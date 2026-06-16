Όταν η ελληνική τέχνη έγινε ρωμαϊκή εμμονή: η νέα έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης

Η φράση του Οράτιου είναι από τις πιο διάσημες για τη σχέση Ελλάδας και Ρώμης: η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον άγριο νικητή της. Συνήθως τη θυμόμαστε ως ωραίο απόφθεγμα. Στη νέα έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης γίνεται κάτι πιο συγκεκριμένο: διαδρομή αντικειμένων, ιστορία βλέμματος, επιθυμία κατοχής, αντιγραφής και μεταμόρφωσης.

Η έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία», που παρουσιάζεται από τις 16 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου 2026 στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου Ακρόπολης, συγκεντρώνει 38 έργα από ιταλικά μουσεία: κεραμικά, χάλκινα, μαρμάρινα και νεότερα έργα τέχνης. Δεν τα παρουσιάζει απλώς ως «ωραία αρχαία». Τα αντιμετωπίζει ως μαρτυρίες μετακίνησης, χρήσης, αρπαγής, αγοράς, επανάχρησης, αντιγραφής και νέας ανάγνωσης μέσα στον χρόνο.

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης. Η αρχαία ελληνική τέχνη δεν εμφανίζεται ως ακίνητο πρότυπο που οι Ρωμαίοι απλώς θαύμασαν. Εμφανίζεται ως ζωντανή γλώσσα που ταξίδεψε στην Ιταλία, πέρασε από εμπορικά δίκτυα και αποικίες, από ετρουσκικές ελίτ και ρωμαϊκές επαύλεις, από ναυάγια και συλλογές, από αντιγραφές και νεότερες καλλιτεχνικές εμμονές.

Η έκθεση οργανώνεται σε επτά ενότητες. Ξεκινά πριν από τη Ρώμη, με τις πρώιμες σχέσεις Ελλήνων εμπόρων και Ετρούσκων και Ιταλών αριστοκρατών, περνά στη Μεγάλη Ελλάδα, στη θάλασσα ως αρχείο μετακίνησης, στην «Ελλάδα των Ρωμαίων», στους ιδιωτικούς χώρους της ρωμαϊκής αριστοκρατίας, στις συλλογές αρχαιοτήτων και καταλήγει στα ιταλικά βλέμματα του Κανόβα, του Σαβίνιο και του Ντε Κίρικο.

Facebook Twitter Η Στήλη της Κρυπτοφέρρης, με έναν νεαρό άνδρα σε στιγμή μελέτης να κρατά πάπυρο, συνδέει την ελληνική γλυπτική με την παιδεία, τη μνήμη και την κοινωνική ταυτότητα.Photo: Αβαείο του Αγίου Νείλου, Grottaferrata / Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio

Ανάμεσα στα έργα ξεχωρίζει ο κρατήρας του Ευφρονίου, γύρω στο 515 π.Χ., με την παράσταση του θανάτου του Σαρπηδόνα, όπου ο Ύπνος και ο Θάνατος μεταφέρουν το σώμα του νεκρού ήρωα. Είναι ένα έργο που δείχνει πόσο δραματική, σχεδόν κινηματογραφική, μπορούσε να γίνει η αττική αγγειογραφία. Αλλά είναι και κάτι ακόμη: ένα αντικείμενο που δεν έμεινε ποτέ ακίνητο μέσα στην ιστορία.

Ο κρατήρας δημιουργήθηκε στην Αθήνα, ταξίδεψε στην Ετρουρία, τοποθετήθηκε σε τάφο, λεηλατήθηκε τον 20ό αιώνα, αγοράστηκε από το Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης και τελικά επέστρεψε στην Ιταλία. Η πορεία του είναι σχεδόν υπόδειγμα για το πώς τα αρχαία έργα αλλάζουν νόημα ανάλογα με το ποιος τα κατέχει, πού εκτίθενται και ποια ιστορία τους επιτρέπεται να αφηγηθούν.

Στην έκθεση παρουσιάζεται επίσης αμφορέας του Εξηκία, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της αττικής κεραμικής του 6ου αιώνα π.Χ., καθώς και ο Κούρος Milani, έργα από παριανό και πεντελικό μάρμαρο, η κεφαλή της Κόρης του Vulci, ο Ζευς του Ugento, ο Κούρος του Ρηγίου, χάλκινες κεφαλές από το ναυάγιο του Porticello, ο Θρόνος Ludovisi, η θνήσκουσα Νιοβίδα και το περίφημο Κορίτσι από το Άντιο.

Facebook Twitter Ο Ζευς του Ugento, χάλκινο άγαλμα γύρω στο 530 π.Χ., φανερώνει τη δύναμη και τη διάδοση των ελληνικών μορφών στη Μεγάλη Ελλάδα.Photo: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Τάραντα / Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Η ενότητα της θάλασσας είναι από τις πιο εύγλωττες. Τα ναυάγια και τα υποβρύχια ευρήματα δεν μιλούν μόνο για απώλεια. Μιλούν για διακίνηση, εμπόριο, επιθυμία και κυκλοφορία. Η Μεσόγειος δεν είναι φόντο της αρχαίας τέχνης. Είναι ο μηχανισμός που τη μετακίνησε.

Με τη Ρώμη, η σχέση αλλάζει κλίμακα. Τα ελληνικά έργα φτάνουν σε μεγάλες ποσότητες, άλλοτε μέσω οργανωμένου εμπορίου, άλλοτε μέσω αρπαγής και λαφυραγώγησης, άλλοτε ως αντικείμενα συλλεκτικής επιθυμίας. Στα σπίτια, στους κήπους, στα περιστύλια και στις επαύλεις της ρωμαϊκής αριστοκρατίας, η ελληνική τέχνη γίνεται τρόπος ζωής, δήλωση παιδείας, ένδειξη κύρους.

Εκεί βρίσκεται και η ουσία του τίτλου. Η ελληνική τέχνη δεν «επηρέασε» απλώς τη Ρώμη. Έγινε το βλέμμα μέσα από το οποίο η Ρώμη έμαθε να σκηνοθετεί την καλλιέργειά της. Έγινε εικόνα εξουσίας, γλώσσα κοινωνικής προβολής, πρότυπο μίμησης και εργαλείο αυτοκατασκευής.

Facebook Twitter Ο Απόλλων του Cirò Marina, μαρμάρινο έργο του 440-430 π.Χ. από το ιερό του Αλαίου Απόλλωνα, φωτίζει τη μακρά παρουσία της ελληνικής γλυπτικής στην Κάτω Ιταλία.Photo: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ρηγίου Καλαβρίας / Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Η αντιγραφή, σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι δευτερεύουσα πράξη. Δεν είναι απλώς η απόδειξη ότι κάποιος μιμείται κάποιον άλλον. Είναι πολιτιστική πρακτική. Μέσα από τα αντίγραφα, τα ελληνικά έργα διαδόθηκαν, προσαρμόστηκαν, σταθεροποιήθηκαν ως κοινή αισθητική γλώσσα και εντάχθηκαν στην καθημερινότητα της ρωμαϊκής ελίτ.

Η τελευταία ενότητα, με τον Κανόβα, τον Σαβίνιο και τον Ντε Κίρικο, δείχνει ότι αυτή η συνομιλία δεν σταματά στην αρχαιότητα. Η ελληνική τέχνη συνεχίζει να επιστρέφει στη νεότερη Ιταλία ως μνήμη, φαντασίωση, φόρμα, μεταφυσική σκιά. Από το ενδιαφέρον του Κανόβα για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα μέχρι τη ζωγραφική του Σαβίνιο και του Ντε Κίρικο, η αρχαιότητα δεν είναι νεκρό παρελθόν. Είναι υλικό που επιμένει να παράγει εικόνες.

Η έκθεση συνοδεύεται από χάρτες, κατόψεις, αναπαραστάσεις και εποπτικό υλικό, ώστε τα έργα να διαβαστούν μέσα στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο. Ο υπομνηματισμός είναι στα ελληνικά, τα ιταλικά και τα αγγλικά, ενώ υπάρχει και επιστημονικός κατάλογος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη την έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου από τα ταμεία του μουσείου.

Το πιο ενδιαφέρον, τελικά, δεν είναι ότι η Ελλάδα «ενέπνευσε» την Ιταλία. Είναι ότι η τέχνη ταξίδεψε, άλλαξε χέρια, έχασε και απέκτησε νέα συμφραζόμενα, έγινε λάφυρο, σύμβολο, αντίγραφο, συλλογή, μνήμη και ξανά εικόνα. Στο Μουσείο Ακρόπολης, η αρχαία ελληνική τέχνη επιστρέφει από την Ιταλία όχι ως εθνικό τρόπαιο, αλλά ως ιστορία διαρκούς μεταμόρφωσης.

Με στοιχεία από Μουσείο Ακρόπολης