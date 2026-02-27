Όσκαρ 2026: Τσέις Ινφίνιτι, Ντέμι Μουρ, Χαβιέ Μπαρδέμ και Κρις Έβανς οι νέοι παρουσιαστές

Οι Τσέις Ινφίνιτι, Ντέμι Μουρ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Κρις Έβαν, Μάγια Ρούντολφ και Κουμάιλ Ναντζιάνι είναι οι παρουσιαστές που θα ανέβουν στην σκηνή των Όσκαρ 2026.

Η Ινφίνιτι πρωταγωνιστεί στο «Η Μία Μάχη Μετά την Άλλη», που συγκεντρώνει φέτος 13 υποψηφιότητες, τις δεύτερες περισσότερες της χρονιάς, και έχει ήδη αποσπάσει βραβεία σε προπομπούς της οσκαρικής σεζόν. Παρά το γεγονός ότι έμεινε εκτός της λίστας υποψηφιοτήτων για Α’ Γυναικείο Ρόλο, θα εμφανιστεί στη σκηνή ως παρουσιάστρια.

Αντίστοιχα, η Μουρ επιστρέφει έναν χρόνο μετά την ήττα της στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Ελιξήριο της Νιότης», που πέρσι ήταν υποψήφιο για πέντε βραβεία.

Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα παρουσιάσουν και οι περσινοί νικητές στις ερμηνευτικές κατηγορίες: Μάικι Μάντισον (Α’ Γυναικείος Ρόλος για το Anora), Έιντριεν Μπρόντι (Α’ Ανδρικός Ρόλος), Κίραν Κάλκιν (Β’ Ανδρικός Ρόλος) και Ζόε Σαλντάνα (Β’ Γυναικείος Ρόλος).

Την ανακοίνωση των νέων παρουσιαστών έκαναν οι εκτελεστικοί παραγωγοί Ρατζ Καπούρ και Κέιτι Μιούλαν.

Η τελετή των Όσκαρ 2026, με παρουσιαστή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον Κόναν Ο' Μπράιεν, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Dolby Theatre στο Λος Άντζελες την Κυριακή 15 Μαρτίου, μέσω ABC και Hulu.

Στις φετινές υποψηφιότητες προηγείται το Sinners με 16 συνολικά διακρίσεις, αριθμό-ρεκόρ. Έχει επίσης ανακοινωθεί ότι μόνο δύο από τα υποψήφια τραγούδια για Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού θα ερμηνευθούν ζωντανά: το «Golden» από το KPop Demon Hunters και το «I Lied to You» από το Sinners.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter