Olympia Dukakis: Έφυγε από τη ζωή η οσκαρική ηθοποιός του Moonstruck

Η διάσημη ηθοποιός Olympia Dukakis πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών.

Η οσκαρική ηθοποιός έφυγε από τη ζωή μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ασθένειας, στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη.

Γεννήθηκε στην Μασσαχουσέττη στις 20 Ιουνίου του 1931, από Έλληνες μετανάστες, την Αλεξάνδρα και τον Κωνσταντίνο Δουκάκη. Ξεκίνησε την θεατρική της καριέρα στη Βοστόνη το 1958 και το 1963 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του Ρόμπερτ Ρόσεν «Λίλιθ». Την ίδια χρονιά, κέρδισε το βραβείο Obie για το φιλμ A Man’s a Man, και ακόμη ένα Obie, δύο χρόνια αργότερα, για τη συμμετοχή της στο The Marriage of Bette and Boo. Η εμφάνισή της στην παραγωγή του Broadway "Social Security" θεωρήθηκε αργότερα το «εισιτήριό της» στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού (Moonstruck).

Η στιγμή της βράβευσής της και ο ευχαριστήριος λόγος

Κατά τη διάρκειας της καριέρας της ενσάρκωσε δεκάδες ρόλους στην off-Broadway σκηνή. Το 1965, ξεκίνησε να διδάσκει στο τμήμα New School of Arts του πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Tisch της Νέας Υόρκης και προς τιμήν της δίνεται κάθε χρόνο υποτροφία με το όνομά της, σε κάποιον φοιτητή ή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου με ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ήταν εξαδέλφη του Μάικλ Δουκάκης, πολιτικού, υποψήφιου των Δημοκρατικών για την Προεδρία της Αμερικής το 1988. Ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, υποστήριξε τη νομιμοποίηση του γάμου ομοφυλοφίλων.

Μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε στις ταινίες Look Who’s Talking και Mr. Holland’s Opus ενώ τηλεοπτικά ξεχώρισε με την συμμετοχή της στο Tales of the City του 1993 και το σίκουελ που ακολούθησε, για το οποίο είχε μάλιστα προταθεί και για βραβείο Emmy. Το 2013, κέρδισε το δικό της άστρο στο Hollywood Walk of Fame to 2013.

Μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 1960 γνώρισε τον μέλλοντα σύζυγό της, τον ηθοποιό Louis Zorich, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2018. Η Dukakis απέκτησε τρία παιδιά, την Χριστίνα, τον Πίτερ και τον Στεφάν.

«Η αγαπημένη μου αδελφή, Olympia Dukakis, έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή, στη Νέα Υόρκη», έγραψε ο αδελφός της Apollo, επιβεβαιώνοντάς τον θάνατό της στην σελίδα του στο Facebook. «Μετά πολλούς μήνες που η υγεία της έφθινε, επιτέλους βρήκε ειρήνη και είναι με τον σύζυγό της Louis».

Η αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.

Ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε είναι οι: «Εργαζόμενο κορίτσι» (1988),«Dad» (1989), «Κοίτα Ποιος Μιλάει» (1989), «Ανθισμένες Μανόλιες» (1989), «Ακαταμάχητη Αφροδίτη» (1995), «Mr. Holland’s Opus» (1995), «The Cemetery club» (1993), «The Event» (2003), «Υστερόγραφο μιας σχέσης» (2006), «Cloudburst» (2011), «Seven Chinese Brothers» (2015)».