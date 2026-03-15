Όσκαρ 2026: Πώς επιλέγονται οι νικητές; - Η αλήθεια πίσω από τη διαδικασία ψηφοφορίας

Πριν ανακοινωθεί, κάθε Ιανουάριο, η λίστα με τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ, συμβαίνουν πολλά παρασκηνιακά για να αποφασιστεί ποιες ταινίες αξίζουν τη διάκριση.

Η επιλογή λίγων υποψηφίων ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλέξιμες ταινίες δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, είναι μια πρόκληση που τα μέλη ενός από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς του Χόλιγουντ αναλαμβάνουν κάθε χρόνο.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών απονέμει τα βραβεία Όσκαρ - όπως είναι ευρύτερα γνωστά τα Academy Awards - από το 1929. Με την πάροδο των χρόνων, η διαδικασία επιλογής έχει γίνει ολοένα και πιο αυστηρή, με πολλούς γύρους ψηφοφορίας να καθορίζουν ποιες ταινίες προχωρούν στις τουλάχιστον 20 κατηγορίες της τελετής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ακαδημίας, οι ψήφοι κατατίθενται μέσω μυστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ενώ τα αποτελέσματα αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της ζωντανής ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων πριν από την ετήσια τελετή.

Η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες των 98ων Βραβείων Όσκαρ ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 και οι υποψήφιοι ανακοινώθηκαν στις 22 Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια άνοιξε η τελική ψηφοφορία στις 26 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου, μόλις δέκα ημέρες πριν από την τελετή που πραγματοποιείται απόψε (15/2).

Πώς λειτουργεί λοιπόν η ψηφοφορία για τα Όσκαρ; Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία υποψηφιοτήτων και ψηφοφορίας της Ακαδημίας, καθώς και αν οι ψηφοφόροι είναι υποχρεωμένοι ή όχι να παρακολουθήσουν όλες τις ταινίες.

Ποια είναι τα κριτήρια για τις υποψηφιότητες στα Όσκαρ;

Αν και ορισμένες κατηγορίες έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, όλες οι ταινίες πρέπει να πληρούν μια σειρά βασικών κριτηρίων για να ληφθούν υπόψη.

Σύμφωνα με τον επίσημο κανονισμό, οι ταινίες πρέπει να ξεκινήσουν μια επταήμερη προβολή σε τουλάχιστον μία πόλη των ΗΠΑ που πληροί τις προϋποθέσεις, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, και να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 40 λεπτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Οι ταινίες που προβλήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό εκτός κινηματογραφικής αίθουσας, όπως στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, δεν είναι επιλέξιμες για υποψηφιότητα.

Πώς επιλέγονται οι υποψηφιότητες;

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ξεκινά η διαδικασία ψηφοφορίας για τους υποψηφίους. Αρχικά, τον Δεκέμβριο διεξάγεται μια προκαταρκτική ψηφοφορία για όλες τις κατηγορίες, και μετά το κλείσιμο αυτής της περιόδου ψηφοφορίας ανακοινώνεται μια λίστα με τους υποψηφίους που προκρίθηκαν. Η Ακαδημία ανακοίνωσε τις λίστες των υποψηφίων για 12 κατηγορίες τον Δεκέμβριο του 2025.

Λίγες εβδομάδες μετά τον καθορισμό και την ανακοίνωση των λιστών, ξεκινά η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες. Η ψηφοφορία αυτή, που συνήθως πραγματοποιείται στα μέσα Ιανουαρίου, διαρκεί τέσσερις ημέρες, και οι υποψήφιοι ανακοινώνονται ζωντανά μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας.

Πόσοι υποψήφιοι υπάρχουν σε κάθε κατηγορία;

Ενώ οι περισσότερες κατηγορίες των Όσκαρ περιλαμβάνουν πέντε υποψηφιότητες, η κατηγορία Καλύτερης Ταινίας μπορεί να έχει έως και δέκα υποψήφιες ταινίες. Παράλληλα, πέρα από τις 24 καθιερωμένες ανταγωνιστικές κατηγορίες της Ακαδημίας, πρόκειται να προστεθούν και νέες διακρίσεις.

Το 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας ανακοίνωσε ότι το βραβείο Achievement in Casting θα απονεμηθεί για πρώτη φορά στα 98α Βραβεία Όσκαρ το 2026, ενώ το Achievement in Stunt Design θα ακολουθήσει στην 100ή τελετή το 2027.

Ποιος μπορεί να ψηφίσει;

Μόνο τα μέλη της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών μπορούν να ψηφίσουν για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ - και ακόμη και αυτά δεν μπορούν να ψηφίσουν σε όλες τις κατηγορίες.

Η Ακαδημία διαθέτει 20 κλάδους, καθένας από τους οποίους εκπροσωπεί ένα διαφορετικό επάγγελμα της κινηματογραφικής παραγωγής, όπως ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, παραγωγοί και μοντέρ. Εκτός από τις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν μόνο στις κατηγορίες που αφορούν τον δικό τους κλάδο.

Ωστόσο, αυτός ο περιορισμός ισχύει μόνο για τη διαδικασία των υποψηφιοτήτων. Όταν έρθει η ώρα να ψηφιστούν οι νικητές των Όσκαρ, όλα τα μέλη της Ακαδημίας με δικαίωμα ψήφου μπορούν να ψηφίσουν σε όλες τις κατηγορίες.

Πρέπει οι ψηφοφόροι των Όσκαρ να παρακολουθήσουν όλες τις ταινίες;

Ορισμένες κατηγορίες - όπως Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων, Καλύτερη Διεθνής Ταινία και Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Ζωντανής Δράσης - απαιτούν από τα μέλη που συμμετέχουν στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας για τις υποψηφιότητες να έχουν παρακολουθήσει όλες τις ταινίες της τελικής λίστας.

Ο κανόνας αυτός επεκτάθηκε και στην ψηφοφορία για τους νικητές των Όσκαρ τον Απρίλιο του 2025, όταν η Ακαδημία ανακοίνωσε ότι τα μέλη θα πρέπει πλέον να έχουν δει όλες τις υποψήφιες ταινίες μιας κατηγορίας προκειμένου να ψηφίσουν στον τελικό γύρο. Τα 98α Βραβεία Όσκαρ το 2026 θα είναι η πρώτη τελετή όπου θα ισχύσει αυτός ο κανονισμός.

Ωστόσο, ορισμένα μέλη της Ακαδημίας, όπως η Kirsten Dunst, ήδη παρακολουθούσαν όλες τις υποψήφιες ταινίες.

Το 2022, η Dunst είχε δηλώσει στο Variety ότι είχε ήδη δει «τα πάντα», εξηγώντας: «Επειδή είμαι μέλος της Ακαδημίας».

Με πληροφορίες από people.com