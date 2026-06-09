Όταν ο Μοντριάν άκουσε τη Νέα Υόρκη να χορεύει

Ο Πιετ Μοντριάν δεν έφτασε στη Νέα Υόρκη μόνο ως ένας μεγάλος Ευρωπαίος μοντερνιστής. Έφτασε και ως πρόσφυγας, σε μια πόλη που χόρευε ήδη σε άλλον ρυθμό.

Αυτόν τον τελευταίο, εκρηκτικό και απρόσμενα μουσικό Μοντριάν ετοιμάζεται να παρουσιάσει το MoMA στην έκθεση Mondrian Boogie Woogie, που θα ανοίξει στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 2027. Η έκθεση θα εστιάσει στα τέσσερα τελευταία χρόνια της ζωής του Ολλανδού ζωγράφου, από την άφιξή του στη Νέα Υόρκη έως τον θάνατό του το 1944, και θα εξετάσει πώς η πόλη, η εμπειρία της μετανάστευσης και το μπούγκι γούγκι πέρασαν μέσα στην ύστερη ζωγραφική του.

Ο Πιετ Μοντριάν στο στούντιό του στη Νέα Υόρκη, δίπλα στο γραμμόφωνο που κρατούσε τον ρυθμό της ύστερης ζωγραφικής του. Φωτ.: Fritz Glarner

Το μεγάλο γεγονός της έκθεσης είναι η επανένωση των δύο τελευταίων έργων του: του Broadway Boogie Woogie, που ανήκει στη συλλογή του MoMA, και του Victory Boogie Woogie, που βρίσκεται στο Kunstmuseum Den Haag. Τα δύο έργα δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Δεν πρόκειται απλώς για δύο εμβληματικούς πίνακες. Είναι τα μεγαλύτερα τετράγωνα τελάρα που χρησιμοποίησε ποτέ ο Μοντριάν για αφηρημένη ζωγραφική και τα έργα στα οποία ο αυστηρός κόσμος των γραμμών, των χρωμάτων και των πλεγμάτων μοιάζει να αποκτά παλμό. Το Broadway Boogie Woogie ολοκληρώθηκε το 1942-43 και μπήκε στη συλλογή του MoMA όσο ο ζωγράφος ζούσε ακόμη. Το Victory Boogie Woogie έμεινε ημιτελές, καθώς ο Μοντριάν πέθανε ενώ δούλευε ακόμη πάνω του.

Η έκθεση θέλει να μετακινήσει λίγο τον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε τον Μοντριάν. Όχι μόνο ως τον ζωγράφο της απόλυτης γεωμετρίας, αλλά ως έναν καλλιτέχνη που, στα τελευταία του χρόνια, άκουσε τη Νέα Υόρκη, την κίνηση των δρόμων της, τη μουσική της, και άφησε αυτόν τον ρυθμό να μπει στην αφαίρεση.

Το Broadway Boogie Woogie, ο πίνακας όπου η γεωμετρία του Μοντριάν αρχίζει να μοιάζει με δρόμο, μουσική και κίνηση. Φωτ.: The Museum of Modern Art, New York

Το Victory Boogie Woogie, το ημιτελές τελευταίο έργο του Μοντριάν, επιστρέφει προσωρινά από την Ολλανδία στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει ξανά το Broadway Boogie Woogie. Φωτ.: Kunstmuseum Den Haag

Το MoMA θα εξετάσει την περίοδο αυτή μέσα από δύο παράλληλες μετακινήσεις: τη μετανάστευση του Μοντριάν από την Ευρώπη στην Αμερική και τη μετακίνηση της αφροαμερικανικής μουσικής κουλτούρας από τον αμερικανικό Νότο προς τη Νέα Υόρκη. Στο κέντρο αυτής της συνάντησης βρίσκεται το μπούγκι γούγκι, η μουσική που γοήτευσε τον Μοντριάν και έδωσε τίτλο στα δύο τελευταία του έργα.

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση θα έχει και το Café Society, το πρώτο διαφυλετικό nightclub της Νέας Υόρκης, όπου ο Μοντριάν ήταν τακτικός θαμώνας και είχε εκθέσει έργο του. Εκεί, η τέχνη, η μουσική και η πολιτική της ελευθερίας συναντιούνταν σε έναν χώρο που δεν έμοιαζε καθόλου με λευκό μουσείο. Η Leah Dickerman, διευθύντρια ερευνητικών προγραμμάτων του MoMA και συνεπιμελήτρια της έκθεσης, σημειώνει ότι ο Μοντριάν μιλούσε για το μπούγκι γούγκι ως μορφή τέχνης που δημιουργούσε έναν χώρο ελευθερίας.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει συνολικά περίπου 30 έργα, ανάμεσά τους και πίνακες που ο Μοντριάν είχε φέρει μαζί του στη Νέα Υόρκη. Στον χώρο θα υπάρχει επίσης πιάνο Steinway, πάνω στο οποίο ο τζαζ πιανίστας Jason Moran θα παρουσιάσει πρωτότυπη σύνθεση εμπνευσμένη από το θέμα της έκθεσης, διαθέσιμη στους επισκέπτες μέσω ψηφιακής αναπαραγωγής.

Σκηνή από το Café Society, το πρώτο διαφυλετικό nightclub της Νέας Υόρκης, όπου το μπούγκι γούγκι έγινε μέρος της ιστορίας του ύστερου Μοντριάν. Φωτ.: MoMA

Το Victory Boogie Woogie αποτελεί από μόνο του μια μικρή ιστορία εθνικού κύρους. Η ολλανδική κυβέρνηση το αγόρασε το 1998 με ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια, προκαλώντας τότε πολιτική αντιπαράθεση. Έκτοτε, το έργο θεωρείται εθνικός θησαυρός και δεν έχει φύγει από την Ολλανδία. Η μεταφορά του στη Νέα Υόρκη για την έκθεση του MoMA δίνει στην επανένωση των δύο έργων ακόμη μεγαλύτερο βάρος.

Το MoMA έχει τα τελευταία χρόνια χτίσει μεγάλες εκθέσεις γύρω από εμβληματικά έργα της συλλογής του, όπως το The Red Studio του Ματίς και το Migration Series του Τζέικομπ Λόρενς. Με τον Μοντριάν, η μέθοδος αποκτά μια σχεδόν μουσική διάσταση: ένα έργο γνωστό σε όλους ανοίγει ξανά, όχι για να επιβεβαιώσει τη θέση του στην ιστορία της τέχνης, αλλά για να ακουστεί αλλιώς.

Ο Μοντριάν στο στούντιό του στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα σε καμβάδες και αυστηρές γραμμές που σύντομα θα άρχιζαν να χορεύουν. Φωτ.: Fritz Glarner

Γιατί το Broadway Boogie Woogie δεν είναι μόνο ένας πίνακας με κίτρινα, κόκκινα, μπλε και λευκά τετράγωνα. Είναι η Νέα Υόρκη λίγο πριν και λίγο μετά τον πόλεμο. Είναι ένας Ευρωπαίος πρόσφυγας που βρίσκει ρυθμό σε μια νέα πόλη. Είναι η αφηρημένη ζωγραφική τη στιγμή που, αντί να απομακρύνεται από τον κόσμο, αρχίζει ξαφνικά να μοιάζει με χάρτη, δρόμο, μουσική, κίνηση.

Το Mondrian Boogie Woogie θα παρουσιαστεί στο MoMA από τις 21 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου 2027 και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Kunstmuseum Den Haag τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

με στοιχεία από Artnewspaper