Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ δεν επιστρέφει στο Kennedy Center

Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιστρέψει, προς το παρόν, στο Kennedy Center.

Ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε την Τετάρτη το αίτημα να ανασταλεί προηγούμενη δικαστική απόφαση, η οποία διέτασσε την αφαίρεση του ονόματος του Τραμπ από την πρόσοψη του John F. Kennedy Center for the Performing Arts, αλλά και από κάθε αντίστοιχη φυσική ή ψηφιακή σήμανση του ιδρύματος.

Η υπόθεση αφορά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Kennedy Center, τον Δεκέμβριο του 2025, να προσθέσει το όνομα του Τραμπ στην επίσημη ονομασία του πολιτιστικού ιδρύματος. Η νέα ονομασία θα ήταν «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts».

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Η κίνηση προσβλήθηκε δικαστικά από τη Δημοκρατική βουλευτή Τζόις Μπίτι, η οποία υποστήριξε ότι η μετονομασία ήταν παράνομη. Στις 29 Μαΐου, ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έκρινε ότι το διοικητικό συμβούλιο υπερέβη τα όρια της αρμοδιότητάς του, καθώς ο νόμος του 1964 ορίζει με σαφήνεια την ονομασία του ιδρύματος ως «The John F. Kennedy Center for the Performing Arts».

Σύμφωνα με την απόφαση, μόνο το Κογκρέσο μπορεί να αλλάξει την ονομασία του Kennedy Center.

Το όνομα «Donald J. Trump» αφαιρέθηκε από το κτίριο στις 13 Ιουνίου, σε συμμόρφωση με τη δικαστική εντολή. Το σημείο όπου βρισκόταν παραμένει καλυμμένο με μεγάλους μουσαμάδες.

Στην έφεση υποστηρίχθηκε ότι η αφαίρεση του ονόματος του Τραμπ θα μπορούσε να βλάψει τις προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων και να συμβάλει στην οικονομική παρακμή του ιδρύματος. Το εφετείο απέρριψε το επιχείρημα, κρίνοντας ότι δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή αποδείξεις.

Η απόφαση δεν κρίνει ακόμη την ουσία της έφεσης. Σημαίνει, όμως, ότι το όνομα του Τραμπ θα παραμείνει εκτός Kennedy Center όσο συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία.

Η υπόθεση έχει μετατραπεί σε ακόμη ένα επεισόδιο της ευρύτερης σύγκρουσης γύρω από τους αμερικανικούς πολιτιστικούς θεσμούς, τη δημόσια μνήμη και τα όρια της πολιτικής εξουσίας πάνω σε ιδρύματα με συμβολικό εθνικό βάρος.

Το Kennedy Center δημιουργήθηκε ως μνημείο στον Τζον Φ. Κένεντι και ως ένας από τους κεντρικούς θεσμούς των παραστατικών τεχνών στις ΗΠΑ. Η απόπειρα να προστεθεί το όνομα ενός εν ενεργεία προέδρου στην επίσημη ταυτότητά του άνοιξε μια συζήτηση που ξεπερνά τη νομική διαδικασία: ποιος έχει το δικαίωμα να βάζει το όνομά του πάνω στους δημόσιους πολιτιστικούς θεσμούς.

Με στοιχεία από Variety