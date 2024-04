The Olympic Cypher: Μια breakdance περφόρμανς με αφορμή την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στην Ελλάδα

Με αφορμή την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στην Ελλάδα, η Πρεσβεία της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε συνεργασία με το Flux Laboratory, παρουσίασαν σήμερα το The Olympic Cypher, μια χορευτική περφόρμανς σε σύλληψη, χορογραφία και καλλιτεχνική επιμέλεια του Ηλία Χατζηγεωργίου.

Με σκοπό να τιμηθεί το breakdance, νέο άθλημα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Aγώνων στο Παρίσι το 2024, θα διοργανωθούν από τις 16 έως και τις 26 Απριλίου μία σειρά από περφόρμανς, που θα συνοδεύσουν την Ολυμπιακή Φλόγα από την Αρχαία Ολυμπία στην Αθήνα.

Η πορεία των χορευτικών παραστάσεων θα ακολουθήσει εκείνη της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, κάνοντας στάσεις σε ορισμένες πόλεις: στην Αρχαία Ολυμπία στις 16 Απριλίου, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά στις 17 Απριλίου, στο Γιαλί Τζαμί στα Χανιά στις 18 Απριλίου, στην παραλία Βόλου-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο στις 20 Απριλίου, στην Πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα στις 23 Απριλίου, και κατόπιν στην Αθήνα στις 26 Απριλίου για την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η ομάδα χορευτών του The Olympic Cypher σε κάθε πόλη δημιουργούν ένα μεγάλο χορευτικό κύκλο. Είναι battle, παράσταση ή αυτοσχεδιασμός;

Το πρόγραμμα The Olympic Cypher, βασίζεται στην Ολυμπιακή παράδοση της Ελλάδας και έχει στόχο να αναδείξει τη σχέση μεταξύ της τέχνης και του αθλητισμού καθώς και τις κοινές τους αξίες. Φωτ.: Σπύρος Στρογγύλης

Οι χορευτές διαχειρίζονται τον χώρο, τον χρόνο και τον αριθμό των ατόμων στον κύκλο, άλλες φορές αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε κοινούς εννοιολογικούς άξονες και άλλοτε μέσα από χορογραφημένα μέρη, ερμηνεύοντας κάθε φορά μια μοναδική περφόρμανς υπό τους ήχους της πρωτότυπης ηλεκτρονικής μουσικής του Αλέξη Φάλαντα.

Η ομάδα συναντά επί σκηνής breakdance χορευτές και χορεύτριες από κάθε πόλη, που συμμετέχουν στη δράση εκπροσωπώντας την τοπική χορευτική κοινότητα. Σόλο, ντουέτα, τρίο, κουαρτέτα δημιουργούνται στιγμιαία και χάνονται ξανά σε αυτόν τον κύκλο που στο τέλος, ανοίγει στο κοινό για να συμμετέχει μαζί με τους χορευτές.

Το πρόγραμμα The Olympic Cypher, βασίζεται στην ολυμπιακή παράδοση της Ελλάδας και έχει στόχο να αναδείξει τη σχέση μεταξύ της τέχνης και του αθλητισμού καθώς και τις κοινές τους αξίες. Παράλληλα, μέσω του Τhe Olympic Cypher, αναδεικνύεται το breakdance ως νέο ολυμπιακό άθλημα και δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να ενταχθεί και να συμμετέχει στη μοναδική αυτή εορταστική και συλλογική στιγμή.

Σημείωμα χορογράφου

«Με αφορμή την είσοδο του breakdance ως ολυμπιακό άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 δημιουργούμε μια παράσταση που μιλά για την εποχή μας μέσα από τον πλούσιο κινητικό κόσμο του breakdance και του hip hop. Έξι χορευτές και χορεύτριες με διαφορετικές χορευτικές καταβολές και ένας μουσικός ζωντανά από τα decks συναντιούνται σε έναν κοινό χορευτικό κύκλο και κινούνται πάνω σε κοινές θεματικές άλλοτε χορογραφημένα και άλλοτε αυτοσχεδιαστικά. Ο κύκλος ανοίγει όλο και πιο πολύ και καλεί το κοινό να συμμετέχει.

Σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα , συναντούμε ντόπιους χορευτές και τους καλούμε να χορέψουν μαζί μας. Χορεύουμε την Ενότητα, την Συντροφικότητα, την Νίκη, την Ήττα, την Αποτυχία, την Μοναξιά, τον Αγώνα, την Αγάπη. Κατά του πολέμου, κατά του ρατσισμού. Χορεύουμε τις Ολυμπιακές Αξίες της Υπεροχής, της Φιλίας και του Σεβασμού. Αξίες κοινές με την κουλτούρα του Hip Hop και συνδεδεμένες με τα ιδανικά της παγκόσμιας οικογένειας του. Oι νέοι μας ήρωες έρχονται από το δρόμο, οι νέοι μας πρωταθλητές θα είναι χορευτές».

