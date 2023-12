Πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια για το κεφάλι του Ε.Τ.

Το αυθεντικό μηχανικό κεφάλι του E.T. του εξωγήινου από την θρυλική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ πωλήθηκε έναντι 635.000 δολαρίων σε δημοπρασία αναμνηστικών του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες.

Πέρυσι την ίδια περίοδο πωλήθηκε η φιγούρα του E.T., του εξωγήινου από την ταινία του Σπίλμπεργκ σε δημοπρασία έναντι 2,56 εκατομμυρίων δολαρίων. Το animatronic από την ταινία του 1982 «E.T. Το Extra-Terrestrial» κατασκευάστηκε από τον αείμνηστο καλλιτέχνη ειδικών εφέ Κάρλο Ραμπάλντι και έχει μεταλλικό σκελετό με αφρώδες λάτεξ εξωτερικό δέρμα και μπορεί να ενεργοποιήσει τον παλμό των φλεβών για κοντινές σκηνές. Η ταινία, για έναν εξωγήινο που βρέθηκε στη Γη με πρωταγωνιστές τους Ντρου Μπάριμορ και Χένρι Τόμας ήταν υποψήφια για εννέα Όσκαρ και κέρδισε τέσσερα συμπεριλαμβανομένου του βραβείο Καλύτερων Οπτικών Εφέ για τον Ραμπάλντι και την ομάδα του. Το κεφάλι του E.T. πωλήθηκε στην τετραήμερη δημοπρασία Hollywood Legends του Julien’s Auctions.

Εκτός από τον E.T. η δημοπρασία είχε Χάρι Πότερ και Batman

Οι δύο πρώτες μέρες της δημοπρασίας ήταν αφιερωμένες σε ρομπότ, μάγισσες, ήρωες και εξωγήινους από ταινίες με εισπρακτική επιτυχία από τη δεκαετία του 1950.

Στη δημοπρασία πωλήθηκαν δύο αυθεντικά ραβδιά που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ντάνιελ Ράτκλιφ (Χάρι Πότερ) και τον Ρούπερτ Γκριντ (Ρον Γοϋίσλι) στο «Harry Potter And The Order of the Phoenix» ξεπερνώντας κατά πολύ την κορυφαία εκτίμησή τους των 10.000 δολαρίων και 7.000 δολαρίων αντίστοιχα. Το ραβδί του Χάρι Πότερ, το οποίο πωλήθηκε για 69.850 δολάρια, χρησιμοποιήθηκε στο Χόγκουαρτς για την εκπαίδευση των μελών του «στρατού του Dumbledore» και κατά τη διάρκεια μιας μάχης στο υπουργείο Μαγείας εναντίον των Θανατοφάγων, ενώ το ραβδί του Ρον χρησιμοποιήθηκε σε όλη την ταινία και πωλήθηκε για 76.200 δολάρια.

Η στολή του Batman που φορούσε ο Μάικλ Κίτον στην ταινία κόμικς «Batman Returns» το 1992 πωλήθηκε επίσης έναντι 63.500 δολαρίων. Επιπλέον η ασπίδα του «Captain America, που χρησιμοποιήθηκε από τον Κρις Έβανς στην ταινία του 2011 «Captain America: The First Avenger» πωλήθηκε έναντι 65.000 δολαρίων.

