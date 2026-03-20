«Όταν πέφτει ο Τσακ Νόρις τα αστέρια κάνουν μια ευχή»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον «βασιλιά» των memes

Ο θρύλος των action ταινιών του Χόλιγουντ, Τσακ Νόρις, πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Γνωστός κυρίως μέσα από τον ρόλο του ως Κορντέλ «Κορντ» Γουόκερ στην πολυετή τηλεοπτική σειρά «Walker, Texas Ranger», «έφυγε ήρεμα» την Πέμπτη, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Γεννημένος το 1940 στην Οκλαχόμα, ο Νόρις υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πριν γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αστέρες των πολεμικών τεχνών στην οθόνη. Η μεγάλη του ευκαιρία στον κινηματογράφο ήρθε το 1972, όταν πρωταγωνίστησε δίπλα στον Μπρους Λι στην ταινία «Way of the Dragon».

Ο Τσακ Νόρις θεωρούνταν αυθεντία στις πολεμικές τέχνες και αξιοποίησε την εμπειρία του για να χτίσει μια καριέρα δεκαετιών στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Μετά την είδηση του θανάτου του, πλήθος καλλιτεχνών της μεγάλης οθόνης τον αποχαιρετούν.

Τσακ Νόρις: Το μήνυμα της κόρης του Ντανίλι Νόρις

Η κόρη του, Ντανίλι Νόρις, αποχαιρέτησε τον «άνθρωπο που την προστάτευε», γράφοντας σε ανάρτησή της:

«Ο μπαμπάς μου ήταν ο προστάτης μου από τη στιγμή που γεννήθηκα και από τη στιγμή που με πήρε στην αγκαλιά του, ήμουν πάντα το κοριτσάκι του. Αγαπούσε τόσο βαθιά και φρόντιζε κάθε άτομο στη ζωή του με τόση τρυφερότητα. Μπορεί να είχε την εμφάνιση ενός πολεμιστή, αλλά η καρδιά του ήταν γεμάτη αγάπη».

Τσακ Νόρις: Το αντίο του Σιλβέστερ Σταλόνε

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε δήλωσε ότι «πέρασε υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ» και πως «ήταν ο απόλυτος Αμερικανός από κάθε άποψη», καθώς και «ένας σπουδαίος άνθρωπος»

Τσακ Νόρις: Ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ αποχαιρετά τον φίλο του

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια για τον θάνατο του φίλου μου, Τσακ Νόρις», έγραψε με τη σειρά του, ο Βέλγος αστέρας των πολεμικών τεχνών και ηθοποιός Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ. Οι δύο τους πρωταγωνίστησαν μαζί στην ταινία δράσης του 2012 «The Expendables 2», μαζί με τους Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Στέιθαμ και Μπρους Γουίλις. «Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μας βήματα και πάντα τον σεβόμουν για αυτό που ήταν. Η καρδιά και οι προσευχές μου είναι με την οικογένειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ», έγραψε.

Τσακ Νόρις: Ο άνθρωπος που τρόμαξε τον Στίβεν Κινγκ

Ο Αμερικανός συγγραφέας Στίβεν Κινγκ – δημιουργός εμβληματικών έργων τρόμου όπως «Το Λάμψη», «Κάρι» και «IT» – αποκάλυψε ότι μια ταινία του Τσακ Νόρις τον τρόμαξε ακόμη και τον ίδιο. «Σοβαρά, τον βρήκα υπέροχο. Η ταινία "SILENT RAGE" τρόμαξε πάρα πολύ τα αγόρια μου... και εμένα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κινγκ μοιράστηκε επίσης μερικά από τα αγαπημένα του αστεία για τον ηθοποιό: «Το αγαπημένο μου αστείο για τον Τσακ Νόρις: Ο Τσακ δεν τραβάει το καζανάκι, το τρομάζει μέχρι θανάτου».

«Το δεύτερο αγαπημένο μου: Όταν γεννήθηκε, ο Τσακ Νόρις οδήγησε τη μητέρα του από το νοσοκομείο στο σπίτι», πρόσθεσε.

Τσακ Νόρις: Ο «βασιλιάς των memes»

Πέρα από την καριέρα του σε κινηματογράφο και τηλεόραση, ο Τσακ Νόρις έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στις νεότερες γενιές μέσα από τα memes που τον μετέτρεψαν σε σχεδόν μυθική φιγούρα.

Το πρόσωπό του πρωταγωνιστούσε σε αμέτρητα αστεία που τον παρουσίαζαν ως ανίκητο και υπεράνθρωπο.

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά:

«Ο Τσακ Νόρις μπορεί να περάσει τεστ όρασης με κλειστά μάτια»

«Όταν ο Χουλκ θυμώνει πολύ, μεταμορφώνεται σε Τσακ Νόρις»

«Η γρίπη πρέπει να κάνει εμβόλιο Τσακ Νόρις μία φορά το χρόνο»

«Ο Τσακ Νόρις πέταξε το μήλο στον Νεύτωνα»

«Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που χτύπησε το…ρεύμα»

«Όταν πέφτει ο Τσακ Νόρις τα άστρα κάνουν μια ευχή»

«Ο Τσακ Νόρις δεν ανοίγει το ντους, το κοιτάζει μέχρι να αρχίσει να κλαίει»

«Ο Θεός πιστεύει στον Τσακ Νόρις»

«Όταν ο Mark Zuckerberg δημιούργησε το facebook… βρήκε αίτημα φιλίας απ’ τον Chuck Norris C»

«Όταν ο Τσακ Νόρις γυμνάζεται το μηχάνημα δυναμώνει»

«Ο Τσακ Νόρις δεν ξυρίζεται, ακονίζει το ξυράφι στα γένια του!»

«Ο Τσακ Νόρις έχει ασημένιο χρυσόψαρο!»

«Ο Τσακ Νόρις έκανε την σοκολάτα υγείας να αρρωστήσει!»

«Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει πους απς, σπρώχνει απλά τη Γη προς τα κάτω»

«Ο Tσακ Νόρις βγάζει άσσο από αμάνικο»

«Όταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ ανακάλυψε το τηλέφωνο βρήκε 2 αναπάντητες από τον Τσακ Νόρις»

«Όταν ο Τσακ Νόρις ρίχνει το μπούμεράγκ του, αυτό φοβάται να γυρίσει…πίσω»

«Ο Τσακ Νόρις έδωσε άδεια στη σημαία»



Με πληροφορίες από BBC