Ηλίας Χατζηγεωργίου, χορογράφος

Φωτ.: Σπύρος Στρογγύλης

Σημείωμα συνθέτη

«Η μουσική είναι επηρεασμένη από τις βασικές υφές και την δομή του Breakbeat της δεκαετίας του '80, ενσωματώνοντας παράλληλα και διάφορα μουσικά είδη ηλεκτρονικής μουσικής, τα οποία τις επόμενες δεκαετίες είχαν άμεση ή έμμεση αναφορά σε αυτήν την αισθητική. Το ρυθμικό στοιχείο αποτελεί την βάση της δομής και άλλοτε προέρχεται αμιγώς από μία λούπα κρουστών, ενώ άλλες φορές δίνεται από άλλα στοιχεία της μουσικής σύνθεσης, εξυπηρετώντας τον πρωταρχικό σκοπό που ήταν η εύρεση μοτίβων που κινούν, με την 'συλλογή' δειγμάτων να αντικαθίσταται από την πρωτότυπη σύνθεση.»

Αλέξης Φάλαντας, μουσικός, DJ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Με περισσότερα από 100 χρόνια ενεργής παρουσίας, τo Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων Γαλλικών Ινστιτούτων παγκοσμίως λόγω της μακροχρόνιας και δυνατής ελληνογαλλικής φιλίας.

«Από την αρχαία καταγωγή τους μέχρι την αναβίωσή τους, μεταξύ Παρισιού και Αθήνας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνδυάζουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ενώ το Παρίσι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους Αγώνες για τρίτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του, εκατό χρόνια μετά το 1924, Γάλλοι καλλιτέχνες και χώροι πολιτισμού έχουν κινητοποιηθεί για να κάνουν αυτό το γεγονός μια αληθινή γιορτή, δημοφιλή και συμπεριληπτική, βασισμένη στις Ολυμπιακές αξίες του σεβασμού, της αριστείας και της φιλίας μεταξύ των λαών. Με το The Olympic Cypher, η Γαλλική Πρεσβεία, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και οι συνεργάτες τους θα προσφέρουν στο ελληνικό κοινό μια εξαιρετική στιγμή στη λαμπαδηδρομία, που θα επιτρέψει σε όλους να συμμετάσχουν στον χορό. »

Nicolas Eybalin, Σύμβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης, Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Φωτ.: Σπύρος Στρογγύλης

Το Flux Laboratory

​Το Flux Laboratory είναι μια καλλιτεχνική θερμοκοιτίδα με έδρα τη Γενεύη και την Αθήνα, η οποία στοχεύει να ενθαρρύνει τις καινοτόμες συνεργατικές δυναμικές μέσω της παραγωγής πειραματικών και διεπιστημονικών καλλιτεχνικών έργων.

Ο ερευνητικός πυρήνας του προγραμματισμού του Flux Laboratory στην Αθήνα είναι το ίδιο το σώμα. Το σώμα διερευνάται ως αναπόσπαστο εργαλείο καλλιτεχνικής δημιουργίας, πηγή γνώσης και εμπειρίας καθώς και δυναμικό στοιχείο που στηρίζει την έννοια της κοινωνικής συνοχής και της κοινοτικής ανάπτυξης.

«Για περισσότερα από 20 χρόνια, το Flux Laboratory εμπνέεται από τη φιλοσοφία χορού της Isadora Duncan, κυρίως από την ομιλία της με τίτλο The Dance of the future που έδωσε το 1903: "Ο χορός είναι η κίνηση του σύμπαντος συγκεντρωμένη σε ένα άτομο".

Όπως η Isadora Duncan, αντλεί έμπνευση από την Ελλάδα, το Flux Laboratory έχει την τιμή να παρουσιάζει αυτό το έργο σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο με βάση στις 3 αξίες του Ολυμπισμού: αριστεία, σεβασμός και φιλία».

Cynthia Odier, Ιδρύτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Φωτ.: Σπύρος Στρογγύλης

Φωτ.: Σπύρος Στρογγύλης

Συντελεστές

Χορογραφία: Ηλίας Χατζηγεωργίου

Πρωτότυπη μουσική/Live performance :Αλέξης Φάλαντας

Βοηθός Χορογράφου: 'Aιντι Ορμένι

Ερμηνεία: Σεβαστή Ζαφείρα, Χαρά Κυριακάκη, Παυλος Λυκούδης, Σωκράτης Ρομφαίας, Χάρης Χατζηανδρέου, 'Aιντι Ορμένι (περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν)

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Φωτογράφιση: Σπύρος Στρογγύλης

Κινηματογράφηση: Στέφανος Χατζής

Κοστούμια : Κωνσταντίνος Πριόβολος/VOID

Οργάνωσης & εκτέλεση παραγωγής: Αχιλλέας Σταύρου (Goodheart Productions)

Παραγωγή: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος / Flux Laboratory

Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, το Δήμο Πειραιά, το Δήμο Βόλου και την Περιφέρεια Κρήτης.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Flux Laboratory ευχαριστούν την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τη συνεργασία καθώς και τους Δήμους Χανίων και Ιωαννίνων για την φιλοξενία.

Η πορεία των χορευτικών παραστάσεων θα ακολουθήσει εκείνη της ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας, κάνοντας στάσεις σε ορισμένες πόλεις: στην Αρχαία Ολυμπία στις 16 Απριλίου, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά στις 17 Απριλίου, στο Γιαλί Τζαμί στα Χανιά στις 18 Απριλίου, στην παραλία Βόλου- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο στις 20 Απριλίου, στην Πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα στις 23 Απριλίου, και κατόπιν στην Αθήνα στις 26 Απριλίου για την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο.