Πάνω από 16.000 άνθρωποι πήγαν στα θερινά σινεμά τις πρώτες μέρες λειτουργίας τους

Ενθαρρυντική ήταν η κίνηση των θερινών κινηματογράφων κατά το πρώτο τριήμερο λειτουργίας τους, καθώς κόπηκαν 16.302 εισιτήρια, τα οποία, μάλιστα, είναι και λίγα παραπάνω, με δεδομένο ότι οι εταιρείες διανομής των ταινιών «Και οι Θεοί Τρελάθηκαν» και «Τρία Υπέροχα Κορίτσια» δεν ανακοίνωσαν ακόμα τα εισιτήρια που έκοψαν.

Το νούμερο γίνεται ακόμα καλύτερο, αν αναλογιστείς ότι πολλές από τις ταινίες είχαν μονές προβολές, ότι τα σινεμά λειτουργούν με χωρητικότητα 75% –στην πράξη με λιγότερη σε αρκετές περιπτώσεις λόγω των αυστηρών μέτρων–, ότι την προηγούμενη Παρασκευή ήταν Κωνσταντίνου και Ελένης, που γιορτάζει η μισή Ελλάδα, και ότι το προηγούμενο Σάββατο υπήρχε ο ανταγωνισμός της Eurovision και του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος.

Νικητής σε εισιτήρια αναδείχθηκε το Nomadland της Κλόι Ζάο, ο φετινος οσκαρικός θριαμβευτής, με 7.795 εισιτήρια από 31 αίθουσες, σε αρκετές εκ των οποίων παιζόταν σε μονές προβολές και έκανε sold out. Κερδισμένο βγήκε και το Πρόστιμο με 2.293 εισιτήρια από 8 αίθουσες.

Οι καλές κριτικές και η έντονη κινητικότητα στα social media βοήθησαν την ταινία να αποκτήσει hype, το οποίο μεταφράστηκε σε αρκετά sold out, με διαδραστικά ευτράπελα, όπως αυτό στον κινηματογράφο Απόλλωνα στη Θεσσαλονίκη, όπου ένοικος πολυκατοικίας βγήκε στο μπαλκόνι με το που ακούστηκαν τα πρώτα μπινελίκια και άρχισε να φωνάζει να σταματήσουν την προβολή, επειδή έχουν παιδί στο σπίτι, και στη συνέχεια έβαζε δυνατά επιτυχίες της Rihanna και της Shakira ως αντίποινα.

Οι χαμηλότερες του αναμενόμενου πτήσεις του Soul και η αυξημένη αναλογία των αγγλόφωνων προβολών επί του συνολικού ποσοστού εισιτηρίων σε σχέση με το σύνηθες –τα 583 από τα συνολικά 4.080, όταν οι επιδόσεις των προβολών με την original ηχητική μπάντα δεν αγγίζουν ούτε το 3% των συνολικών εισιτηρίων– μαρτυρούν ότι οι οικογένειες με παιδιά είναι ακόμα διστακτικές ως προς αυτή τη μορφή διασκέδασης, κάτι, όμως, που αναμένεται να αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς έρχoνται το Croods 2, Raya and the Last Dragon και Luca.

Τα εισιτήρια του τριημέρου αναλυτικά:

1. «Η χώρα των νομάδων», 7.795 εισιτήρια (31 οθόνες)

2. «Soul», 4.080 εισιτήρια (24 οθόνες)

3. «Πρόστιμο», 2.293 εισιτήρια (8 οθόνες)

4. «Έξι λεπτά πριν τα μεσάνυχτα», 1087 εισιτήρια (5 οθόνες)

5. «Για τη μικρή Σαμά», 328 εισιτήρια (1 οθόνη)

6. «Wonder Woman 1984», 271 εισιτήρια (3 οθόνες)

7. «Οικογενειακοί δεσμοί», 172 εισιτήρια (2 οθόνες)

8. «Μάγισσες», 169 εισιτήρια (2 οθόνες)

9. «Σαν τον σκύλο με τη γάτα 3», 107 εισιτήρια (1 οθόνη)