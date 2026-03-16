Όσκαρ 2026: Οι στιγμές για τις οποίες «θα μιλάμε όλο τον χρόνο» - Κανένα βραβείο για το «Marty Supreme»

Οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ συγκεντρώθηκαν στο Λος Άντζελες την Κυριακή για να τιμήσουν μερικές εκπληκτικές ταινίες και να γιορτάσουν τη δύναμη του κινηματογράφου, στα φετινά βραβεία Όσκαρ.

Υπήρξαν μερικές χαρούμενες στιγμές, όπως ιστορικές νίκες και ενθουσιώδεις μουσικές παραστάσεις, αλλά και αρκετή συγκίνηση για όσους ηθοποιούς πέθαναν το προηγούμενο έτος.

Η ταινία «Sinners»

Αρκετοί πίστεψαν ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και ότι ο ενθουσιασμός για το «Sinners» θα το οδηγούσε σε απόλυτη δόξα. Αυτό δεν συνέβη, δυστυχώς.

Τελικά, το «One Battle After Another» βγήκε νικήτρια.

Με συνολικά 16 υποψηφιότητες, η ταινία «Sinners» μπήκε στη βραδιά των Όσκαρ γράφοντας ιστορία, ως η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα 98 χρόνια των Βραβείων της Ακαδημίας.

Μια αποφασιστική νίκη για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον διαγωνισμό για τον καλύτερο ηθοποιό φέτος και το βραβείο απονεμήθηκε στον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για την ερμηνεία του στους ρόλους των διδύμων Smoke και Stack στην ταινία.

Ο ηθοποιός φάνηκε έκπληκτος όταν ακούστηκε το όνομά του και η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα, καθώς ο ηθοποιός παρέλαβε το πρώτο του Όσκαρ.

Αφού ευχαρίστησε την οικογένειά του, που βρισκόταν στο κοινό, ο Τζόρνταν ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη της ταινίας, τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράιαν Κούγκλερ, ο οποίος έχει δώσει ρόλο στον Τζόρνταν σε κάθε ταινία που έχει γυρίσει.

«Μου έδωσες την ευκαιρία και το χώρο να γίνω ορατός», είπε.

Ο Τζόρνταν αναφέρθηκε στους μαύρους ηθοποιούς που έχουν κερδίσει Όσκαρ πριν από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των Σίντνεϊ Πουατιέ, Ντένζελ Ουάσινγκτον, Τζέιμι Φοξ και Χάλι Μπέρι, μεταξύ άλλων, λέγοντας πόσο περήφανος ήταν που βρισκόταν «ανάμεσα σε αυτούς τους γίγαντες, ανάμεσα σε αυτούς τους μεγάλους, ανάμεσα στους προγόνους μου».

Η μίνι, τρόπον τινά, εμφάνιση του «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2»

Η Άννα Γουίντουρ έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή των Όσκαρ — βγάζοντας μάλιστα τα χαρακτηριστικά της γυαλιά ηλίου, τουλάχιστον για λίγο, για την περίσταση.

Η θρυλική συντάκτρια της Vogue εμφανίστηκε μαζί με την Αν Χάθαγουεϊ για να απονείμει δύο βραβεία — για το σχεδιασμό κοστουμιών και το μακιγιάζ, καθώς και για το χτένισμα, τα οποία και τα δύο πήγαν στην ταινία «Φρανκενστάιν».

Η Γουίντουρ και η Χάθαγουεϊ βγήκαν στη σκηνή υπό τους ήχους του «Vogue» της Μαντόνα, ενός τραγουδιού που εμφανίζεται στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», στην οποία η Χάθαγουεϊ πρωταγωνιστεί μαζί με τη Μέριλ Στριπ, η οποία υποδύεται τη Μιράντα Πρίστλι, έναν χαρακτήρα που πιστεύεται ότι είναι εμπνευσμένος από την Γουίντουρ. Η συνέχεια της αγαπημένης ταινίας του 2006 θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Μαΐου.

