Όσκαρ 2023- Ke Huy Quan: Από τον καταυλισμό προσφύγων και τα «Goonies» στη σκηνή της Ακαδημίας

Ο Ke Huy Quan ήταν από τους κερδισμένους των φετινών Όσκαρ. Κέρδισε ένα από τα 7 Όσκαρ που απέσπασε η ταινία «Everything Everywhere All at Once», εκείνο του Β' Ανδρικού Ρόλου.

Ήταν από τα παιδιά θαύματα. Έγινε γνωστός δίπλα στον Χάρισον Φορντ και τη συμμετοχή του την ταινία του 1984 «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο ναός του χαμένου θησαυρού». Την επόμενη χρονιά ήταν ένα από τα παιδιά στην παρέα των «Goonies».



Φέτος ανέβηκε για πρώτη φορά στην σκηνή των Όσκαρ για να παραλάβει το δικό του βραβείο. «Μαμά, μόλις κέρδισα ένα Όσκαρ!» φώναξε από τη σκηνή στην 84χρονη μητέρα του ο Ke Huy Quan.

Για εκείνον, το Όσκαρ αυτό σηματοδοτεί μία ξεχωριστή επιτυχία. Μετά τις πρώτες ταινίες στις οποίες συμμετείχε, εξαφανίστηκε. Τα παράτησε καθώς τότε δεν υπήρχαν πολλοί ρόλοι για Ασιάτες στο Χόλιγουντ.

Η αποχή του τεράστια καθώς επέστρεψε μόλις το 2021 για την ταινία που έμελλε να του χαρίσει το μοναδικό του Όσκαρ.

«Το ταξίδι μου ξεκίνησε σε μία βάρκα. Πέρασα ένα χρόνο της ζωής μου σε καταυλισμό προσφύγων. Και με κάποιον τρόπο, κατέληξα στην μεγαλύτερη σκηνή του Χολιγουντ» είπε συγκινημένος.

«Λένε ότι τέτοιες ιστορίες συμβαίνουν μόνο σε ταινίες. Δεν το πιστεύω ότι συνέβη σε μένα. Αυτό είναι το αμερικάνικο όνειρο» είπε με δάκρυα χαράς στα μάτια του.

Πριν τα Όσκαρ, είχε τιμηθεί στις Χρυσές Σφαίρες τα βραβεία των κριτικών και τα SAG. Και μετά ήρθε η πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ.

«Τα όνειρα είναι κάτι που πρέπει να πιστεύεις. Είχα σχεδόν εγκαταλείψει το δικό μου. Σε όλους εσάς εκεί έξω, σας παρακαλώ, κρατήστε το όνειρό σας ζωντανό».

Πριν κατέβει από τη σκηνή, ο Quan εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Ακαδημία. «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που με καλωσορίσατε ξανά» είπε.



Στις συγκινητικές στιγμές της βραδιάς και η αγκαλιά με τον Χάρισον Φορντ. Τον πρώην συμπρωταγωνιστή του στον Ιντιάνα Τζόουνς που του παρέδωσε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας για το «Everything Everywhere All at Once».

Με πληροφορίες του Variety