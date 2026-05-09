Πάνω από 3.150 ασημένια νομίσματα της Εποχής των Βίκινγκς εντοπίστηκαν στη Νορβηγία

Αρχαιολόγοι στη Νορβηγία ανέσυραν περισσότερα από 3.150 ασημένια νομίσματα από ένα χωράφι κοντά στη Ρένα, καθιστώντας την ανακάλυψη αυτή τον μεγαλύτερο θησαυρό νομισμάτων της Εποχής των Βίκινγκς που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Οι εργασίες στον χώρο συνεχίζονται, και οι αρχαιολόγοι αναμένουν να ανακαλυφθούν περισσότερα νομίσματα καθώς η έρευνα προχωρά.

Η ανακάλυψη ξεκίνησε να «ξετυλίγεται» στις 10 Απριλίου, όταν ο Rune Sætre και ο Vegard Sørlie, που αναζητούσαν μέταλλα, εντόπισαν 19 ασημένια νομίσματα ενώ ερευνούσαν αγροτική γη στο Mørstad στο Østerdalen.

Αφού βρήκαν την πρώτη ομάδα νομισμάτων, σταμάτησαν την αναζήτησή τους και επικοινώνησαν με τους αρχαιολόγους της κομητείας.

Η απόφασή τους επέτρεψε στους επαγγελματίες να ασφαλίσουν την περιοχή πριν η ανεξέλεγκτη αναζήτηση προκαλέσει ζημιά στον χώρο.

Μία ανακάλυψη άνευ προηγουμένου στη Νορβηγία

Αρχικά, η ομάδα περίμενε ένα μικρό θησαυρό. Όταν οι αρχαιολόγοι εντάχθηκαν στην αναζήτηση, ο αριθμός αυξήθηκε σε 70 νομίσματα την πρώτη μέρα. Κάθε μέρα εμφανίζονταν όλο και περισσότερα νομίσματα. Ο αριθμός σύντομα ξεπέρασε τα 500, μετά τα 1.000 και αργότερα ξεπέρασε τα 3.000.

Οι ερευνητές αναφέρονται πλέον στη συλλογή ως τον Θησαυρό του Mørstad. Ειδικοί από το Νομισματικό Τμήμα του Μουσείου Πολιτιστικής Ιστορίας στο Όσλο χρονολογούν τα νομίσματα από τα τέλη του 10ου αιώνα έως περίπου τη δεκαετία του 1040. Με βάση τα πιο πρόσφατα νομίσματα της συλλογής, οι ειδικοί πιστεύουν ότι κάποιος έθαψε τον θησαυρό γύρω στο 1050, κοντά στην τελική φάση της Εποχής των Βίκινγκς.

Τα περισσότερα νομίσματα κόπηκαν στην Αγγλία και σε γερμανικά εδάφη. Μικρότερος αριθμός προέρχεται από τη Δανία και τη Νορβηγία. Ο θησαυρός περιλαμβάνει νομίσματα που συνδέονται με ηγεμόνες όπως ο Κνούτος ο Μέγας, ο Æthelred II, ο Όθων III και ο Χάραλντ Χαρντράντα.

Φωτ.: May-Tove Smiseth, Innlandet County Council

Τα νορβηγικά νομίσματα έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ο Χάραλντ Χαρντράντα κυβέρνησε τη Νορβηγία από το 1046 έως το 1066 και εισήγαγε ένα εθνικό νομισματικό σύστημα μετά την επιστροφή του από το Βυζάντιο γύρω στο 1045. Πριν από τις μεταρρυθμίσεις του, το εμπόριο στη Νορβηγία κυριαρχούταν από ξένα ασημένια νομίσματα.

Δεδομένου ότι ορισμένα νορβηγικά νομίσματα του θησαυρού φαίνονται πρόσφατα κομένα, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η αποθήκη χρονολογείται στα πρώτα χρόνια αυτής της νομισματικής μετάβασης.

Αυτή η χρονολόγηση προσδίδει στον θησαυρό ιστορική σημασία πέρα από το μέγεθός του. Τα νομίσματα παρέχουν αποδείξεις για εμπορικούς δεσμούς μεταξύ της Νορβηγίας και άλλων τμημάτων της Ευρώπης κατά τον 11ο αιώνα. Το ασήμι από την Αγγλία και τις γερμανικές περιοχές κυκλοφορούσε ευρέως στη Σκανδιναβία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δείχνοντας πόσο συνδεδεμένες είχαν γίνει οι οικονομίες της Εποχής των Βίκινγκς.

Καλά διατηρημένα τα νομίσματα από την εποχή των Βίκινγκς

Τα νομίσματα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι το έδαφος στην περιοχή περιέχει ελάχιστα πετρώματα, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρηση των ασημένιων επιφανειών. Πολλά νομίσματα εξακολουθούν να παρουσιάζουν ευκρινείς λεπτομέρειες και καθαρές επιγραφές, παρά τα σχεδόν 1.000 χρόνια που παρέμειναν θαμμένα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το ασήμι είχε αρχικά θαφτεί μέσα σε δερμάτινο πουγκί ή άλλο οργανικό δοχείο. Με την πάροδο του χρόνου, το υλικό αποσυντέθηκε. Στη συνέχεια, οι γεωργικές εργασίες διασκόρπισαν τα νομίσματα μέσω του επαναλαμβανόμενου οργώματος, απλώνοντάς τα σε όλη την έκταση του χωραφιού.

Η περιοχή δεν είχε ποτέ ερευνηθεί με ανιχνευτές μετάλλων στο παρελθόν. Οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν επίσης ραντάρ διείσδυσης εδάφους για να ελέγξουν αν υπήρχαν θαμμένα κτίρια, τάφοι ή άλλα χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες δεν έχουν εντοπίσει καμία αρχαιολογική δομή που να συνδέεται με τον θησαυρό.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα νομίσματα κρύφτηκαν σκόπιμα στο σημείο. Κατά τη διάρκεια της Εποχής των Βίκινγκς, οι άνθρωποι συχνά έθαβαν ασήμι και άλλα τιμαλφή για ασφαλή φύλαξη κατά τη διάρκεια περιόδων αστάθειας ή συγκρούσεων.

Οι αρχές ανέβαλαν τη δημόσια ανακοίνωση της ανακάλυψης μέχρι να ανακτηθεί και να ασφαλιστεί επαρκές υλικό. Ο χώρος προστατεύεται πλέον από τη νορβηγική νομοθεσία για την πολιτιστική κληρονομιά και παραμένει κλειστός για τους επισκέπτες.

Οι αρχαιολόγοι που συμμετείχαν στην ανασκαφή περιγράφουν την ανακάλυψη ως σπάνιο γεγονός στην νορβηγική αρχαιολογία. Καθώς οι ανιχνευτές εξακολουθούν να εκπέμπουν σήματα στο χωράφι, ο τελικός αριθμός των νομισμάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine και Innlandet County Municipality