«Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία»: Πρεμιέρα του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ για τη Ναν Γκόλντιν στο ΕΜΣΤ

Η πολυβραβευμένη ταινία Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία (All The Beauty and the Bloodshed) που απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αλλά και τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στις Νύχτες Πρεμιέρας, κάνει πρεμιέρα στο ΕΜΣΤ, σε δύο αποκλειστικές προβολές στις 15 Νοεμβρίου.

Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους μια μέρα αργότερα, στις 16 Νοεμβρίου από τη StraDa.

Η βαθιά πολιτική ταινία της βραβευμένης με Όσκαρ για το Citizenfour, Λόρα Πόιτρας κατέκτησε την ανώτατη διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας του 2022. Πρόκειται για το συνταρακτικό πορτρέτο της Ναν Γκόλντιν, μιας καλλιτέχνιδας-ακτιβίστριας που με την τέχνη της άλλαξε τον κόσμο.

All The Beauty and the Bloodshed

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο πολυσυζητημένος Χρυσός Λέοντας του Φεστιβάλ Βενετίας, αλλά και η Χρυσή Αθηνά στις Νύχτες Πρεμιέρας 2022 αφηγείται την ταραχώδη ζωή και το έργο της κορυφαίας φωτογράφου Ναν Γκόλντιν. Ταυτόχρονα, όμως, καταγράφει τον επίμονο αγώνα της να ξεσκεπάσει την δυναστεία μεγιστάνων φαρμακοβιομηχάνων που κρυβόταν πίσω από τη θανατηφόρα επιδημία οπιοειδών OxyContin η οποία στοίχισε τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Με ένα πολλαπλά συγκλονιστικό φιλμ, η βραβευμένη με Όσκαρ δημιουργός διηγείται πώς ένας άνθρωπος μετέτρεψε το προσωπικό του τραύμα σε σανίδα σωτηρίας για τους άλλους, αποδεικνύοντας ότι το να αλλάξεις τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη μορφή τέχνης και η ύστατη πολιτική πράξη.

Η ταινία θα προβληθεί στην αίθουσα προβολών του ημιώροφου του ΕΜΣΤ την Τετάρτη 15/11 στις 19:00 και στις 21:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα διανεμηθούν μισή ώρα πριν από την εκδήλωση.

Η προβολή της ταινίας θα είναι με ελληνικούς υπότιτλους.

Διάρκεια: 120′