να κοιτάξεις.

Σελίδα από το περιοδικό «Κράξιμο» της Πάολας Ρεβενιώτη.

Οι «Πικροδάφνες» δεν ήταννοσταλγικό πορνό για παλιές πιάτσες. Είναι μια ταινία για το τι σημαίνει να γερνάει ένα τρανς σώμα έχοντας επιβιώσει από την πόλη που ήθελε να το φάει. Να επιστρέφεις εκεί όπου κάποτε στεκόσουν νέα, βαμμένη, ποθητή, φοβισμένη, δυνατή, και να λες: ήμουν εδώ. Δεν ήμουν σε σπηλιά. Ήμουν έξω. Με έβλεπαν. Με πλήρωναν. Με έβριζαν. Με ήθελαν. Με συνέλαβαν. Με αγάπησαν. Με ξέχασαν. Και τώρα γύρισα με κάμερα. Και με το σώμα μου.

Γύρισε με κάμερα εκεί όπου η μνήμη κινδύνευε να γίνει κουτσομπολιό ή να χαθεί με τους ανθρώπους που πέθαιναν. Από AIDS, από πρέζα, από τρέλα, από φτώχεια, από γήρας, από την αργή εξάντληση μιας ζωής που οι άλλοι θεωρούσαν διαθέσιμη. Δεν το έκανε μελό. Η Πάολα απεχθανόταν το μελό όταν δεν είχε νεύρο. Αλλά ήξερε. Η γενιά της ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει να πεθαίνουν άνθρωποι πριν προλάβουν να γίνουν ιστορία.

Και εδώ υπάρχει κάτι που μας αφορά όλους, όσους ήρθαμε μετά. Η δική μας πιο ορατή queer γενιά, με τα Pride, τα posts, τα pronouns, τα drag shows, τις συζητήσεις, τα αφιερώματα, τους νόμους που αργούν αλλά έρχονται, πατάει πάνω σε ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα από αυτά. Είχαν ένα στόμα, ένα σώμα, ένα τεύχος, έναν κουβά κόλλα, μια κάμερα, ένα παγκάκι, μια πιάτσα, λίγα λεφτά, πολλή φαντασία και ακόμα περισσότερη ανάγκη. Και πάλι τρελαινόμαστε σήμερα, και πάλι δεν χωράμε, και πάλι χρειαζόμαστε φροντίδα. Φαντάσου να το κάνεις τότε. Χωρίς λέξεις. Χωρίς θεσμούς. Χωρίς εγχειρίδιο. Με την αστυνομία μπροστά σου και την οικογένεια πίσω σου. Η Πάολα το έκανε.

Όχι πάντα όμορφα. Όχι πάντα σωστά. Όχι πάντα όπως θα το διατύπωνε σήμερα ένα εκπαιδευμένο, συμπεριληπτικό πάνελ. Ευτυχώς. Αν την καθαρίσουμε τώρα από τις αντιφάσεις της, θα τη σκοτώσουμε δεύτερη φορά. Η Πάολα έλεγε και πράγματα που σήμερα θα μας κάνουν να σταθούμε, να τα ξαναδούμε, να τα πλαισιώσουμε, να μη συμφωνήσουμε ίσως. Αλλά μιλούσε από ζωή, όχι από ορθότητα.

Και η ζωή δεν είναι κώδικας δεοντολογίας. Είναι πεδίο μάχης με λάθη, αίματα, ατάκες, αδικίες, μετατοπίσεις, μεγαλείο και μικρότητες. Η Πάολα δεν ήταν αγία. Ήταν πυρκαγιά.Και τις πυρκαγιές δεν τις βάζεις σε κορνίζα με λεζάντα «πρωτοπόρα ακτιβίστρια».

Σελίδα από το περιοδικό «Κράξιμο» της Πάολας Ρεβενιώτη.