Το δίδυμο έκανε αναφορά στην ταινία κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, με τη Γουίντουρ να αποκαλεί χαριτολογώντας την Χάθαγουεϊ «Έμιλι» σε κάποιο σημείο, μια αναφορά στον χαρακτήρα της βοηθού που υποδύεται η Έμιλι Μπλαντ στην ταινία.

Ενθουσιώδεις μουσικές παραστάσεις με αίσθηση παγκόσμιας εμβέλειας

Αν και κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης παρουσιάστηκαν μόνο δύο μουσικές εμφανίσεις, αυτές αντιστάθμισαν με το παραπάνω οποιαδήποτε αίσθηση ότι η εκδήλωση θα μπορούσε να στερείται θεαματικότητας.

Πρώτα παρουσιάστηκε μια εκπληκτική ζωντανή ερμηνεία του «I Lied to You» από το «Sinners», με επικεφαλής τον ανερχόμενο σταρ της ταινίας, Μάιλς Κάντον, και τον τραγουδοποιό Ράφαελ Σάντικ. Μαζί τους στη σκηνή ήταν η μπαλαρίνα Μίστι Κόουπλαντ, ο θρύλος του μπλουζ Μπάντι Γκάι (ο οποίος εμφανίζεται και στην ταινία) και η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Μπρίτανι Χάουαρντ.

Μία ισοπαλία

Για έκτη μόλις φορά στην ιστορία των Όσκαρ, μια από τις κατηγορίες κατέληξε σε ισοπαλία. Το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους απονεμήθηκε σε δύο ταινίες: «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva».

Αυτή είναι η έκτη πραγματική ισοπαλία. Στη δεκαετία του '30, δύο ταινίες — το «Dr. Jekyll and Mr. Hyde» και το «The Champ» — κέρδισαν και οι δύο στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού, επειδή οι κανόνες εκείνης της εποχής όριζαν ότι αν δύο υποψήφιοι είχαν διαφορά τριών ψήφων μεταξύ τους, και οι δύο θα λάμβαναν το βραβείο. Σήμερα, μόνο η απόλυτη ισοπαλία στις ψήφους πληροί τις προϋποθέσεις για ισοπαλία.

Όταν συνειδητοποίησε την κατάσταση, ο παρουσιαστής Κουμάιλ Ναντζιάνι προέτρεψε όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι. «Είναι ισοπαλία. Δεν αστειεύομαι», είπε, υποσχόμενος ότι «θα το ξεπεράσουμε».

Μία ήπια αναφορά του Κόναν Ο'Μπράιεν στα κοινωνικοπολιτικά θέματα

Ο παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν κατάφερε να διατηρήσει το κλίμα χαρούμενο, αναγνωρίζοντας παράλληλα, με τον δικό του τρόπο, ότι ζούμε σε εξαιρετικά δύσκολους καιρούς. Μεταξύ των καλύτερων αστείων του ήταν ένα για την αγάπη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βάζει το όνομά του σε κτίρια. Ένα αστείο για τα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσε μια μικρή αντίδραση από τους παρευρισκόμενους.

Αλλά η εμφανής αναφορά σε τέτοια ζητήματα σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό εκεί.

Ο Ο'Μπράιεν φαινόταν να θέλει να βεβαιωθεί ότι τα σχόλιά του δεν θα επισκίαζαν αυτό που θεωρούσε ως αποστολή — να αναγνωρίσει αλλά να μην επιμείνει στο γεγονός ότι «αυτές είναι πολύ χαοτικές, τρομακτικές εποχές».

«Είναι σε στιγμές όπως αυτές που πιστεύω ότι τα Όσκαρ έχουν ιδιαίτερη απήχηση», είπε ο Ο'Μπράιεν σε κάποιο σημείο. «Απόψε αποτίουμε φόρο τιμής όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά και στα ιδανικά της παγκόσμιας τέχνης, της συνεργασίας, της υπομονής, της ανθεκτικότητας και της πιο σπάνιας ποιότητας σήμερα: της αισιοδοξίας».

Μεταξύ των παρουσιαστών και των νικητών, υπήρξαν και άλλες δηλώσεις που άγγιξαν τα τρέχοντα γεγονότα, με μία από τις πιο αξιομνημόνευτες να είναι όταν ο Χαβιέ Μπαρδέμ ανέβηκε στη σκηνή με το δικό του μήνυμα: «Όχι στον πόλεμο και ελεύθερη Παλαιστίνη».

Το «In Memoriam»

Η Ακαδημία έβαλε τα δυνατά της για να τιμήσει τους πολλούς θρύλους του Χόλιγουντ που απεβίωσαν από την τελευταία τελετή.

Ο Μπίλι Κρίσταλ τίμησε τους φίλους και συνεργάτες του Ρομπ και Μισέλ Ρέινερ, σε μια συγκινητική αφιέρωση που κορυφώθηκε με την εμφάνιση επί σκηνής αρκετών ηθοποιών που πρωταγωνίστησαν σε ταινίες του αείμνηστου σκηνοθέτη.

Η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς αποτίμησε φόρο τιμής στη μεγάλη Νταϊάν Κίτον, με την οποία πρωταγωνίστησε στην κλασική ταινία των διακοπών του 2005 «The Family Stone», αποκαλώντας την «λαμπερή στην οθόνη και ανεξίτηλη στη ζωή».

Λίγα λεπτά αργότερα, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει τον φίλο της Ρόμπερτ Ρέντφορντ, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στην οσκαρική ρομαντική ταινία του 1973 «The Way We Were».

Η Στρέιζαντ περιέγραψε τον Ρέντφορντ ως έναν «διανοούμενο καουμπόι που άνοιξε το δικό του μονοπάτι», πριν χαρίσει στο κοινό ένα στίχο από το ομώνυμο τραγούδι.

Οι σημαντικές πρωτιές

Μια σημαντική στιγμή ήταν όταν η Ότομν Ντάραλντ Άρκαπο, που εργάστηκε στην ταινία «Sinners», παρέλαβε το βραβείο για την καλύτερη φωτογραφία — καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα και την πρώτη έγχρωμη που κέρδισε Όσκαρ σε αυτή την κατηγορία.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ζήτησε από όλες τις γυναίκες στην αίθουσα να σηκωθούν. «Επειδή νιώθω ότι δεν θα είχα φτάσει εδώ χωρίς εσάς», είπε εν μέσω παρατεταμένου χειροκροτήματος. «Το εννοώ πραγματικά, πραγματικά, ειλικρινά».

Μια άλλη ιστορική στιγμή ήρθε όταν το «Golden» από το «KPop Demon Hunters» έγινε το πρώτο τραγούδι K-Pop που κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι.

Το τραγούδι κυριάρχησε στην περίοδο των βραβείων — και στο streaming. «Όταν μεγάλωνα, ξέρετε, οι άνθρωποι με κορόιδευαν επειδή μου άρεσε η K-Pop, αλλά τώρα όλοι τραγουδούν το τραγούδι μας και όλους τους κορεατικούς στίχους», είπε η EJAE, μία από τις τραγουδίστριες και συνθέτριες του «Golden», σε μια συγκινητική ομιλία κατά την παραλαβή του βραβείου. «Είμαι τόσο περήφανη.»

Οι ταινίες που δεν κέρδισαν όσα αναμενόνταν

Το «Marty Supreme» έφυγε χωρίς κανένα βραβείο, παρά τις υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία, καλύτερο ηθοποιό και καλύτερο σκηνοθέτη, μεταξύ άλλων.

Υπήρξαν και άλλες παραλείψεις. Η «The Secret Agent», η φημισμένη βραζιλιάνικη ταινία με πρωταγωνιστή τον Βάγκνερ Μόουρα, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού, έφυγε με άδεια χέρια, όπως και η ταινία «It Was Just an Accident» του ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί.

Εν τω μεταξύ, η ταινία «Hamnet», που είχε οκτώ υποψηφιότητες, κέρδισε μόνο ένα βραβείο, με το φαβορί Τζέσι Μπάκλεϊ να εκπληρώνει το πεπρωμένο της στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού.

Με πληροφορίες από CNN