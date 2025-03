Όσκαρ 2025: 11 πράγματα που θα δούμε στη φετινή απονομή

Αστέρια, λάτρεις του κινηματογράφου και fashionistas χαίρονται σήμερα, καθώς πλησιάζει η μεγαλύτερη βραδιά στο ημερολόγιο της showbiz: Τα Όσκαρ 2025, η 97η τελετή απονομής των βραβείων του σινεμά.

Το ισπανόφωνο μιούζικαλ Emilia Pérez πρωτοπορεί με 13 υποψηφιότητες στα Όσκαρ 2025, αλλά το ερώτημα είναι πόσο μειώθηκαν οι πιθανότητες να βραβευτεί, μετά την επανεμφάνιση προσβλητικών ιστορικών tweets από την πρωταγωνίστριά του.

Οι ταινίες Wicked, The Brutalist, Conclave και Anora είναι επίσης μεταξύ των κορυφαίων διεκδικητών, με τον αγώνα για την καλύτερη ταινία να είναι πολύ αμφίρροπος.

Ο Αμερικανός κωμικός Conan O'Brien παρουσιάζει τα βραβεία από το Λος Άντζελες, με την εκπομπή να ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος.

Ιδού δέκα πράγματα που θα δούμε και πρέπει να προσέξουμε στη φετινή 97η τελετή απονομής Όσκαρ 2025.

#1 Φωτιές στο Λος Άντζελες

Είναι βέβαιο πως θα ακούσουμε πολλές αναφορές κατά τη διάρκεια της νύχτας στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το Λος Άντζελες και άφησαν χιλιάδες σπίτια κατεστραμμένα - μεταξύ αυτών και πολλών αστέρων του Χόλιγουντ.

#2 Εκπλήξεις

Τα φετινά Όσκαρ 2025 θεωρείται πως μπορεί να είναι τα Όσκαρ των εκπλήξεων, καθώς προηγήθηκε μια απρόβλεπτη σεζόν βραβείων.

#3 Emilia Pérez

Η ταινία Emilia Pérez μιλά για έναν Μεξικανό βαρόνο των ναρκωτικών που αλλάζει φύλο και έχει 13 υποψηφιότητες συνολικά – μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας, καλύτερης ηθοποιού (Karla Sofía Gascón) και καλύτερης β’ γυναικείας ερμηνείας (Zoe Saldaña).

Είναι η μη αγγλόφωνη ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες, όλων των εποχών. Είναι στην πραγματικότητα μια γαλλική παραγωγή, γυρισμένη σε μεγάλο βαθμό στο Μεξικό, με κύρια γλώσσα τα ισπανικά.

Φωτογραφία: EPA

Η υποψηφιότητα της Karla Sofía Gascón την έκανε το πρώτο τρανς άτομο που προτάθηκε σε κατηγορία υποκριτικής (αν και ο Elliot Page ήταν υποψήφιος για Juno το 2008, πριν ο ηθοποιός ανακοινώση τη μετάβασή του).

Ωστόσο, η ταινία - η οποία είχε ήδη προκαλέσει διαμάχη στο Μεξικό - έχει πληγεί μετά από μια διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσε την πρωταγωνίστρια Karla Sofía Gascón και τις αμφιλεγόμενες παλαιότερες αναρτήσεις της.

Η Emilia Pérez παραμένει ισχυρή σε μερικές κατηγορίες, αλλά είναι απίθανο να σαρώσει τα βραβεία με τον τρόπο που το έκανε το Oppenheimer – που είχε επίσης 13 υποψηφιότητες – πέρυσι.

#4 Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Εκτός από το Emilia Perez, το The Brutalist με πρωταγωνιστή τον Adrien Brody και το Wicked έχει επίσης 10 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Cynthia Erivo και της συμπρωταγωνίστριάς της Ariana Grande, για τα Όσκαρ Α και Β γυναικείου ρόλου. Το δράμα επιλογής Πάπα, Conclave, έχει οκτώ υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου ηθοποιού για τον Ralph Fiennes.

Από κοντά και το Anora, που μιλά για μια στρίπερ της Νέας Υόρκης που ερωτεύεται τον γιο ενός πλούσιου Ρώσου. Η ταινία, η οποία έχει έξι υποψηφιότητες, και έχει ήδη κερδίσει τα αντίστοιχα βραβεία στα Critic's Choice Awards και στα Βραβεία Σωματείου Σκηνοθετών της Αμερικής και Σωματείου Παραγωγών της Αμερικής.

Ωστόσο, δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με το τι θα κερδίσει τελικά το κορυφαίο βραβείο – με τους άλλους διεκδικητές για την καλύτερη ταινία, όπως το A Complete Unknown, το Dune: Part Two, το I'm Still Here και το Nickel Boys.

