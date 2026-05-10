Οστά οικόσιτων κοτόπουλων 2.000 ετών δείχνουν πρώιμη εξημέρωση και εκτροφή

Αρχαία οστά κοτόπουλου που βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στη Νότια Κορέα παρέχουν στους ερευνητές νέα στοιχεία για την πρώιμη ιστορία των οικόσιτων κοτόπουλων στην Κορεατική Χερσόνησο.

Μια ομάδα με επικεφαλής τον Kyungcheol Choy από το Πανεπιστήμιο Hanyang ERICA μελέτησε υπολείμματα πτηνών από τον αρχαιολογικό χώρο Gungok-ri στη νοτιοδυτική Κορέα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Journal of Archaeological Science: Reports.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα της κορεατικής αρχαιολογίας. Τα οστά κοτόπουλου και τα οστά φασιανού μοιάζουν πολύ, ειδικά όταν τα υπολείμματα είναι σπασμένα σε μικρά θραύσματα, γεγονός που δυσχεραίνει την ταυτοποίησή τους.

Οι ερευνητές εξέτασαν 14 δείγματα οστών πτηνών από την οικογένεια των φασιανών χρησιμοποιώντας τη Αρχαιοζωολογία μέσω Φασματομετρίας Μάζας, γνωστή ως ZooMS. Αυτή η μέθοδος μελετά τα πεπτίδια κολλαγόνου που διατηρούνται στα οστά και ταυτοποιεί τα είδη μέσω μοριακών προτύπων. Ακόμη και μικροσκοπικά δείγματα, μερικές φορές μόλις 2 χιλιοστόγραμμα, αρκούν για την ανάλυση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πέντε από τα 14 δείγματα ανήκαν σε οικόσιτα κοτόπουλα, Gallus gallus. Αυτό αποτελεί την πρώτη άμεση βιομοριακή απόδειξη για την ύπαρξη οικόσιτων κοτόπουλων στην αρχαία Κορέα.

Τι έδειξε η έρευνα για τα οικόσιτα κοτόπουλα στην Κορέα

Η ραδιοχρονολόγηση τοποθετεί τα υπολείμματα κοτόπουλου μεταξύ του 80 μ.Χ. και του 361 μ.Χ. Οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στην περίοδο των Τριών Βασιλείων της Κορέας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα κοτόπουλα ζούσαν στο Gungok-ri για περισσότερα από 300 χρόνια.

Η ομάδα μελέτησε επίσης σταθερά ισότοπα που διατηρήθηκαν στο κολλαγόνο των οστών. Τα κοτόπουλα παρουσίασαν τιμές ισοτόπων αζώτου που υποδηλώνουν διατροφικές συνήθειες οι οποίες διαμορφώθηκαν από τις πρακτικές σίτισης των ανθρώπων. Οι ερευνητές ερμηνεύουν αυτό ως απόδειξη ότι τα πουλιά αυτά εκτρέφονταν και βρίσκονταν υπό τη διαχείριση τοπικών κοινοτήτων και δεν κυνηγούνταν στην άγρια φύση.

Προηγούμενες μελέτες στην περιοχή βασίστηκαν στο σχήμα των οστών και εντόπισαν τέσσερα πιθανά κοτόπουλα. Η νέα μοριακή ανάλυση επιβεβαίωσε πέντε δείγματα κοτόπουλων και παρείχε ισχυρότερες αποδείξεις για την παρουσία τους.

Η μελέτη προσθέτει νέες πληροφορίες σε ένα ευρύτερο ερώτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα οικόσιτα κοτόπουλα εξαπλώθηκαν στην Ανατολική Ασία.

Νέα στοιχεία παρέχει η έρευνα

Οι μελετητές έχουν συχνά υποδείξει ότι τα κοτόπουλα μετακινήθηκαν από την Κίνα στην Ιαπωνία μέσω της Κορέας, αν και οι άμεσες αποδείξεις από την χερσόνησο ήταν περιορισμένες. Το υλικό από το Gungok-ri τοποθετεί πλέον τα εκτρεφόμενα οικόσιτα κοτόπουλα στην Κορέα κατά τον 1ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι ίδιες μέθοδοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση άλλων αρχαίων οικόσιτων ζώων από κορεατικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων χοίρων, βοοειδών, σκύλων και αλόγων. Πολλά ζωικά υπολείμματα που βρίσκονται σε ανασκαφές είναι υπερβολικά κατακερματισμένα για να αναγνωριστούν μόνο με οπτική εξέταση.

Η μελέτη αυτή σηματοδοτεί επίσης την πρώτη χρήση της μεθόδου ZooMS σε υπολείμματα πτηνών στην κορεατική αρχαιολογία. Εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο σε περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους, οι ερευνητές ελπίζουν να καταρτίσουν ένα σαφέστερο χρονοδιάγραμμα για το πότε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα κοτόπουλα στην Κορέα και πώς εξελίχθηκε η κτηνοτροφία στην περιοχή.

Μια μικρή ομάδα αρχαίων οστών πτηνών από έναν οικισμό προσθέτει τώρα νέα στοιχεία στην ιστορία της παραγωγής τροφίμων και της διαχείρισης των ζώων στην αρχαία Κορέα.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine