Όσκαρ 2026: Τα καυστικά σχόλια του Τζίμι Κίμελ για τη Μελάνια Τραμπ και το ντοκιμαντέρ της

O Τζίμι Κίμελ βρέθηκε στα φετινά Όσκαρ παρουσιάζοντας το βραβείο για καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη Μελάνια Τραμπ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ακούμε πολλά για το θάρρος σε εκδηλώσεις όπως αυτή, αλλά το να διηγηθείς μια ιστορία για την οποία μπορεί να σε σκοτώσουν είναι πραγματικό θάρρος», είπε ο Κίμελ στο κοινό των σούπερ σταρ του Dolby Theatre.

Αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου

«Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ορισμένες χώρες των οποίων οι ηγέτες δεν υποστηρίζουν την ελευθερία του λόγου», συνέχισε ο Κίμελ. «Δεν μπορώ να πω ποιες είναι. Ας το αφήσουμε απλώς στη Βόρεια Κορέα και στο CBS».

Το CBS και η Paramount έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής τον τελευταίο χρόνο λόγω της σχέσης τους με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων λόγω ενός διακανονισμού αγωγής ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Ιούλιο και της ακύρωσης της εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert», με παρουσιαστή τον Στίβεν Κόλμπερτ, ο οποίος συχνά ασκεί κριτική στον Τραμπ.

Τα σχόλια για τη Μελάνια Τραμπ στα βραβεία Όσκαρ

Κατά τη διάρκεια της τελετής των Όσκαρ ο Κίμελ κατάφερε άφησε αιχμές προς την οικογένεια Τραμπ, αναφερόμενος στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ, με τίτλο «Melania».

«Ευτυχώς για όλους μας, υπάρχει μια διεθνής κοινότητα κινηματογραφιστών αφιερωμένη στην αλήθεια, που συχνά διακινδυνεύει πολύ για να δημιουργήσει ταινίες που μας διδάσκουν, που καταγγέλλουν την αδικία, που μας εμπνέουν να αναλάβουμε δράση», είπε ο Κίμελ. «Και υπάρχουν επίσης ντοκιμαντέρ όπου περιφέρεσαι στο Λευκό Οίκο δοκιμάζοντας παπούτσια».

Παράλληλα αστειεύτηκε λέγοντας για τον Αμερικανό πρόεδρο «σίγουρα θα εκνευριστεί που η γυναίκα του δεν έλαβε υποψηφιότητα για αυτό».