#5 Ντέμι Μουρ

Η Ντέμι Μουρ, με την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ στην καριέρα της για τον ρόλο της στο The Substance, θεωρείται φαβορί στην κατηγορία - έχει σαρώσει άλλωστε τα περισσότερα βραβεία της σεζόν. Η Μουρ, 62 ετών σήμερα, είναι υποψήφια για το ρόλο μιας σταρ που ξεθωριάζει που αλλάζει το σώμα της με μια νεότερη και πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού της στο The Substance.

Η Ντέμι Μουρ συγκίνησε με τον ευχαριστήριο λόγο της στις Χρυσές Σφαίρες:

Η σταρ της Anora, Mikey Madison, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στα Bafta - γεγονός που θεωρήθηκε μεγάλο πλήγμα για την ορμή των Όσκαρ που είχα η Μουρ και μια απίστευτη στιγμή για τη Μάντισον, η οποία ήταν σχετικά άγνωστη πριν από τον ρόλο της στο Anora.

Αυτό είναι ακριβώς το είδος της ιστορίας που αγαπούν οι τελετές βραβείων...

#6 Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού

Το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού θεωρείται, φέτος, αμφίρροπο. Ο Adrian Brody είναι το φαβορί, για το The Brutalist - αλλά ο Timothée Chalamet είναι ο πιο σκληρός ανταγωνιστής του, χάρη στην αναγνωρισμένη ερμηνεία του Bob Dylan στο A Complete Unknown. Την περασμένη εβδομάδα, η έκπληξη της νίκης του Chalamet στα SAG Awards ταρακούνησε τις προβλέψεις, λένε όσοι γνωρίζουν.

O Adrian Brody με το βραβείο BAFTA / Φωτογραφία: EPA

Αν κερδίσει, ο Timothée Chalamet θα έπαιρνε επίσης το ρεκόρ του Adrian Brody ως ο νεότερος νικητής του συγκεκριμένου Όσκαρ.

#7 Οι κατηγορίες της «απάτης»

Στην κατηγορία του καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου, ο Kieran Culkin είναι ο πρωταγωνιστής για το A Real Pain, ενώ η Zoe Saldaña είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Emilia Pérez - μόνο που οι αντιρρησίες αναφέρουν ότι και οι δύο θα έπρεπε να είναι υποψήφιοι στην κατηγορία του Α' ρόλου.

#8 10 χρόνια από το #OscarsSoWhite

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει περάσει μια δεκαετία από τότε που το hashtag #OscarsSoWhite έγινε trend, λόγω της έλλειψης διαφορετικότητας στα Βραβεία Όσκαρ 2015.

Φέτος, υπάρχουν έγχρωμοι και στις κατηγορίες της καλύτερης ηθοποιού και του καλύτερου ηθοποιού. Μάλιστα, ο Colman Domingo του Sing Sing είναι υποψήφιος για τον καλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Colman Domingo / Φωτογραφία: EPA

Σε άλλα σημεία, ωστόσο, η πρόοδος παραμένει αργή. Η Coralie Fargeat είναι η μόνη γυναίκα που προτάθηκε για καλύτερη σκηνοθεσία, για το The Substance.

#9 Οι σταρ που θα παραβρεθούν

Οι περισσότεροι από τους υποψηφίους θα κοσμήσουν το κόκκινο χαλί – «θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι θα δούμε περισσότερα δάκρυα και κράτημα χεριών από τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande» σχολιάζει με φλεγματικό χιούμορ το BBC.

Φωτογραφία: EPA

Υπήρχε ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αν η Karla Sofía Gascón θα εμφανιστεί μετά τη διαμάχη για τα παλαιότερα tweets της. Επιβεβαιώθηκε ότι θα παρευρεθεί στην ίδια την τελετή των Όσκαρ – αν και μένει να δούμε αν θα περπατήσει στο κόκκινο χαλί και αν θα καθίσει με τους συμπρωταγωνιστές της.

#10 Οι παρουσιαστές

Halle Berry, Whoopi Goldberg, Robert Downey Jr, Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph και Emma Stone, οι περσινοί νικητές δηλαδή, θα παρουσιάσουν τα μεγάλα βραβεία φέτος.

Φωτογραφία: EPA

#11 Το σόου και ποιοι θα ανέβουν επί σκηνής

Φέτος, στα Όσκαρ 2025 η Ακαδημία έχει καταργήσει την εκτέλεση των υποψηφίων για το πρωτότυπο τραγούδι κατά τη διάρκεια της τελετής.

Αντίθετα, οι πρωταγωνιστές του Wicked, Erivo και Grande, θα ερμηνεύσουν μια μίξη τραγουδιών από την ταινία κατά τη διάρκεια της τελετής των Όσκαρ, η οποία θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά.

Η Doja Cat, η Lisa από το Blackpink, η Queen Latifah και ο Raye θα είναι μεταξύ των άλλων ερμηνευτών κατά τη διάρκεια της τελετής.



Με πληροφορίες από BBC