«One-Tenth of a Millimeter Apart»: Ο Γουόνγκ Καρ Γουάι γύρισε ντοκιμαντέρ με ακυκλοφόρητο υλικό από τα γυρίσματα των ταινιών του

Ο Γουόνγκ Καρ Γουάι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κινηματογραφικής επικαιρότητας με την αποκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους της φιλμογραφίας του που έγινε με την προσωπική του επίβλεψη.

Στην πορεία αυτής της δουλειάς, προέκυψε ένα καινούριο project, μια συλλογή από υλικό που δεν κατάφερε ποτέ να μπει στο final cut των ταινιών. Με την ευκαιρία λοιπόν της κυκλοφορίας των αποκατεστημένων ταινιών του, αλλά και της συμπλήρωσης 30 χρόνων από τη δημιουργία της εταιρίας παραγωγής του, Jet Tone Films, παραδίδει ένα ημίωρο ντοκιμαντέρ με αυτό το υλικό και τίτλο «One-Tenth of a Millimeter Apart».

Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε την Παρασκευή στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Χονγκ Κονγκ και περιέχει υλικό που δεν έχει προβληθεί στο παρελθόν, όπως κομμένες σκηνές και βίντεο από τα γυρίσματα, με αφήγηση του σκηνοθέτη.

«Είναι ένας χαιρετισμός προς όλα αυτά που ήταν πιθανά να μπουν αλλά τελικά απετέλεσαν παρελθόν. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπόρεσαν να είναι μέρος των ταινιών περίπου για 1/10 του χιλιοστού» δήλωσε ο σκηνοθέτης, εξηγώντας έτσι και τον τίτλο του project. Το ντοκιμαντέρ θα περιέχει υλικό από το «Ashes of Time», την πρώτη ταινία που γύρισε με το λογότυπο της Jet Tone, αλλά και τα «Chungking Express», «Fallen Angels», «Happy Together», «In The Mood For Love», «My Blueburry Nights»και «The Grandmaster».

Δείτε το τρέιλερ