Τι ήταν, λοιπόν η Πάολα; Ήταν η γυναίκα που έκανε την καύλα δημόσιο λόγο. Η γυναίκα που έδειξε πως η επιθυμία δεν είναι ιδιωτική υποσημείωση της πολιτικής αλλά η πρώτη της ύλη. Η γυναίκα που είπε στους ακτιβιστές να μη μιλάνε μόνο για ομοφοβία, γιατί είναι ωραία η ζωή ενός γκέι, μια ζωή με καύλα, αρκεί να τη διεκδικήσει. Αυτό το «ωραία» είναι κρίσιμο. Γιατί ο τραυματικός δημόσιος λόγος μας, όσο απαραίτητος κι αν είναι, συχνά ξεχνά την ηδονή. Θυμάται το τραύμα, το στίγμα, τη βία, την απώλεια. Καλά κάνει. Αλλά χωρίς καύλα, χωρίς γέλιο, χωρίς άντρες, χωρίς τρέλα, χωρίς σώμα, κινδυνεύει να γίνει πιστοποιητικό πένθους. Η Πάολα δεν ήταν πιστοποιητικό πένθους.

Ήταν ένα σώμα που έλεγε: ζήσε. Και το «ζήσε» της δεν ήταν wellness. Ήταν βρόμικο, λαϊκό, ταξικό, ερωτικό, επικίνδυνο. Ζήσε σημαίνει να μη φοβάσαι να είσαι αυτό που είσαι. Ζήσε σημαίνει να μην αφήνεις την κοινωνία να σου εξηγήσει γιατί πρέπει να μικρύνεις. Ζήσε σημαίνει να κυνηγήσεις τη ζωή και να τη ζήσεις όπως θέλεις. Και μετά έρχεται η άλλη φράση της, η πιο τίμια: «Κατάρα κι ευλογία που τη ζωή μου ξόδεψα στα τσόλια και στο χασίσι». Αυτό είναι η Πάολα σε μια πρόταση. Όχι καθαρή περηφάνια. Όχι καθαρή λύπη. Κατάρα και ευλογία. Το σώμα που δοξάστηκε και πλήρωσε. Η ζωή που ξοδεύτηκε και κέρδισε. Οι άντρες που έγιναν χαρά, τέχνη, καύλα, μνήμη και απώλεια. Το χασίσι, τα γέλια, οι δρόμοι, η φθορά, η ευχαρίστηση, η αίσθηση πως αν δεν κυνηγήσεις τη ζωή, αν δεν τη ζήσεις όπως θέλεις, τότε τι ωφελεί; Τσάμπα πούστης.

Από τέτοιες φράσεις κρατιούνται οι κοινότητες. Όχι από τα τέλεια μανιφέστα. Από τις ατάκες που περνούν από στόμα σε στόμα και σου δίνουν άδεια να βγεις.«Γράψ’ τους στ’ αρχίδια σου και κάνε την καύλα σου» έλεγε η Πάολα. Και όμως, η ίδια γυναίκα που μιλούσε έτσι, όταν τη ρώτησαν στο ερωτηματολόγιο του Προυστ ποια είναι η απόλυτη ευτυχία, απάντησε: να μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια.

Αυτό, όταν το ακούς από την Πάολα, πονάει. Γιατί πίσω από όλη την εκρηκτική της παρουσία, πίσω από την πιάτσα, τα τεκνά, τα γέλια, τις βρισιές, τις φωτογραφίες, το «Κράξιμο», τα ντοκιμαντέρ, υπήρχε η πιο απλή επιθυμία: λίγη ησυχία. Να κοιμηθείς χωρίς να σε κυνηγάνε. Χωρίς να μετράς λεφτά. Χωρίς να φοβάσαι τη μοναξιά. Χωρίς να πρέπει να είσαι συνέχεια αγρίμι. Χωρίς να σε τρώει ο ίδιος σου ο εαυτός, που τον είχε ονομάσει μεγαλύτερο φόβο της. Να έχεις φτάσει στο τέλος μιας μέρας και να μη χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις ύπαρξης σε κανέναν.

Φωτογραφία της Πάολας Ρεβενιώτη από το προσωπικό της αρχείο.

Δεν ξέρω αν το κατάφερε. Δεν ξέρω αν άνθρωποι σαν την Πάολα κοιμούνται ποτέ πραγματικά ήσυχα. Ξέρω όμως ότι έκανε κάτι πολύ πιο δύσκολο: ανάγκασε άλλους να κοιμηθούν λίγο λιγότερο μέσα στη ντροπή τους. Άνοιξε χώρο. Όχι καθαρό, όχι ασφαλή, όχι τέλειο. Αλλά χώρο. Ένα παγκάκι, ένα τεύχος, ένα βίντεο, μια φράση, ένα σπίτι, μια κατσαρόλα, ένα αρχείο. Η Πάολα ήταν αυτό που η κοινωνία δεν είχε εργαλεία να καταλάβει. Σεξεργάτρια και μάνα στην ίδια ανάσα. Βαμμένη για πελάτη και μετά στην κουζίνα. Νύχτα και κατσαρόλα. Σώμα που εργάζεται και σώμα που φροντίζει. Καύλα και φασολάδα. Τεκνά και παιδί. Αυτή είναι η πραγματική επανάσταση, όχι τα καθαρά μας σχήματα.

