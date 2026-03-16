Όσκαρ 2026: Ο Χάντσον Oυίλιαμς έδωσε μια γεύση για τη 2η σεζόν του Heated Rivalry

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Heated Rivalry», Χάντσον Ουίλιαμς, παρέμεινε σιωπηλός στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, αναφέροντας μόνο μία λέξη για να περιγράψει τι επιφυλάσσει η δεύτερη σεζόν της αγαπημένης σειράς: «Σεξ».

Ο Oυίλιαμς, ο οποίος έγινε διάσημος νωρίτερα φέτος για τον ρόλο του Σέιν Χόλαντερ στην καναδική ρομαντική σειρά του Crave με θέμα το χόκεϊ, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα Όσκαρ την Κυριακή. Μιλώντας στο CNN και στο Variety, ο σταρ περιέγραψε την εμπειρία ως «σουρεαλιστική και ικανοποιητική».

Τι μέλλει γενέσθαι στη 2η σεζόν του Heated Rivalry;

Η 2η σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα αυτό το καλοκαίρι, όπως δήλωσε ο δημιουργός της σειράς, Τζέικομπ Τίερνι, στον Μαρκ Μάλκιν του Variety στα βραβεία GLAAD Media Awards νωρίτερα αυτό το μήνα. «Είμαστε ακόμα εντός χρονοδιαγράμματος», είπε, σημειώνοντας επίσης ότι «περνάω όλη τη μέρα κλεισμένος στο δωμάτιό μου γράφοντας».

Ενώ η είδηση θα είναι σίγουρα συναρπαστική για τους θαυμαστές, μια συγκεκριμένη διασημότητα είναι βέβαιο ότι θα ενθουσιαστεί επίσης: η Κέρι Ουάσινγκτον. Την Πέμπτη, η ηθοποιός του «Scandal» δήλωσε στο Variety ότι λατρεύει τη σειρά. «Μόλις αγόρασα ένα από αυτά τα κεριά στο Instagram — ένα κερί με τη φράση 'I’m coming to the cottage'», είπε στον Μάλκιν στην πρεμιέρα του «Imperfect Women». «Είμαι εμμονική». Χαρακτήρισε μάλιστα τη σειρά ως «μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων δεκαετιών».

«Λατρεύω την Κέρι», είπε ο Ουίλιαμς στο κόκκινο χαλί. «Είναι τόσο ταλαντούχα. Ήταν καταπληκτικό να το ακούσω αυτό από εκείνη.»

Εκτός από τη 2η σεζόν του «Heated Rivalry», οι θαυμαστές θα μπορούν σύντομα να δουν τον Ουίλιαμς στο επόμενο πρότζεκτ του, το «Yaga», μια άλλη σειρά του Crave. Η δραματική σειρά μισής ώρας βασίζεται σε ένα επιτυχημένο θεατρικό έργο της Καναδής θεατρικής συγγραφέως Κατ Σάντλερ. Άλλοι ηθοποιοί που έχουν ανακοινωθεί είναι η Κάρι-Αν Μος («The Matrix»), ο Νόα Ριντ («Schitt’s Creek») και ο Κλαρκ Μπάκο («Letterkenny»).

Με πληροφορίες από Variety