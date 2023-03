Όσκαρ 2023: Αυτούς που σνόμπαρε η Ακαδημία- Από την Cate Blanchett στον Steven Spielberg

Η βραδιά των φετινών Όσκαρ ήταν λαμπερή, γεμάτη συγκίνηση και θύμιζε πολύ τις παλιές καλές εποχές, προ χαστουκιού του Will Smith, που όλοι ασχολούνταν με τους νικητές. Και με αυτούς που σνόμπαρε η Ακαδημία.

Οι νικητές των φετινών Όσκαρ δικαίως κέρδισαν - σε ένα γενικότερο πλαίσιο- όμως υπάρχουν και εκείνοι, που υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως υπήρξαν αδικίες.

Αλλά όπως κάθε βράβευση που τιμά το όνομά της, έτσι και φέτος υπήρξαν τα ονόματα εκείνα που η Ακαδημία σνόμπαρε, παραγνώρισε και τελικά δεν βράβευσε.

Η Ακαδημία των Όσκαρ σνόμπαρε τον Austin Butler

Αν και όλοι ήταν σχεδόν πεπεισμένοι ότι ο Brendan Fraser θα κέρδιζε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, όπως και δικαίως τελικά έγινε, αρκετοί ήταν εκείνοι που θεωρούσαν ότι τελικά ο Austin Butler θα έφευγε από τη βραδιά με το Χρυσό αγαλματίδιο.

Ο «Elvis» είναι ούτως ή αλλιώς αγαπημένο θέμα του Χόλιγουντ ενώ και ο πρόσφατος θάνατος της Lisa Marie Presley, όπως θεωρούσαν αρκετοί, θα συνηγορούσε για να πάρει π Austin Butler το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

Η Ακαδημία των Όσκαρ σνόμπαρε τον την Angela Bassett

Η Jamie Lee Curtis, κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ (Β' γυναικείου Ρόλου) για την ερμηνεία της στο «Everything Everywhere all at once». Πολλοί ωστόσο θεωρούσαν ότι η Angela Bassett θα έπρεπε να είναι η νικήτρια της βραδιάς για το «Wakanda Forever».

Η Βassett είχε προταθεί και στο παρελθόν, το 1993, για το What's Love Got to Do With It ενώ η Jamie Lee Curtis, ήταν για πρώτη φορά υποψήφια.

Η Ακαδημία των Όσκαρ σνόμπαρε το The Banshees of Inisherin

Η ταινία κέρδισε μεν 9 υποψηφιότητες, αλλά έμεινε εκεί. Στην ίδια κατηγορία και ακόμα έξι ταινίες, που αν και απέσπασαν κάμποσες υποψηφιότητες έφυγαν με άδεια χέρια. Elvis, με 8 υποψηφιότητες, Fabelmans με 7 και η πολυσηζητημένη ταινία Tár με 6 άφησαν ασυγκίνητη την Ακαδημία.

Η Ακαδημία των Όσκαρ σνόμπαρε την Rihanna και τη Lady Gaga

Το παιχνίδι για το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού παιζόταν ανάμεσα στη Lady Gaga και τη Rihanna. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν οι περισσότεροι. Όμως το Όσκαρ αυτό το πήρε το «Naatu Naatu», από την Ινδία που κέρδισε για πρώτη φορά 'Όσκαρ στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η Ακαδημία των Όσκαρ σνόμπαρε τους Steven Spielberg και John Williams

Steven Spielberg και John Williams είναι μακράν από τους κορυφαίους διεκδικητές για ένα Όσκαρ στην ιστορία του κινηματογραφικού θεσμού. Και οι δύο ήταν υποψήφιοι για το Fabelmans, αλλά κανένας από τους δεν πήρε το πολυπόθυτο Χρυσό αγαλματίδιο.

Ο Williams είναι 91 ετών και ο Spielberg 76, οπότε αυτή μπορεί να ήταν και η τελευταία τους συνεργασία.

Η Ακαδημία των Όσκαρ σνόμπαρε το Tár και την Cate Blanchett

To Tár το ψυχολογικό δράμα του Todd Field με την Cate Blanchett, στον πρωταγωνιστικό ρόλο φάνταζε σχεδόν ουτοπικό να φύγει χωρίς κάποιο Όσκαρ. Ειδικά, σε ό,τι αφορά στην Cate Blanchett.

Μπορεί πολλοί να δικαίωσαν την επιλογή της Ακαδημίας για την Michelle Yeoh, αλλά όπως και να έχει Cate Blanchett είναι μόνο μία.