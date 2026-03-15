Όσκαρ 2026: Έξι κανόνες που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι και οι καλεσμένοι της τελετής

Από τις παραλείψεις στα βραβεία μέχρι τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, τα Όσκαρ προσφέρουν πάντα μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις - αλλά ακόμα μεγαλύτερη έκλπηξη προκαλούν οι αυστηροί κανόνες που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι και οι καλεσμένοι.

Τα Όσκαρ, που απονέμονται από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS) και είναι επίσης γνωστά ως Academy Awards, τιμούν τις σημαντικότερες ταινίες, ερμηνείες και δημιουργικά επιτεύγματα της χρονιάς. Η τελετή πραγματοποιείται στο εμβληματικό Dolby Theatre στο Λος Άντζελες από το 2001, με τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ να δίνουν κάθε χρόνο το «παρών».

Τα εισιτήρια για την τελετή των Όσκαρ είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκτηθούν και συνοδεύονται από συγκεκριμένους κανόνες. Οι καλεσμένοι οφείλουν να τηρούν τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα της Ακαδημίας και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Επιπλέον κανόνες ισχύουν τόσο για τους νικητές όσο και για τα άτομα που καλύπτουν προσωρινά κενές θέσεις στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ισχύει αυστηρός επίσημος ενδυματολογικός κώδικας

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που υπηρέτησε ως σύμβουλος μόδας της τελετής, η Έντιθ Χεντ επέβαλε αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα «white tie».

Σύμφωνα με αρχειακό σημείωμα της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS), οι ηθοποιοί καλούνταν να φορούν «επίσημα βραδινά φορέματα είτε μάξι είτε μέχρι το πάτωμα, κατά προτίμηση σε παστέλ αποχρώσεις».

Τα «μίνι» ή «day length» φορέματα αποθαρρύνονταν, όπως και το κόκκινο χρώμα ή εμφανίσεις με έντονη λάμψη και γκλίτερ.

Οι άνδρες καλούνταν να εμφανίζονται με white tie και τα παραδοσιακά επίσημα βραδινά αξεσουάρ που το συνοδεύουν.

Με τα χρόνια, ωστόσο, η τελετή μετατράπηκε σε μια πιο χαλαρή εκδοχή black tie. Τα τελευταία χρόνια, η Ακαδημία ενθαρρύνει τους καλεσμένους να φέρνουν και στοιχεία βιώσιμης μόδας στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας vintage, δανεικά ή ανακυκλωμένα ρούχα, σύμφωνα με τον οδηγό Sustainable Style Guide.

Τα διαλείμματα για τουαλέτα πρέπει να συμπίπτουν με τις διαφημίσεις

Μόλις αρχίσει η τηλεοπτική μετάδοση, οι καλεσμένοι καλούνται να παραμείνουν στις θέσεις τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαλείμματα για την τουαλέτα πρέπει να προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων.

Το 2013, ένα μακροχρόνιο μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS) και τακτικός επισκέπτης των Όσκαρ δήλωσε στο Vanity Fair: «Προγραμματίστε τις ανάγκες σας για την τουαλέτα έτσι ώστε να προλαβαίνετε να πάτε και να επιστρέψετε πριν συνεχιστεί η τηλεοπτική μετάδοση, αλλιώς δεν θα μπορείτε να επιστρέψετε στη θέση σας μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα».

Απαγορεύεται το φαγητό και το ποτό από έξω

Το Dolby Theater δεν επιτρέπει τη μεταφορά φαγητού ή ποτών από έξω, συμπεριλαμβανομένου και του νερού - ωστόσο, αυτό δεν έχει εμποδίσει ορισμένες διασημότητες να φέρουν κρυφά σνακ.

Στα Όσκαρ του 2014, η παρουσιάστρια Έλεν ΝτεΤζένερις μοίρασε κομμάτια πίτσας ανάμεσα στις απονομές των βραβείων, κάτι που έμεινε αξέχαστο. Το 2020, η ηθοποιός Τζούλια Μπάτερς εντοπίστηκε να τρώει ένα σάντουιτς με γαλοπούλα στο κόκκινο χαλί.

Οι ομιλίες κατά την απονομή των βραβείων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 45 δευτερόλεπτα

Η Ακαδημία θέσπισε έναν κανόνα που περιορίζει τις ομιλίες αποδοχής σε 45 δευτερόλεπτα, οπότε και αρχίζει η μουσική που σηματοδοτεί τη λήξη του χρόνου. Ωστόσο, πολλοί νικητές εξακολουθούν να υπερβαίνουν το χρονικό όριο.

Η μακρύτερη ομιλία στην ιστορία των Όσκαρ ανήκει στον Adrien Brody, του οποίου ο μονόλογος κατά την αποδοχή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού το 2025 διήρκεσε πέντε λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Οι «seat fillers» απαγορεύεται να μιλούν με τους υποψηφίους

Για να διατηρηθεί η εντύπωση ενός γεμάτου ακροατηρίου, ο χώρος χρησιμοποιεί «seat fillers» ανθρώπους που αντικαθιστούν τους υποψηφίους και τους καλεσμένους όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα ή αν κάποιος φύγει νωρίτερα.

Το 2026, ο δημιουργός περιεχομένου Arjun Manjunath μίλησε στο PEOPLE για την εμπειρία του ως «seat filler» σε μεγάλες τελετές απονομής βραβείων. Σύμφωνα με τον Manjunath, υπάρχει ένας αυστηρός επίσημος κώδικας ενδυμασίας που πρέπει να τηρούν. Επίσης, δεν επιτρέπεται να μιλούν στους καλεσμένους, εκτός αν κάποιος διάσημος ξεκινήσει πρώτος τη συζήτηση.

«Δεν μπορείς να τους μιλήσεις εκτός αν σου μιλήσουν πρώτοι - μόνο φυσικές αλληλεπιδράσεις», είπε ο Manjunath στο PEOPLE. «Ήταν πολύ δυστοπικό. Είχε πολύ την ατμόσφαιρα του Hunger Games.»

Οι νικητές απαγορεύεται να πουλήσουν τα χρυσά τους αγαλματίδια

Πόσο αξίζει ένα αγαλματίδιο Όσκαρ; Παρά την επιχρύσωση 24 καρατίων, η αξία μεταπώλησής του είναι μόλις 1 δολάριο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS).

«Οι νικητές των βραβείων δεν πρέπει να πωλούν ή να διαθέτουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το αγαλματίδιο Όσκαρ, ούτε να επιτρέπουν την πώληση ή διάθεσή του βάσει του νόμου, χωρίς πρώτα να προσφέρουν να το πουλήσουν στην Ακαδημία έναντι του ποσού του 1 δολαρίου. Η διάταξη αυτή ισχύει επίσης για τους κληρονόμους και τους εκδοχείς των νικητών των Βραβείων της Ακαδημίας που ενδέχεται να αποκτήσουν ένα αγαλματίδιο ως δώρο ή κληρονομιά», ορίζουν οι κανόνες της Ακαδημίας.