Η Πάολα, που η δική της οικογένεια δεν ήξερε πού να τη βάλει, έφτιαξε οικογένεια με τον τρόπο της. Όχι γυαλιστερή, όχι «παράδειγμα προς μίμηση» για πάνελ, όχι αποστειρωμένη. Οικογένεια με πελάτες που έρχονταν και έφευγαν, με ένα παιδί στην ταράτσα, με ανθρώπους που μπαινόβγαιναν και έπρεπε, επιτέλους, να είναι ο εαυτός τους.

Δεν υπάρχει πιο μεγάλη απάντηση στους εχθρούς της queer οικογένειας από αυτή: μια τρανς γυναίκα, που η κοινωνία θα έλεγε ακατάλληλη, να φτιάχνει σπίτι ακριβώς επειδή ξέρει τι σημαίνει να μην έχεις.Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο πάνω της: δεν ζητούσε άδεια ούτε για την καύλα ούτε για την αγάπη.

Και κάπου εκεί, για μένα, η Πάολα παύει να είναι απλώς ιστορικό πρόσωπο. Μπαίνει στο σώμα. Όχι επειδή «την θαύμαζα». Ο θαυμασμός είναι φτωχός. Με την Πάολα συνέβαινε κάτι πιο βαθύ, πιο ενοχλητικό, πιο χρήσιμο. Σε μάθαινε με το παράδειγμά της να μη φοβάσαι και να μη ντρέπεσαι. Να παίρνεις το offence και να το κάνεις κομμάτια. Να μετατρέπεις το «Κράξιμο» σε στέμμα. Να καταλαβαίνεις ότι πολιτική δεν κάνεις μόνο με αιτήματα, υπομνήματα και σωστές λέξεις. Πολιτική κάνεις με το σώμα σου. Με το πώς μπαίνεις σε ένα δωμάτιο. Με το πώς λες «είμαι αυτό». Με το πώς δεν χαμηλώνεις τη φωνή όταν οι άλλοι περιμένουν να ντραπείς.

Η Πάολα με είχε καλέσει κάποτε στη ραδιοφωνική της εκπομπή για μια συζήτηση εφ’ όλης της queer ύλης. Το θυμάμαι όχι σαν «τιμή», αλλά σαν κάτι πιο περίεργο: σαν να σε καλεί η ίδια η πιάτσα να δώσει εξετάσεις η θεωρία σου. Γιατί απέναντι στην Πάολα δεν μπορούσες να πας με καθαρή θεωρία. Θα στην έκανε σκόνη. Έπρεπε να πας με σώμα. Με ζωή. Με ήττες. Με ντροπές που τις είχες ήδη κάπως δουλέψει, αλλιώς θα στις μύριζε.

Αυτή ήταν η εκπαίδευσή της. Δεν σου έλεγε «να είσαι περήφανος» με τον χαριτωμένο, σημερινό τρόπο των social media. Σου έλεγε, με όλη της την ύπαρξη: γράψ’ τους στ’ αρχίδια σου και κάνε την καύλα σου. Όχι ως ατομικιστικό «κάνε ό,τι θες». Ως βαθιά πολιτική οδηγία. Γιατί η καύλα, όταν έχεις μεγαλώσει με ντροπή, δεν είναι μόνο ηδονή. Είναι ανάκτηση εδάφους. Είναι να πεις: το σώμα μου δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο εναντίον μου. Είναι πατρίδα. Η Πάολα δεν ήταν «ωραία χρόνια». Ήταν άγρια χρόνια. Και ήταν και ωραία ακριβώς επειδή ήταν άγρια.Ήταν άνθρωπος που δεν σώθηκε από την τέχνη της, αλλά έσωσε με την τέχνη της όσα μπορούσε.

