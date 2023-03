Όσκαρ 2023: Τα 6 ρεκόρ που μπορεί να καταρριφθούν- Ποιες ταινίες ίσως γράψουν ιστορία

Η τελετή απονομής των Όσκαρ αποτελεί ανέκαθεν κορυφαίο γεγονός της κινηματογραφικής βιομηχανίας και η φετινή μπορεί να είναι ακόμη πιο ξεχωριστή, έχοντας σοβαρές πιθανότητες να γράψει ιστορία.

Η βρετανική εφημερίδα The Independent, αντλώντας στοιχεία από τον ιστότοπο αναλύσεων και προγνωστικών στοιχημάτων ActionNetwork.com, αναφέρει έξι πιθανές νίκες, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά ορόσημα.

Ο συνθέτης Τζον Ουίλιαμς να γίνει ο μεγαλύτερης ηλικίας βραβευμένος με διαγωνιστικό Όσκαρ

Σε ηλικία 91 ετών, ο Τζον Ουίλιαμς μπορεί να διαδεχθεί τον σκηνοθέτη Τζέιμς Άιβορι και την ενδυματολόγο Αν Ροθ -που ήταν και οι δύο 89 ετών, όταν βραβεύθηκαν από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και κατέρριψαν το ρεκόρ ως οι μεγαλύτερης ηλικίας βραβευθέντες με διαγωνιστικό Όσκαρ.

Εκτός από τις συνήθεις κατηγορίες Όσκαρ, υπάρχει μια σειρά από μη διαγωνιστικά βραβεία, όπως το Τιμητικό Βραβείο της Ακαδημίας.

Η Άντζελα Μπάσετ εκπροσωπεί το MCU (Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel) στην κατηγορία υποκριτικής για πρώτη φορά

Το Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel δεν έχει εκπροσωπηθεί ποτέ στο παρελθόν σε καμία από τις τέσσερις κατηγορίες ερμηνείας των Όσκαρ, επομένως η υποψηφιότητα της Άντζελα Μπάσετ για τον ρόλο της στην ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» είναι ήδη από μόνη της ένα κατόρθωμα.

Εάν καταφέρει να κερδίσει Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, θα γράψει ιστορία και ως η πρώτη ηθοποιός που κερδίζει για μια ερμηνεία σε ταινία της Marvel.

Μια ακόμη σημαντική βραδιά για την ταινία «Everything Everywhere All At Once»

Εκτός από τις νίκες της ταινίας «Everything Everywhere All At Once» στα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών SAG Awards, της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Baftas και τις Χρυσές Σφαίρες, θα μπορούσε να συνεχίσει και σε πολλές από τις φετινές κατηγορίες των Όσκαρ.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Μισέλ Γιο, η οποία διεκδικεί βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου, θα μπορούσε να γίνει η πρώτη Μαλαισιανή ηθοποιός που κερδίζει Όσκαρ, καθώς και η πρώτη ηθοποιός από τη Νοτιοανατολική Ασία που αποσπά βραβείο στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Τόσο η Μισέλ Γιο όσο και ο συμπρωταγωνιστής της Κι Χιου Κουάν (υποψήφιος για το Όσκαρ Β' Ανδρικός Ρόλου) μπορεί να καταρρίψουν ρεκόρ ως οι πρώτοι ηθοποιούς που θα κερδίσουν για την ερμηνεία χαρακτήρων που μιλούν μανδαρινικά και καντονέζικα κινεζικά.

Επιπλέον, ο Κουάν θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος βιετναμέζικης καταγωγής ηθοποιός με Όσκαρ ερμηνείας.

Η συμπρωταγωνίστριά του Στέφανι Σου θα είναι επίσης η πρώτη ηθοποιός κινεζικής καταγωγής που θα κερδίσει για την ερμηνεία της. Η Σου είναι υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου.

Ο Πολ Μέσκαλ μπορεί να γίνει ο νεότερης ηλικίας βραβευμένος με Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου

Πρόσφατα ο Πολ Μέσκαλ, πρωταγωνιστής της ταινίας «Aftersun» έγινε 27 ετών. Ο Ιρλανδός ηθοποιός είναι υποψήφιος για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου. Η κατάκτηση του βραβείου θα τον έκανε τον νεότερο ηθοποιό που θριαμβεύει σε αυτή την κατηγορία.

Αυτή τη στιγμή το ρεκόρ κατέχει ο Έιντριεν Μπρόντι. Ο Μπρόντι ήταν 29 ετών όταν κέρδισε για την ερμηνεία του στην ταινία «The Pianist» το 2003.

Τα σίκουελ υποψήφια για Όσκαρ

Οι ταινίες «Top Gun: Maverick» και «Avatar: The Way of Water» δεν είναι μόνο τα κινηματογραφικά franchise που αναδείχθηκαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, αλλά και οι δυο κυκλοφόρησαν με απόσταση αρκετών χρόνων από τα πρώτα φιλμ και αποδεικνύουν ότι ο χρόνος δεν είναι καθοριστικής σημασίας.

Εφ' όσον βραβευθεί μία από τις ταινίες θα γίνει το τρίτο σίκουελ που θα κατακτήσει Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, μαζί με τα φιλμ «The Godfather II» και «The Lord of the Rings: The Return of the King». Όμως το «Top Gun: Maverick» θα γίνει επίσης το πρώτο σίκουελ που θα κερδίσει χωρίς να έχει προταθεί για Όσκαρ στο παρελθόν η πρώτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μπορεί να καταρρίψει το ρεκόρ του Κλιντ Ίστγουντ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, 76 ετών είναι για 11η φορά υποψήφιος για Όσκαρ με την ταινία «The Fabelmans». Αν βραβευθεί θα είναι ο μεγαλύτερης ηλικίας σκηνοθέτης που θα νικήσει στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Ο Κλιντ Ίστγουντ είναι κάτοχος του ρεκόρ, καθώς κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε ηλικία 74 ετών για την ταινία του «Million Dollar Baby».