Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της τελετής

Ανακοινώθηκαν σήμερα Παρασκευή (20/2) οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, όπως αναφέρει σχετικά η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ θα δώσουν το «παρών» οι περσινοί νικητές των Α’ Ρόλων, ‘Αντριεν Μπρόντι (Adrien Brody) και Μάικι Μάντισον (Mikey Madison), μαζί με τους διακριθέντες των Β’ Ρόλων, Κίραν Κάλκιν (Kieran Culkin) και Ζόι Σαλντάνια (Zoe Saldaña), για να βραβεύσουν τους διαδόχους τους, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση για τα βραβεία κινηματογράφου.

Οι τέσσερις ηθοποιοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν για την τελετή της 15ης Μαρτίου, στην οποία οικοδεσπότης για δεύτερη φορά θα είναι ο Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien) ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο ABC.

Όσκαρ 2026: Οι ηχηρής απουσίες από τις υποψηφιότητες

Μεταξύ των ταινιών που ξεχώρισε η Ακαδημία στις φετινές υποψηφιότητες, είναι το Sinners, συγκεντρώνοντας συνολικά 16 υποψηφιότητες. Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι κινηματογραφικές παραγωγές εξίσου ευνοημένες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Wicked: For Good. Παρότι σημείωσε ικανοποιητική πορεία στο box office, η εμπορική του επιτυχία δεν μεταφράστηκε σε οσκαρική αναγνώριση. Η πρώτη ταινία του franchise είχε αποσπάσει 10 υποψηφιότητες την περασμένη χρονιά· η δεύτερη, ωστόσο, δεν έλαβε καμία.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο πρωταγωνίστριες, Cynthia Erivo και Ariana Grande, δεν κατάφεραν να προταθούν στις κατηγορίες Α’ και Β’ Γυναικείου Ρόλου, «το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η απουσία της ταινίας από την πολυπόθητη κατηγορία Καλύτερης Ταινίας», όπως σχολιάζει ο διεθνής Τύπος.

Την ίδια ώρα, εκτός λίστας υποψηφιοτήτων έμεινε και ο Paul Mescal, για την ερμηνεία του ως William Shakespeare στην κινηματογραφική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος Hamnet της Maggie O'Farrell.

Χωρίς υποψηφιότητα έμεινε και η Chase Infiniti, η ανερχόμενη σταρ της ταινίας One Battle After Another, στην οποία υποδύθηκε την κόρη του κεντρικού ήρωα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Leonardo DiCaprio. Μετά την υποψηφιότητά της στις Χρυσές Σφαίρες νωρίτερα αυτόν τον μήνα, θεωρείτο σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανιζόταν και στη λίστα των Όσκαρ.

Αντιθέτως, οι τέσσερις συμπρωταγωνιστές της -ο DiCaprio, ο Benicio del Toro, ο Sean Penn και η Teyana Taylor- κατάφεραν όλοι να εξασφαλίσουν υποψηφιότητα.

Το νορβηγικό οικογενειακό δράμα Sentimental Value συγκέντρωσε συνολικά εννέα υποψηφιότητες, ωστόσο έμεινε εκτός της νέας κατηγορίας για το casting. «Πρόκειται για μια κάπως περίεργη παράλειψη», σχολιάζει το Sky News, δεδομένου ότι η ταινία έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες σε κατηγορίες υποκριτικής: η Renate Reinsve για Α’ Γυναικείο Ρόλο, οι Elle Fanning και Inga Ibsdotter Lilleaas για Β’ Γυναικείο Ρόλο και ο Stellan Skarsgård για Β’ Ανδρικό Ρόλο.

Τέλος, αν και η ταινία τρόμου Frankenstein απέσπασε εννέα υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Ταινία, ο Μεξικανός σκηνοθέτης Guillermo del Toro δεν κατάφερε να προταθεί στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας.