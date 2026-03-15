Όσκαρ 2026: Τι να περιμένουμε απόψε και ποια είναι τα μεγάλα φαβορί

Η φετινή απονομή των Όσκαρ 2026 το βράδυ της Κυριακής, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με ένταση σε κάθε κατηγορία και απρόβλεπτες ανατροπές.

Οι λάτρεις των Όσκαρ και οι αστέρες του Χόλιγουντ, ετοιμάζονται για μια νύχτα γεμάτη λάμψη, εντυπωσιακές εμφανίσεις και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.





Όσκαρ 2026: Πότε ξεκινά η τελετή και ποιος την παρουσιάζει

Η φετινή απονομή ξεκινά 00:15 (ώρα Ελλάδος) με την κάλυψη κόκκινου χαλιού και η έναρξη της τελετής στη 01:00 αντίστοιχα.

Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν επιστρέφει και φέτος στο τιμόνι της παρουσίασης, μετά από την επιτυχία του το 2025.

Ωστόσο, στην τελετή θα συμμετάσχουν επίσης διάσημοι προσκεκλημένοι για να παρουσιάσουν βραβεία, όπως οι Πολ Μέσκαλ, Chase Infiniti, Γκουίνεθ Πάλτροου, Νικόλ Κίντμαν, Πριγιάνκα Τσόπρα, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Αν Χάθαγουεϊ και Κρις Έβανς.





Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί

Στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, η ταινία «One Battle After Another», ένα πολιτικό θρίλερ, θεωρείται το φαβορί μετά από πολλές νίκες σε προκριματικές απονομές.

Ωστόσο, την ακολουθεί η ταινία «Sinners», ένα βαμπιρικό θρίλερ που σημείωσε ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες και προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό στην Ακαδημία.

Στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού, η Ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ φαίνεται να είναι η ξεκάθαρη υποψήφια για τη νίκη χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet».

Αντίθετα, η κούρσα για τον Καλύτερο Ηθοποιό παραμένει αμφίρροπη, με φαβορί τους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Τιμοτέ Σαλαμέ.

Όσκαρ 2026: Ιστορικά στοιχεία και ρεκόρ

Η ψηφοφορία των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε από 26 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου, και οι νικητές καθορίζονται από περισσότερα από 11.000 μέλη της Ακαδημίας.

Οι ταινίες με τα περισσότερα Όσκαρ στην ιστορία είναι: Μπεν Χουρ (1959), Τιτανικός (1997) και Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του βασιλιά (2003), καθεμία με 11 νίκες.

Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ κρατά το ρεκόρ για τα περισσότερα ατομικά Όσκαρ, με 22 βραβεία, ενώ ο Τζον Γουίλιαμς έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες σε εν ζωή καλλιτέχνη με 54.

Τέλος, στον χώρο της υποκριτικής, η Κάθριν Χέπμπορν κατέχει το ρεκόρ με τέσσερα Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού.

Με πληροφορίες από BBC



