Όταν η Σαρλότ Γκενσμπούργκ συνάντησε τον Καβάφη στην Αθήνα

Η Σαρλότ Γκενσμπούργκ κάθεται δίπλα στον Καβάφη και, για μια στιγμή, η Διονυσίου Αρεοπαγίτου μοιάζει λιγότερο με αθηναϊκό περίπατο και περισσότερο με σκηνή από ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε ποτέ.

Η Γαλλοβρετανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε στην Αθήνα δίπλα στο άγαλμα του Κ.Π. Καβάφη, σε ανάρτηση του Ιδρύματος Ωνάση με τη λεζάντα «When @charlottegainsbourg met C.P. Cavafy».

Η εικόνα τη δείχνει χαμογελαστή δίπλα στη μπρούτζινη μορφή του ποιητή, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Η ανάρτηση δεν αναφέρει τον λόγο της παρουσίας της στην Αθήνα, ούτε συνδέεται, μέχρι στιγμής, με κάποια δημόσια ανακοινωμένη εκδήλωση.

Το στιγμιότυπο, όμως, λειτουργεί από μόνο του: η κόρη του Σερζ Γκενσμπούργκ και της Τζέιν Μπίρκιν, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ευρωπαϊκού σινεμά και της μουσικής, δίπλα στον Καβάφη, τον ποιητή που εξακολουθεί να διαβάζεται σαν να γράφει από το μέλλον.

Το άγαλμα του Καβάφη είναι έργο του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου και αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στην πόλη της Αθήνας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Βρίσκεται στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μπροστά από τη Βιβλιοθήκη Ωνάση και την Onassis Mandra, και σχεδιάστηκε ώστε ο περαστικός να μπορεί να σταθεί ή να καθίσει δίπλα στον ποιητή, όχι απλώς να τον κοιτάξει από απόσταση.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στη φωτογραφία της Γκενσμπούργκ. Δεν ποζάρει μπροστά σε ένα μνημείο. Κάθεται δίπλα σε μια φιγούρα που έχει τοποθετηθεί μέσα στην καθημερινή κίνηση της πόλης, σαν κάποιος που μπορεί να συναντηθεί τυχαία, ανάμεσα σε τουρίστες, περαστικούς και κατοίκους.

Η Γκενσμπούργκ έχει χτίσει τη δική της διαδρομή ανάμεσα στο σινεμά, τη μουσική και τη μόδα, από τις ταινίες του Λαρς φον Τρίερ και του Μισέλ Γκοντρί μέχρι τους δίσκους της με συνεργασίες όπως ο Beck και οι Air. Το επώνυμό της κουβαλά από μόνο του μια ολόκληρη ευρωπαϊκή μυθολογία: τον Σερζ, την Τζέιν, το Παρίσι, την ποπ μελαγχολία, μια οικειότητα που δεν χρειάζεται να φωνάξει.

Ο Καβάφης, από την άλλη, είναι ίσως ο πιο διεθνής Έλληνας ποιητής του 20ού αιώνα: ένας Αλεξανδρινός που έγραψε για την επιθυμία, τη μνήμη, την ήττα, το σώμα, την Ιστορία και τις μικρές μεγάλες στιγμές όπου ένας άνθρωπος καταλαβαίνει τι του συμβαίνει πολύ αργά ή ακριβώς στην ώρα του.

Το Ίδρυμα Ωνάση έχει τα τελευταία χρόνια επαναφέρει τον Καβάφη στο κέντρο μιας διεθνούς πολιτιστικής συζήτησης, μέσα από το Αρχείο Καβάφη, το ανακαινισμένο σπίτι του στην Αλεξάνδρεια, τις ψηφιακές συλλογές και τις καλλιτεχνικές αναγνώσεις του έργου του.

Η συνάντηση της Σαρλότ Γκενσμπούργκ με το άγαλμά του δεν χρειάζεται μεγαλύτερη εξήγηση για να λειτουργήσει. Είναι ένα μικρό αθηναϊκό στιγμιότυπο με αρκετή πολιτισμική ηλεκτρική φόρτιση: μια φιγούρα της ευρωπαϊκής ποπ και κινηματογραφικής μνήμης κάθεται για λίγο δίπλα σε έναν ποιητή που συνεχίζει να βρίσκει νέους και καμιά φορά απρόσμενους συνομιλητές.