Η Πάολα Ρεβενιώτη πέθανε. Το γράφω και μου φαίνεται ηλίθιο, γιατί οι άνθρωποι σαν την Πάολα δεν «πεθαίνουν» όπως πεθαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Απλώς σταματούν να απαντούν στο τηλέφωνο, και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι το στόμα τους είχε ανοίξει δρόμους μέσα σε πολύ περισσότερους ανθρώπους απ’ όσους προλάβαμε να μετρήσουμε. Ότι η φωνή τους ήταν ένα είδος παράνομης παιδείας. Ότι η βωμολοχία τους ήταν αγάπη με άλλο λεξιλόγιο. Ότι η επιθετικότητά τους ήταν τρυφερότητα που δεν είχε την πολυτέλεια να ντυθεί ευγενικά.

Δεν έγινε άγαλμα. Δεν θα της πήγαινε. Τα αγάλματα δεν καπνίζουν, δεν λένε καλιαρντά, δεν μαγειρεύουν, δεν φωτογραφίζουν άντρες, δεν κάνουν πειρατικό ραδιόφωνο, δεν τσακώνονται με εφημερίδες, δεν κολλάνε αφίσες, δεν περιμένουν πελάτη, δεν βάζουν τραγούδια για να πουν στο παιδί τους ότι θα τους λείψει, δεν γράφουν «Κράξιμο» με ροζ χαρτί και αίμα.

Η Πάολα ήταν κάτι άλλο. Ήταν άγριο αγκαθωτό λουλούδι, όπως θα έλεγε ο Στάθης. Ήταν η φαιά εξοχότητα της πιάτσας. Ήταν η γυναίκα που έκανε το σώμα της αρχείο. Ήταν μάνα χωρίς άδεια. Ήταν ποιήτρια που σταμάτησε να γράφει ποιήματα επειδή κατάλαβε ότι η ποίηση πονάει και συνέχισε να γράφει με τη ζωή της. Ήταν ο άνθρωπος που πήρε το ελληνικό κράξιμο και το έκανε στέμμα. Ήταν μια από τις ελάχιστες μορφές που μας έμαθαν ότι η πολιτική χωρίς σώμα είναι μισή, και ότι το σώμα χωρίς επιθυμία είναι για τον πούτσο.

Φωτογραφία της Πάολας Ρεβενιώτη από το προσωπικό της αρχείο.

Και τώρα που πέθανε, το θέμα δεν είναι να πούμε απλώς «αναπαύσου». Η Πάολα δεν μου ακούγεται άνθρωπος που θα αναπαυόταν εύκολα. Το θέμα είναι να ακούσουμε τι μας άφησε να κάνουμε.Να μη φοβόμαστε.Να μη ντρεπόμαστε. Να μη δίνουμε στους άλλους το δικαίωμα να ονομάζουν τη ζωή μας πριν από εμάς.

Να θυμόμαστε ότι το περιθώριο δεν είναι τόπος όπου πετάνε τους ανθρώπους που δεν χωράνε. Είναι, πολλές φορές, το εργαστήριο όπου φτιάχνεται η γλώσσα που αργότερα θα χρησιμοποιήσει το κέντρο για να κάνει πως προόδευσε.

Να μην αφήσουμε την Πάολα να γίνει ακίνδυνη. Γιατί κάθε φορά που κάποιος νεότερος queer άνθρωπος βγαίνει σε έναν δρόμο, σε μια σκηνή, σε ένα κρεβάτι, σε ένα post, σε ένα σώμα που οι άλλοι θα ήθελαν πιο ήσυχο, και λέει «είμαι αυτό, και τι έγινε;», κάπου εκεί, πίσω από τις πικροδάφνες που δεν υπάρχουν πια, ακούγεται η Πάολα να γελάει.

Όχι σαν άγιος πρόγονος. Σιγά μη γινόταν άγιος πρόγονος η ντάνα. Σαν γυναίκα που πλήρωσε πανάκριβα το μάθημα και δεν έχει καμία διάθεση να μας το σερβίρει με κορδέλα. Σαν κάποια που μας κοιτάζει από την άλλη άκρη της Συγγρού, με τη φωνή λίγο βραχνή, λίγο τρυφερή, λίγο έτοιμη να σε ξεσκίσει αν πας να μικρύνεις τη ζωή σου για να σε αντέξουν οι άλλοι.

Και σου λέει: Άντε, μωρή. Μη φοβάσαι. Κάνε την καύλα σου.