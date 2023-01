Όσκαρ 2023: H στήριξη των διάσημων, τα ερωτηματικά και η «έρευνα» της Ακαδημίας για την υποψηφιότητα της Andrea Riseborough

Η Andrea Riseborough δεν είναι μία ηθοποιός που θα περίμενε κάποιος να δει στις υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ.

Κι όμως, το όνομα της Andrea Riseborough είναι μεταξύ εκείνων που διεκδικούν ένα Όσκαρ φέτος.

Η πορεία της μέχρι τα Όσκαρ βασίστηκε κατά πολύ στη στήριξη των συναδέλφων της. Και όλοι τους τη θέλουν να κερδίσει το Όσκαρ. Η ιστορία είναι λίγο περίεργη και ξεκίνησε από τον Οκτώβριο, όταν κυκλοφόρησε η ανεξάρτητη ταινία «To Leslie», ή «Όσα φέρνει η ζωή» κατά την ελληνική εκδοχή.

Η ταινία πραγματεύεται το τι συμβαίνει όταν μία ανύπαντρη μητέρα κερδίζει χρήματα από λοταρία και ξεμένει από λεφτά. Όλα με δόση αλκοόλ. Η Andrea Riseborough υποδύεται την πρωταγωνίστρια Leslie, σε μία ερμηνεία που έχει γίνει αντικείμενο θαυμασμού από τους κριτικούς κινηματογράφου.

Την χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας της κα όχι άδικα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα η Riseborough προτάθηκε για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου, στην πρώτη υποψηφιότητά της.

Όμως υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την υποψηφιότητά της, που προέκυψε μετά από αρκετή δημόσια πίεση από πρωτοκλασάτα ονόματα του Χόλιγουντ, μεταξύ αυτών που την εκθείασαν η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Έιμι Άνταμς.

Η Ακαδημία, χωρίς να κατονομάζει την ταινία ή την Riseborough λέει ότι ξεκινά έρευνα για τις διαδικασίες της φετινής καμπάνιας προώθησης των ταινιών προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι κανόνες.

Σύμφωνα με τους κανόνες της κινηματογραφικής ακαδημίας, η επικοινωνία με μέλη της προκειμένου να προωθηθεί μία ταινία ή η άσκηση πίεσης για ένα βραβείο, απαγορεύεται.

Andrea Riseborough- Το Leslie: Τι γνωρίζουμε ως τώρα

Η ταινία «To Leslie» κυκλοφόρησε με αποδοχή των κριτικών, αλλά δεν έτυχε ευρείας απήχησης στο κοινό. Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν είχαν ακούσει καν για την ταινία «To Leslie».

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις νότιες και νοτιοδυτικές πολιτείες πολιτείες τον Μάρτιο και έκανε εισπράξεις μόλις 27.000 δολ. κατά τη διάρκεια της περιορισμένης κυκλοφορίας της.

Αυτόν τον μήνα, όμως μπήκαν στο παιχνίδι και μεγάλα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, που στήριξαν σε εμφανίσεις τους την υποψηφιότητα.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε με επαινετικά λόγια για την ταινία μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram. Είπε ότι η Riseborough θα πρέπει αν κερδίσει κάθε βραβείο, μεταξύ αυτών και «αυτά που δεν έχουν επινοηθεί ακόμα».

Η Έιμι Άνταμς φιλοξένησε την Riseborough και τον σκηνοθέτη της ταινίας, Michael Morris, σε μία συζήτηση όπου αποκάλεσε την ταινία «φανταστική, εξαιρετική περίπτωση κινηματογράφου».

Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκαν και οι Κέιτ Γουίνσλετ, Τζένιφερ Άνιστον, Έντουαρτ Νόρτον και Σαρλίζ Θερόν, που όλοι τους έχουν μιλήσει δημόσια στηρίζοντας την ταινία με διάφορους τρόπους, είτε σε συζητήσεις ή με δηλώσεις τους σε προβολές.

Την ίδια ώρα, στο Twitter, πολλοί ήταν και οι ηθοποιοί που έκαναν αναρτήσεις με σχεδόν πανομοιότητες δηλώσεις στήριξης για την ταινία. Την αποκάλεσαν «μικρή ταινία με τεράστια καρδιά». Άλλοι την επισήμαναν με like κάνοντας copy-paste στις αναρτήσεις.

Η εκστρατεία προώθησης από τη βάση από πλευράς Riseborough, ωστόσο δεν είναι κάτι καινούριο.

Οι διάσημοι στηρίζουν την Riseborough

Αν και μια καμπάνια που υποστηρίζεται από διασημότητες δεν είναι αυστηρά μια προσπάθεια προώθησης από τη βάση, η πίεση για την Riseborough και την ταινία «To Leslie» μοιάζει να είναι το ίδιο πράγμα.

