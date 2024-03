Όσκαρ 2024: Τα φαβορί καλύτερης ταινίας «υποκλίνονται» στη λογοτεχνία

Το Χόλιγουντ λατρεύει να εμπνέεται από τη λογοτεχνία για τις ταινίες του και τα φετινά Όσκαρ το αποδεικνύουν περισσότερο από ποτέ, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την 96η απονομή των βραβείων.

Στις φετινές -συνολικά δέκα- υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία, οι πέντε βασίζονται σε βιβλία - τρία μυθιστορήματα και δύο ιστορικά μη μυθοπλαστικά έργα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το γεγονός αυτό αποτελεί υπενθύμιση για το ότι η επιτυχία μιας ταινίας ανάγεται κυρίως στις λέξεις μιας σελίδας. Χωρίς τους συγγραφείς και τους σεναριογράφους, δεν θα υπήρχαν πολλά να παρακολουθήσουμε ή να γιορτάσουμε στην έβδομη τέχνη, σχολιάζει ο David Mouriquand, στο Euronews.

American Fiction

H ταινία American Fiction είναι υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, καλύτερου ανδρικού ρόλου (Jeffrey Wright), καλύτερου β' ανδρικού ρόλου (Sterling K. Brown), διασκευασμένου σεναρίου, πρωτότυπης μουσικής και βασίζεται στο μυθιστόρημα «Erasure» του 2001 του Percival Everett.

Περί τίνος πρόκειται; Η φιναλίστ του βραβείου Πούλιτζερ παρακολουθεί τον απογοητευμένο μυθιστοριογράφο-καθηγητή Thelonious «Monk» Ellison, του οποίου ο ατζέντης του λέει ότι οι εκδοτικοί οίκοι δεν πιστεύουν ότι η γραφή του είναι αρκετά «μαύρη». Από απογοήτευση για την επιτυχία ενός μυθιστορήματος με τίτλο «We's Lives In Da Ghetto», γράφει μια εξωφρενική καρικατούρα των στερεοτυπικών «μαύρων» βιβλίων με τίτλο «My Pafology» (πριν αλλάξει τον τίτλο σε «Fuck»). Η ανατροπή είναι ότι το σατιρικό του «μυθιστόρημα του γκέτο» εκλαμβάνεται λανθασμένα από τη φιλελεύθερη ελίτ ως «σοβαρή λογοτεχνία». Εκδίδεται, συγκεντρώνει τόσο τον έπαινο των κριτικών όσο και υψηλές πωλήσεις, και ο ίδιος γίνεται εν μια νυκτί λογοτεχνικός αγαπημένος.

Killers of the Flower Moon

Η ταινία Killers of the Flower Moon είναι υποψήφια για καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία (Μάρτιν Σκορτσέζε), καλύτερη γυναικεία ερμηνεία (Λίλι Γκλάντστοουν), καλύτερος β' ανδρικός ρόλος (Ρόμπερτ Ντε Νίρο), σχεδιασμό παραγωγής, σχεδιασμό κοστουμιών, φωτογραφία, μοντάζ, πρωτότυπη μουσική, πρωτότυπο τραγούδι και βασίζεται στο βιβλίο «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI» του David Grann.

Περί τίνος πρόκειται; Το βιβλίο διερευνά μια από τις πιο ανατριχιαστικές συνωμοσίες στην ιστορία των ΗΠΑ: μια σειρά δολοφονιών πλούσιων ανθρώπων των Osage που έλαβαν χώρα στην κομητεία Osage της Οκλαχόμα στις αρχές της δεκαετίας του 1920 - αφού ανακαλύφθηκαν μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου κάτω από τη γη τους. Αυτό που αρχικά φάνηκε ως μια σειρά μεμονωμένων δολοφονιών αποκαλύπτεται σύντομα ως μια υπολογισμένη συνωμοσία για την εκμετάλλευση του πλούτου των Οσάγε. Αυτό το καθηλωτικό βιβλίο αποκαλύπτει αυτόν τον πολύπλοκο ιστό διαφθοράς και περιγράφει λεπτομερώς την έρευνα του νεοσύστατου FBI για τις δολοφονίες.

