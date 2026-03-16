Όσκαρ 2026: Το σημείωμα του Κόναν Ο' Μπράιεν κάτω από τα καθίσματα και το σχόλιο για τον Σαλαμέ

Τα Όσκαρ 2026 παρουσίασε ο Κόναν Ο' Μπράιεν, κάνοντας σχόλια για αρκετά ζητήματα, πολιτικά και μη.

Μεταξύ άλλων ο Ο' Μπράιεν δεν παρέβλεψε να αναφερθεί και στα πρόσφατα σχόλια του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα.

Το σχόλιο για τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Ο Ο' Μπράιερν αναφέρθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στην ατάκα του Σαλαμέ κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου του στα βραβεία Όσκαρ 2026.

«Τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυστηρά απόψε, υπάρχουν ανησυχίες για επιθέσεις από τις κοινότητες του μπαλέτου και της όπερας», είπε προς τον Σαλαμέ, πριν προσθέσει, «Είναι απλώς θυμωμένοι που δεν αναφέρατε την τζαζ».

Αφού ο παρουσιαστής έκανε τη δήλωση, η κάμερα των Όσκαρ έστρεψε προς τον Τιμοτέ και τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ. Ο ηθοποιός έδειχνε να γελάει με το αστείο.

Υπενθυμίζεται ότι προ ολίγων ημερών o Σαλαμέ συνομιλώντας με τον Μάθιου ΜακΚόναχι δήλωσε ότι «δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο, ή την όπερα, για πράγματα που χρειάζεται να κρατήσουμε ζωντανά. Κανείς δε νοιάζεται για αυτά πλέον».

Το σημείωμα κάτω από τις θέσεις

Ο Κόναν Ο' Μπράιεν άφησε ένα σημείωμα κάτω από τις θέσεις των παρευρισκόμενων.

Ειδικότερα αναγραφόταν:

«Αγαπητέ υποψήφιε/-α, plus one, ή seat filler,

Καλώς ήρθες στα Όσκαρ.

Ελπίζω να απολαύσεις αυτό το γεύμα «Κόναν Ο'Μπράιεν».

Αυτά τα σνακς ίσως να μην φαίνονται πολλά, αλλά σε οποιονδήποτε κινηματογράφο θα κόστιζαν 85 δολάρια.

Καλή τύχη απόψη, να περάσεις όμορφα και να θυμάσαι ότι το δυνατό και ενθουσιώδες γέλιο κάνει καλό στην υγεία σου αλλά και την αυτοπεποίθησή μου.

Με εκτίμηση,

Κόναν».

Οι αναφορές σε Έπσταϊν και Τραμπ

Ο Ο’Μπράιεν φάνηκε να κάνει μια έμμεση αναφορά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Σας μεταδίδουμε ζωντανά από το Θέατρο «Έχει Μικρό Πέος». Ας δούμε αν θα βάλει το όνομά του μπροστά από αυτό», είπε ο Ο’Μπράιεν.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το όνομα του Τραμπ προστέθηκε στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» στην Ουάσινγκτον, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βλέψεις να βάλει το όνομά του και σε άλλα σημεία και κτίρια.

Ο Ο' Μπράιεν ανέφερε ότι κανένας Βρετανός ηθοποιός δεν ήταν υποψήφιος στις κατηγορίες καλύτερου ηθοποιού ή καλύτερης ηθοποιού. Στη συνέχεια, έκανε σχόλιο για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη σύλληψη Βρετανών αξιωματούχων που είχαν σχέσεις με τον καταδικασμένο εγκληματία, με μια όχι και τόσο διακριτική αναφορά στην απουσία συλλήψεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι η πρώτη φορά από το 2012, η πρώτη φορά από το 2012, που δεν υπάρχουν Βρετανοί ηθοποιοί υποψήφιοι για τον καλύτερο ηθοποιό ή την καλύτερη ηθοποιό», είπε ο παρουσιαστής.

«Ένας Βρετανός εκπρόσωπος είπε: 'Ναι, καλά, τουλάχιστον συλλαμβάνουμε τους παιδεραστές μας. Οπότε, αυτό το έχουμε υπέρ μας'», συνέχισε.

Το αστείο προκάλεσε χειροκρότημα 13 δευτερολέπτων από το κοινό.

Αναφορά στον Μάρτιν Σορτ

Ο Κόναν Ο'Μπράιεν απέτισε φόρο τιμής στον Μάρτιν Σορτ καθώς αποχαιρετούσε το ρόλο του ως παρουσιαστής της 98ης τελετής των Όσκαρ.

«Ήταν τιμή και χαρά», είπε για την εμπειρία του ως παρουσιαστής, στην οποία συμμετείχε για δεύτερη φορά. «Σε αγαπάμε, Μάρτι Σορτ. Καληνύχτα».

Τα σχόλια του Ο'Μπράιεν έρχονται λιγότερο από ένα μήνα μετά την είδηση ότι η κόρη του Σορτ, Κάθριν Ελίζαμπεθ Σορτ, αυτοκτόνησε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες σε ηλικία 42 ετών.