Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε πέφτει - Το πρόγραμμα για ελεύθερη είσοδο σε μνημεία και μουσεία

Η Πανσέληνος Αυγούστου 2026 πλησιάζει και όπως κάθε χρόνο, το υπουργείο Πολιτισμού υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διοργανώνει μία σειρά από εκδηλώσεις σχετικές με τη θέαση του αστρονομικού φαινομένου.

Η Πανσέληνος Αυγούστου 2026 θα κορυφωθεί την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, με την έναρξη του φαινομένου να σημειώνεται, περίπου, στις 04:30, και να ολοκληρώνεται στις 7:19 π.μ..

Αξίζει να τονιστεί πως η πανσέληνος αυτή, είναι γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» προς τιμήν των ιθαγενών Αμερικανών.

Η αφίσα του υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, στο πλαίσιο της θέασης της πανσελήνου του Αυγούστου / Φωτ.: Υπουργείο Πολιτισμού

Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Το πρόγραμμα για ελεύθερη είσοδο σε μνημεία και μουσεία

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Τη νύχτα της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00.

Η φετινή διοργάνωση, δεν περιορίζεται στη βραδιά της Πανσελήνου, αλλά περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, και να απολαύσετε τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας.

Ολόκληρο το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις για την αυγουστιάτικη πανσέληνο εδώ.