Oppenheimer

H ταινία Oppenheimer είναι υποψήφια για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία (Κρίστοφερ Νόλαν), Ά Ανδρικού Ρόλου (Σίλιαν Μέρφι), Β' Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), Β' Γυναικείου Ρόλου (Έμιλι Μπλαντ), Διασκευασμένο Σενάριο, Σχεδιασμός Παραγωγής, Σχεδιασμός Κοστουμιών, Φωτογραφία, Μοντάζ, Μακιγιάζ και Ήχο.

Είναι βασισμένη στο βιβλίο «Ο θρίαμβος και η τραγωδία του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ (ο Προμηθέας της Αμερικής)».

Περί τίνος πρόκειται; Αυτή η βιογραφία του 2005 εξιστορεί τα πάντα γύρω από τον J. Robert Oppenheimer, εστιάζοντας κυρίως στις σπουδές του, στον ρόλο του ως ιδρυτή του προγράμματος θεωρητικής φυσικής στο Μπέρκλεϊ, στη διεύθυνση του εργαστηρίου Los Alamos κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και στην τελική πτώση του λόγω της ακρόασης για την ασφάλειά του το 1954. Τα μέρη 4 και 5 είναι αναμφισβήτητα τα πιο ενδιαφέροντα, καθώς περιγράφουν λεπτομερώς τη δοκιμή Trinity και τις ακροάσεις ασφαλείας στην εποχή του Μακάρθι.

Poor Things

Η ταινία Poor Things του «δικού μας» Γιώργου Λάνθιμου είναι υποψήφια για καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία (Γιώργος Λάνθιμος), καλύτερη γυναικεία ερμηνεία (Έμμα Στόουν), καλύτερο β' ανδρικό ρόλο (Μαρκ Ράφαλο), διασκευασμένο σενάριο, σχεδιασμό παραγωγής, ενδυματολογία, κινηματογράφηση, μοντάζ, μακιγιάζ και πρωτότυπης μουσικής.

Η ιστορία της Μπέλα Μπάξτερ που έχει ήδη σαρώσει βραβεία και υποψηφιότητες, είναι βασισμένη στο «Poor Things: Archibald McCandless M.D., Scottish Public Health Officer» του Alasdair Gray.

Περί τίνος πρόκειται; Γλασκώβη του 1880. Ένας φοιτητής ιατρικής, ο Archibald McCandless, μαγεύεται από την Bella Baxter. Υποτίθεται ότι είναι προϊόν του σατανικού επιστήμονα Γκόντγουιν Μπάξτερ (γιατί στην ταινία δεν είναι τόσο καλοπροαίρετος όσο στο βιβλίο), η Μπέλα αναστήθηκε από τους νεκρούς για να εκπληρώσει τις ορέξεις του ευεργέτη της. Η επιθυμία του McCandless μετατρέπεται σε εμμονή και η Bella κλέβει με έναν κομψό δικηγόρο, τον Duncan Wedderburn, με τον οποίο ξεκινάει μια ηδονιστική οδύσσεια.

The Zone of Interest

Η ταινία The Zone of Interest είναι υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας (Τζόνοθαν Γκλειζερ), διασκευασμένου σεναρίου, ήχου και διεθνούς ταινίας, ενώ είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Martin Amis.

Περί τίνος πρόκειται; Στο μυθιστόρημα του 2014 του αείμνηστου Βρετανού συγγραφέα, η αφήγηση περιστρέφεται μεταξύ τριών βασικών χαρακτήρων. Είναι ο Paul Doll, ένας μεθυσμένος διοικητής του στρατοπέδου- ο SS-Obersturmführer Thomsen, ο οποίος έχει σχέση με τη γυναίκα του Doll- και ο Szmul Zacharias, μέλος του Sonderkommando του στρατοπέδου (ένας από τους Εβραίους κρατούμενους που είναι επιφορτισμένοι με την εξουδετέρωση των πτωμάτων). Αυτά τα τρία αφηγηματικά νήματα δημιουργούν ένα πορτρέτο του Άουσβιτς και της «ζώνης ενδιαφέροντος» - ο ναζιστικός ευφημισμός για το στρατόπεδο του απόλυτου θανάτου.