Σημειώνεται δε, ότι σπάνια οι διασημότητες προβαίνουν σε αυτό το είδος υποστήριξης για μια ταινία στην οποία δεν πρωταγωνιστούν. Αυτή η κίνηση ωστόσο καθιστά την γρήγορο άνοδο της Riseborough μοναδική.

Όμως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, που ένας ηθοποιός έχει επιχειρήσει δημόσια μία άσκηση πίεσης στα Όσκαρ από μόνος του.

Πριν από μία δεκαετία, η ηθοποιός Melissa Leo σκηνοθέτησε την ίδια της την φωτογράφιση και κυκλοφόρησε τις δικές της διαφημίσεις με την ένδειξη «Προς ενημέρωσή σας». Τότε, η Leo είχε προταθεί για Όσκαρ B' Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Fighter» του 2010.

«Όλη αυτή η διαδικασία των βραβείων, μέχρι κάποιο σημείο, αφορά στο να προωθείς τον εαυτό σου» είχε πει στους New York Times το 2011. Τότε κέρδισε το Όσκαρ.

Οι παρατηρητές της βιομηχανίας κινηματογράφου, επισημαίνουν ότι η προσέλκυση ψήφων γίνεται συχνά ως ένα σημείο, προκειμένου για παράδειγμα, να προσελκύσει το ενδιαφέρον μία μικρή, σχεδόν άγνωστη ταινία με χαμηλό μπάτζετ.

Η διαφορά όμως τώρα έγκειται στα social media.

H πίεση και το ενδιαφέρον είναι πλέον διαφορετικά και σε μεγαλύτερη κλίμακα καθώς γίνεται δημόσια και όχι πίσω από κλεισμένες πόρτες.

Έστω κι έτσι, όμως, δεν έχουν όλοι οι ηθοποιοί τις διασυνδέσεις που έχει η Riseborough. Οι κριτικοί που συμμετέχουν στην ψηφοφορία των υποψηφιοτήτων έχουν επισημάνει ότι η Βαϊόλα Ντέβις («The Woman King) και η Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ (Till), δύο Μαύρες ηθοποιοί που θεωρούνταν φαβορί, δεν προτάθηκαν για Όσκαρ. Και οι δύο ταινίες είχαν προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό και εισπράξεις από την ταινία «To Leslie».

Το πλεονέκτημα της Riseborough

Το πρόβλημα ωστόσο συμπερίληψης της Ακαδημίας αποτελεί εδώ και καιρό ζήτημα συζήτησης. Και ενώ δεν είναι ευθύνη της Riseborough οι υποψηφιότητες, αρκετοί σημειώνουν ότι η καμπάνια προώθησης πίσω από αυτήν δείχνει πόσο μεγάλο πλεονέκτημα είναι να έχεις διάσημους λευκούς φίλους.

Την Παρασκευή η Ακαδημία, ανακοίνωσε «την επισκόπηση των διαδικασιών της εκστρατείας σε ό,τι αφορά στους φετινούς υποψηφίους» σύμφωνα με δήλωση, που επικαλείται το CNN.

Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην Riseborough ή στις δημόσιες εκφράσεις στήριξης των διασήμων για την υποψηφιότητά της αλλά αρκετοί είναι που συνδέουν τα δύο αυτά σημεία.

Η Κριστίνα Ρίτσι, αποκάλεσε την απόφαση της Ακαδημίας να επανεξετάσει τις διαδικασίες «πολύ οπισθοδρομικές» σε ανάρτησή της στο Instagram, που έκτοτε έσβησε.

«Μοιάζει ξεκαρδιστικό που η "υποψηφιότητα έκπληξη" (που σημαίνει ότι δεν δαπανήθηκαν απίστευτα χρήματα για να συμπεριληφθεί αυτή η ηθοποιός) μια δικαιωματικά λαμπρή ερμηνεία αντιμετωπίζεται με τη διεξαγωγή έρευνας», έγραψε, σύμφωνα με το Deadline.

«Μόνο οι ταινίες και οι ηθοποιοί μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις καμπάνιες, αξίζουν αναγνώριση; Μοιάζει ελιτίστικο» έγραψε.

Είναι δύσκολο να πει κανείς αν θα αναθεωρηθεί η υποψηφιότητα της Riseborough. Ωστόσο, υπάρχει δεδικασμένο. Το 2014 ο συνθέτης Bruce Broughton βρέθηκε υποψήφιος για το τραγούδι του «Alone Yet Not Alone» και αργότερα αποκλείστηκε από την καμπάνια.

Παρά την υποστήριξη από τους διάσημους, η Riseborough ωστόσο καλείται να αντιμετωπίσει έναν σκληρό ανταγωνισμό στην κατηγορία της με ονόματα όπως οι Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) και Cate Blanchett (Tár) να διεκδικούν επίσης το Όσκαρ Β' Γυναικείου ρόλου.

